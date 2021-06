Sở Y tế lên kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Dân trí "Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc việc phun thuốc khử trùng các phòng thi, điểm thi".

Đây là chỉ đạo của ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 3/6, nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị diễn ra an toàn trong tình hình phức tạp của dịch Covid-19.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ ngày 6-9/7/2021. Tỉnh Quảng Trị có 8.529 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 526 thí sinh tự do; có 461 thí sinh thi chỉ lấy điểm xét đại học, cao đẳng và 1.748 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp THPT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị bám sát nhiệm vụ để tổ chức kỳ thi THPT nghiêm túc.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 30 điểm thi với 366 phòng thi, trong đó có 24 điểm thi liên trường, 6 điểm thi độc lập. Mỗi điểm thi có 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng cách ly (sử dụng trong trường hợp phát sinh dịch bệnh). Ngoài ra ngành giáo dục cũng bố trí 1 điểm thi dự phòng đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị.

Sở GD&ĐT bố trí 1.200 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, đồng thời bố trí dự phòng thêm 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên khối các Phòng GD&ĐT để điều động, tăng cường làm công tác thi trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, đến thời điểm này, Sở đã chỉ đạo các trường hoàn thành kế hoạch năm học, đánh giá phân loại học sinh, tổ chức ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh; tổ chức đăng ký dự thi, thu nhận, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh theo đúng quy định; xây dựng phương án thành lập các điểm thi; tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng cho cán bộ làm nhiệm vụ thi của các trường...

Tại cuộc họp, BCĐ kỳ thi đã phân công nhiệm vụ các thành viên và thông qua kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Hoàng Nam đề nghị ngành GD&ĐT cần chủ động trong công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch chi tiết, lên các phương án cụ thể trong việc tổ chức kỳ thi. Trong đó, vấn đề đáng quan tâm là phải tổ chức tốt việc đi lại, ăn ở cho thí sinh; quan tâm đến những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các khâu in sao đề thi, vận chuyển, chấm thi… phải được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi kỳ thi THPT; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc phun thuốc khử trùng các phòng thi, điểm thi trước ngày tổ chức kỳ thi.

Bố trí lực lượng y, bác sĩ trực; dự phòng các thiết bị bảo hộ y tế cho cán bộ coi thi đối với các thí sinh thuộc diện F1; các đội phản ứng nhanh phòng, chống Covid-19 phải hoạt động 24/24h.

Ngoài ra, cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tổ chức thi.

Công an tỉnh xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi, in sao đề thi, chấm thi...; phối hợp các cơ quan liên quan phòng ngừa ngăn chặn các tiêu cực có thể xảy ra trong kỳ thi.

Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, nghiêm túc, chặt chẽ và chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên BCĐ kỳ thi bám sát nhiệm vụ được phân công và phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19.

Đăng Đức