Sắp diễn ra hội thảo quốc tế trực tuyến MCO 2021

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ tư với chủ đề "Mô hình hóa tính toán và tối ưu trong hệ thống thông tin và khoa học quản lý" sẽ diễn ra trực tuyến trong các ngày 13, 14/12.

Với mong muốn tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận và công bố những công trình nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Khoa học máy tính, công nghệ thông tin, an toàn, bảo mật thông tin, lập trình toán học và các nghiên cứu liên quan đến vấn đề tối ưu. Học viện Kỹ thuật mật mã và Đại học Lorraine (Pháp) phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ tư với chủ đề "Mô hình hóa tính toán và tối ưu trong hệ thống thông tin và khoa học quản lý" (Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences) - MCO 2021. Hội thảo sẽ diễn ra trực tuyến trong các ngày 13, 14/12/2021.

Mục tiêu của Hội thảo là tập hợp các nhà nghiên cứu, học giả, chuyên gia trao đổi và chia sẻ kiến thức về các lĩnh vực thuộc khuôn khổ Hội thảo, Hội thảo còn là diễn đàn cho các học giả trong nước và quốc tế có cơ hội trình bày các công trình khoa học và các kết quả nghiên cứu mới, ngoài ra Hội thảo còn tạo cơ hội tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học với các trường đại học trong khu vực và quốc tế.

Các diễn giả của Hội thảo đều là những chuyên gia hàng đầu thế giới về các lĩnh vực có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, mô hình hóa và tối ưu hóa, các diễn giả sẽ trình bày và chia sẻ những nghiên cứu mới nhất về các lĩnh vực này. Các diễn giả chính bao gồm Giáo sư. Paul Barton - Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ; Giáo sư Panos M. Pardalos - Đại học Florida, Mỹ và Giáo sư Lê Thị Hoài An - Lãnh đạo Phòng Thí nghiệm Lý thuyết và ứng dụng khoa học máy tính, Đại học Lorraine, Pháp.

- Giáo sư. Paul Barton - Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Các giải thưởng ấn tượng mà ông đạt được: The Computing in Chemical Engineering Award năm 2011 và Constantin Caratheodory Prize in Global Optimization năm 2021. Ông là tác giả/đồng tác giả của hơn 200 bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành. Đến với Hội thảo MCO 2021, ông sẽ trình bày báo cáo mời với tiêu đề "Computationally Relevant Generalized Derivatives: Theory, Evaluation and Applications";

- Giáo sư Panos M. Pardalos - là Giáo sư xuất sắc và Giáo sư ưu tú của Paul và Heidi Brown về Kỹ thuật Hệ thống và Công nghiệp tại Đại học Florida, Mỹ. Các giải thưởng mà ông đạt được: gồm EURO Gold Medal prize năm 2013, Constantin Caratheodory Prize năm 2013 và Humboldt Research Award (2018-2019). Ông còn là tác giả của hơn 500 bài báo và hơn 200 cuốn sách, hướng dẫn thành công 70 nghiên cứu sinh và là tác giả được trích dẫn nhiều nhất. Tại Hội thảo MCO 2021, ông sẽ trình bày báo cáo mời có tiêu đề "Artificial Intelligence, Data Sciences, and Optimization in Economics and Finance";

- Giáo sư Lê Thị Hoài An - Lãnh đạo Phòng Thí nghiệm Lý thuyết và Ứng dụng khoa học máy tính, Đại học Lorraine, Pháp. Các giải thưởng lớn mà bà đã nhận: Academic Palms Award của chính phủ Pháp vào tháng 7/2013, Constantin Caratheodory Prize năm 2021 và bà được đề cử là thành viên cấp cao của Academic Institute of France (IUF) vào tháng 6/2021. Bà là tác giả/đồng tác giả của hơn 260 bài báo trên các tạp chí/hội nghị quốc tế và là đồng chủ biên của 24 cuốn sách, bà tham gia đào tạo 35 tiến sĩ và 4 tiến sĩ khoa học. Báo cáo mời của bà tại Hội thảo MCO 2021 có tiêu đề "DC programming and DCA: recent advances and trends".

Với hơn 70 bài báo cáo được gửi về Hội thảo và gần 40 bài báo cáo được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo đến từ rất nhiều các nhà nghiên cứu, học giả của nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Với quy mô lớn, hội thảo sẽ được tổ chức gồm 3 Talk chính và 4 phiên thảo luận song song về nhiều chủ đề chuyên sâu thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, bảo mật và tối ưu hóa với sự chủ trì của các chuyên gia hàng đầu thế giới. Kỷ yếu của Hội thảo sẽ được đăng trên Advances in Intelligent Systems and Computing của Nhà xuất bản Springer - Verlag và được lập chỉ mục bởi kỷ yếu ISI, DBLP, Ulrich's, EI - Compendex, SCOPUS, Zentralblatt Math, MetaPress, Springerlink.

Hội thảo MCO 2021 hân hạnh nhận được tài trợ và đồng hành từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF).

Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/3lyug5V.

Thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://mco2021.event.univ-lorraine.fr/.

Trường Thịnh