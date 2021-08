Sóc Trăng: CSGT rút xăng xe của mình "cứu" xe máy hết xăng của dân

Dân trí Ngày 14/8, Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, một cán bộ của đơn vị đang trực chốt kiểm soát đã kịp thời tiếp giúp người gặp nạn đến bệnh viện.

Trước đó, lúc 20h30 ngày 13/8, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 1 (đoạn qua thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), các cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện anh N.T.C. (ngụ huyện Thạnh Trị) cùng thanh niên tên K.H. đến chốt đề nghị giúp đỡ.

Lúc này, anh C. đang chở anh H. đến Trung tâm y tế huyện Thạnh Trị cấp cứu do va chạm giao thông nhưng xe máy của anh C. bị hết xăng giữa đường. Trong khi đó, dọc đường không có cây xăng nào mở cửa nên các anh phải dắt xe đi.

Chiến sĩ CSGT Công an Sóc Trăng đổ xăng cứu xe máy hết xăng của dân.

Ngay sau đó, Thượng úy Phạm Tư Duy (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng) liền phối hợp với lực lượng trực chốt dùng phương tiện cá nhân đưa anh H. đến Trung tâm y tế huyện Thạnh Trị.

Đồng thời, thượng úy Duy cũng rút xăng từ xe của mình đổ sang xe của anh C. để anh này đến bệnh viện chăm sóc cho anh H.

Cao Xuân Lương