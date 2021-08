Tại sao nên chọn phương pháp giáo dục Montessori cho trẻ mầm non?

Dân trí Người Nhật có câu "Nếu bạn đợi đến khi 8 tuổi mới dạy con về nhân cách thì e chừng đã muộn rồi". Do vậy, hệ thống Sakura Montessori đã tận dụng tối đa giai đoạn vàng từ 0 đến 6 tuổi để giáo dục các con theo phương pháp Montessori khoa học và bài bản.

Vậy tại sao nên lựa chọn phương pháp giáo dục Montessori cho trẻ mầm non. Mời ba mẹ tham khảo bài viết dưới đây để thấy những giá trị tích cực mà phương pháp giáo dục Montessori sẽ trang bị cho trẻ trong suốt hành trình khôn lớn mà đôi khi người lớn chúng ta dễ dàng bỏ qua.

Montessori dạy trẻ tự lập

Montessori đặc biệt đề cao tính tự lập. Những việc trẻ nhỏ có thể làm được thì luôn được khuyến khích tự làm. Đây cũng chính là điều thường xuyên xuất hiện trong các lớp học Montessori, các cô giáo không làm thay hoặc làm hộ cho trẻ. Các bạn nhỏ được trao cơ hội để tự làm những việc mình có thể làm.

Nhưng làm sao để có thể tự làm trong khi mọi việc đối với đứa trẻ đều khó khăn? Với môi trường giáo dục Montessori, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng để khuyến khích trẻ tự làm. Mọi đồ dùng và giáo cụ luôn vừa tầm với trẻ. Ví dụ, lớp Montessori luôn có tủ để đồ, các móc áo đều nhỏ vừa với kích cỡ của trẻ, do đó đến lớp các bạn nhỏ có thể tự mình treo đồ vào đó.

Việc tự lập có thể giúp trẻ tự thấu hiểu bản thân mình, tự mình đưa ra quyết định vào đúng thời điểm. Tự lập cũng giúp các em phát triển trí tuệ hơn, các em có thể tự làm mọi việc theo cách tối ưu và phù hợp nhất với bản thân bằng cách vận dụng trí tuệ của mình.

Montessori dạy trẻ về tính trật tự và ngăn nắp

Trong Montessori, mọi thứ đều ngăn nắp trật tự, không có sự bừa bộn. Trẻ lấy ra đồ dùng, giáo cụ nào thì sẽ trả về đúng vị trí ban đầu khi đã thực hiện xong.

Nếu quan sát việc làm của cô giáo Montessori thì đó là một quy trình, tuân theo những nguyên tắc rất đặc biệt.

Ví dụ: Khi cô lấy ghế ra để ngồi thực hiện hoạt động, không bao giờ cô lôi ghế ra bằng một tay. Thay vào đó, cô sẽ nhấc chiếc ghế nhẹ nhàng bằng 2 tay rồi từ từ đặt xuống, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế để chuẩn bị thực hiện hoạt động. Trẻ sẽ ngồi về phía bên trái của cô, quan sát cô hướng dẫn hoạt động.

Khi hướng dẫn các bài học, tất cả động tác của cô đều đi theo đúng trình tự, uyển chuyển, nhẹ nhàng, chậm rãi và chính xác. Mọi thao tác đều tỉ mỉ, chi tiết để làm gương cho trẻ, từ đó hình thành nên tính ngăn nắp, trật tự và phép lịch sự, nhã nhặn cho cả những năm tháng sau này.

Montessori đề cao không gian riêng tư của trẻ

Môi trường Montessori luôn khuyến khích trẻ tự do lựa chọn hoạt động. Trẻ được tự do trải nghiệm trong các góc lĩnh vực yêu thích của mình dưới sự định hướng của những người trợ tá trong lớp học - chính là những giáo viên Montessori, được tự do lựa chọn các giáo cụ phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân.

Phương pháp giáo dục Montessori luôn lấy trẻ làm trung tâm của mọi hoạt động. Người giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, trợ giúp trẻ khi trẻ thực sự cần. Do vậy, một bạn nhỏ được trải nghiệm trong môi trường giáo dục Montessori đúng cách sẽ có cơ hội tự khám phá, tự trải nghiệm và tự thu nhận những kiến thức hữu ích nhất trong cuộc sống. Sự tự do phát triển theo cá tính của bản thân trong một không gian riêng tư sẽ khơi nguồn cảm hứng cho mỗi đứa trẻ trong hành trình tự học của mình.

Montessori cũng khuyến khích trẻ thể hiện bản thân theo sự riêng biệt của mỗi cá nhân.

Montessori giúp trẻ phát triển giác quan

Theo nghiên cứu của Montessori, khoảng thời gian từ 0-6 tuổi chính là giai đoạn trẻ nhạy cảm nhất về các giác quan. Và Montessori đã tận dụng tối đa giai đoạn "vàng" này để tập trung phát triển giác quan cho trẻ.

Thông qua các giáo cụ trực quan chuẩn Montessori như các hộp màu sắc, khối hình học, ống tạp âm, lọ khứu giác,… các giác quan của trẻ đều được kích thích phát triển. Trẻ nhìn, cầm, nắm, lắng nghe để cảm nhận, ngửi, nếm để nhận biết, phân biệt… Trên cơ sở đó, trí não của các bạn nhỏ sẽ phát triển nhanh nhạy và có thể ghi nhớ sâu hơn những điều trẻ thấy.

Montessori giúp trẻ phát triển trí tuệ

0-6 tuổi có những thời điểm tối ưu để học, nếu ba mẹ bỏ lỡ những thời điểm quý nhất của trẻ, sau này sẽ rất khó quay lại. Ví dụ khi 2-4 tuổi, trẻ nhạy cảm về sự trật tự. Giai đoạn 4-6 tuổi là thời kì nhạy cảm về toán. Thời kỳ bùng nổ ngôn ngữ lại bắt đầu từ khoảng 2 tuổi và rực rỡ lúc 3 tuổi. Vậy nên, giáo viên Montessori cần hiểu được các thời kì nhạy cảm của trẻ để đáp ứng được nhu cầu phát triển của từng trẻ.

Với giáo dục Montessori, trẻ được tiếp cận và học tập đa lĩnh vực như: Thực hành cuộc sống, Giác quan, Toán học, Ngôn ngữ, Khoa học, Văn Hóa, Lịch sử, Địa Lý, Nghệ thuật, Âm nhạc… Từ đó, trẻ có khả năng tiếp thu những tri thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau và tăng cường khả năng tư duy của mình.

Với lợi thế mang tới sự phát triển toàn diện cho trẻ về mọi mặt, phương pháp giáo dục Montessori đặc biệt phù hợp để giáo dục trẻ trong 6 năm đầu đời.

