Sinh viên Việt Nam giành giải thưởng cuộc thi chiến lược kinh doanh ICAEW 2022

Cuộc thi năm nay nhận được sự quan tâm, tài trợ từ Deloitte Đông Nam Á và SBA Stone Forest. Với sứ mệnh tìm kiếm và nuôi dưỡng những thế hệ lãnh đạo trẻ tương lai trong khu vực, trong nhiều năm liên tiếp, cuộc thi đã mang đến niềm cảm hứng giúp các bạn trẻ bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin bứt phá và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Đội Pyons Việt Nam xuất sắc đạt giải Most Agile Team.

Với phần thể hiện đầy tự tin và bản lĩnh, giải Most Agile Team đã thuộc về đội Pyons Việt Nam và đội thi All Star với sự tham gia của một đại diện từ Việt Nam, đã xuất sắc đạt giải Most Innovative Team.

Sáu thành viên đội Pyons đến từ trường đại học RMIT TPHCM gồm: Lê Thùy Nhiên, Trần Thành Thông, Nguyễn Vũ Hải Bình, Huỳnh Nhật Đăng, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Minh Phương cùng Trần Diễm Quỳnh, sinh viên trường đại học VinUni, thành viên đội All Star đã có màn trình diễn kiến thức, kỹ năng hết sức ấn tượng. Nền tảng kiến thức vững vàng, sự nhạy bén cùng kỹ năng làm việc nhóm tốt đã giúp các bạn vượt qua áp lực thời gian, hoàn toàn chinh phục được Ban giám khảo là những chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực kế toán, kinh doanh và tài chính trong khu vực.

Giải Most Innovative Team trao cho đội All Star với sự tham gia của đại diện từ Việt Nam - bạn Trần Diễm Quỳnh.

Tham dự vòng chung kết năm nay, Việt Nam có 2 đội thi, The Novice từ trường RMIT Hà Nội và Đội Pyons từ trường RMIT TPHCM cùng bạn Trần Diễm Quỳnh, sinh viên Việt Nam được chọn tham gia đội All Star tập hợp các thành viên tới từ các quốc gia khác nhau. Tuy thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết chỉ gói gọn trong khoảng 4 tuần nhưng tất cả các bạn đã có màn tranh tài hết sức gay cấn, ngang tài ngang sức so với các đội thi xuất sắc của Singapore, Malaysia, Indonesia và Trung Quốc. Qua 8 mùa giải, đây có lẽ là chiến thắng nhiều cảm xúc nhất sau chiến thắng năm 2018 của đội Synergy Việt Nam.

Ông Mark Billington, Giám đốc Điều hành thị trường Quốc tế, ICAEW cho biết, "Hàng năm, những sinh viên tài năng chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng về sự sáng tạo và đổi mới trong các bài thi thuyết trình về chiến lược kinh doanh của mình. Với sự hỗ trợ của các Nhà tài trợ trong khu vực và các trường Đại học đối tác, chúng tôi rất tự hào trong việc tổ chức cuộc thi Chiến lược kinh doanh khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc lần thứ 8 nhằm cung cấp nền tảng để phát triển thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp tương lai, bằng cách giúp sinh viên trau dồi sự nhạy bén trong kinh doanh, rèn giũa tư duy phản biện và kỹ năng phân tích, đồng thời thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Những nỗ lực của từng thành viên và tham gia tích cực vào thử thách của các đội thi thực sự rất đáng khen ngợi".

Đánh giá về các thí sinh Việt Nam năm nay, ông Thomas Hưng Trần, ACA, Country Compliance Officer, British multinational pharmaceutical company, đại diện giám khảo đến từ Việt Nam cho hay, các bạn sinh viên Việt Nam rất tự tin khi trình bày chiến lược kinh doanh và trả lời câu hỏi rất mạch lạc do Ban giám khảo đặt ra. Điều này cho thấy lượng thời gian và công sức các bạn đầu tư cho cuộc thi là rất lớn.

Ông Thomas Hưng cũng nhắn nhủ các bạn trẻ mong muốn tham gia cuộc thi này trong những năm tiếp theo hãy chuẩn bị sự tự tin và tinh thần làm việc nhóm, sử dụng kỹ năng phân tích trước khi bắt đầu làm bất cứ công việc gì cũng như nâng cao khả năng ngôn ngữ khi ra đấu trường quốc tế.

Không giấu được niềm hạnh phúc, bạn Lê Thùy Nhiên, thành viên đội Pyons chia sẻ: "Chúng em rất vui khi nhận được giải thưởng này. Đề thi năm vô cùng thú vị và phù hợp với xu hướng thời đại. Qua đó giúp team Pyons có được một góc nhìn mới trong bối cảnh quá trình số hóa và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ. Điều đó tạo ra sự hào hứng để các thành viên cùng nhau giải quyết tình huống và vượt qua thử thách trong thời gian hạn hẹp".

Cuộc thi Chiến lược kinh doanh ICAEW khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc 2022 khép lại với những khoảnh khắc ấn tượng đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho tất cả các đội tuyển tham dự. Qua 8 mùa, cuộc thi đã mang tới cho sinh viên khu vực, trong đó có các sinh viên Việt Nam cơ hội trải nghiệm thực tế, giúp các bạn được giao lưu học hỏi, mở mang kiến thức và trau dồi kĩ năng, vững bước trên chặng đường học tập và phát triển sự nghiệp tương lai.