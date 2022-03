"Săn" học bổng tiền tỷ tại ngày hội du học trực tuyến tháng 3/2022

Tháng 3 là "thời điểm vàng" không thể bỏ lỡ với các quý phụ huynh và các bạn học sinh sinh viên (HSSV) đang săn tìm học bổng giá trị và các cơ hội du học chất lượng, an toàn và tiết kiệm nhất, cũng như cập nhật chính xác tình hình du học thực tế năm 2022 và 2023. Sự kiện phù hợp với đối tượng mong muốn du học các bậc phổ thông, cao đẳng, đại học, sau đại học hay quan tâm đến việc làm, định cư sau tốt nghiệp.

Nhiều quốc gia đã mở rộng cánh cửa chào đón các HSSV quốc tế. Tuy nhiên, chính sách nhập cư và thủ tục xin visa có gì đổi mới? Với sự biến động của nền kinh tế chung trên toàn cầu, danh sách những ngành nghề HOT đã thay đổi như thế nào? Tìm kiếm học bổng 100% ở đâu và có phải cứ apply là nhận học bổng hay cần chiến lược cụ thể nào khác?

"Hàng vạn câu hỏi vì sao", nhưng việc tìm kiếm thông tin uy tín, chính xác lại như "mò kim đáy biển" giữa thời đại bùng nổ thông tin. Thấu hiểu áp lực đó, Capstone Việt Nam luôn mong muốn đồng hành cùng quý phụ huynh và các bạn HSSV từng bước "gỡ mối tơ vò", để từ đó tìm ra định hướng du học đường dài, vừa tạo điều kiện cho các con phát triển theo đúng năng lực và sở trường của mình, vừa phù hợp với khả năng tài chính. Tất cả thắc mắc trên sẽ được giải mã trong chuỗi 3 sự kiện triển lãm của "Ngày Hội Học Bổng Du Học Trực Tuyến T3/2022".

Vì sao không nên bỏ lỡ "Ngày hội học bổng du học trực tuyến tháng 3/2022"?

1. Giao lưu trực tiếp và lắng nghe thông tin chính thống cùng đại diện các trường

Thay vì dành hàng giờ tìm kiếm và kiểm chứng thông tin "trôi nổi" trên mạng, PHHS có thể lắng nghe trực tiếp thông tin từ tất cả các trường tham dự triển lãm của Capstone Việt Nam đã được kiểm định chất lượng cao nhất của quốc gia đó (chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, môi trường học tập…) và đảm bảo đầu ra chuẩn quốc tế.

Bằng việc trao đổi trực tiếp với đại diện các trường, các bậc cha mẹ sẽ có thể nắm bắt chính xác nhất yêu cầu tuyển sinh, cơ hội nhận học bổng, ngành học và các thông tin quan trọng về nhà ở, chương trình học. Nhằm giúp các PHHS thuận tiện tìm hiểu thông tin với các đại diện nước ngoài, tại mỗi quầy thông tin đều có hỗ trợ dịch thuật.

2. Tư vấn 1-1 với các cố vấn giáo dục giàu kinh nghiệm của Capstone

Capstone là đơn vị tư vấn du học với hơn 12 năm kinh nghiệm, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn du học các nước, Hỗ trợ xin học bổng và Thị thực, Định hướng nghề nghiệp và Đầu tư định cư, được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Giáo dục Mark Ashwill - nguyên Giám đốc viện giáo dục IIE Vietnam, cùng đội ngũ cố vấn tu nghiệp tại nước ngoài. Capstone đã đồng hành với hàng ngàn học sinh, sinh viên du học thành công tại các trường chất lượng ở Mỹ, Canada, Anh, Úc, Ireland, … Tại Triển lãm, Quý PHHS sẽ được tư vấn 1:1 cùng đội ngũ cố vấn về lộ trình học, tìm trường, ngành phù hợp nhất với khả năng - tài chính - nguyện vọng của từng cá nhân.

3. Nộp hồ sơ xin học bổng với các suất học bổng giá trị lên đến 100%

Gỡ bỏ hoặc giảm bớt vấn đề tài chính là một trong những cơ hội giúp các bạn HSSV đến gần hơn với giấc mơ du học. Vì vậy, đừng bỏ qua bất kì cơ hội nào đến với bạn, ngay tại triển lãm lần này, các trường tham gia sẽ "mở quỹ" học bổng vô cùng giá trị, dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Các cố vấn của Capstone sẽ cùng bạn định hướng và xây dựng bộ hồ sơ du học hiệu quả để không bỏ lỡ "thời điểm vàng" săn học bổng này, lựa chọn "đúng trường, đúng thời điểm" và apply "bách trúng bách thắng".

"Hé lộ" một số học bổng "khủng" chưa từng có trong quỹ học bổng tại triển lãm:

🔹 Học bổng 100% gia hạn mỗi năm: University of Rochester, USA (#34 NU theo USNEWS).

🔹 Học bổng 100%: James Cook University Singapore & Úc (Top 2% ĐH hàng đầu Thế giới).

🔹 Học bổng 70%: University of St.Thomas, USA (#136 NU theo USNEWS).

🔹 Học bổng 50% học phí: Cardiff Sixth Form College, UK (#1 UK trường cấp 3 có điểm A-level cao nhất).

🔹 Học bổng 50% học phí: Stony Brook University - The State University of New York, USA (#93 NU theo USNEWS).

🔹 Học bổng $25,000: Elmhurst University, USA (#12 Giảng dạy chương trình đại học tốt nhất).

🔹 Học bổng $10,000: John F. Kennedy Catholic High School, USA (Xếp hạng A theo Niche).

… Và rất nhiều học bổng, hỗ trợ tài chính giá trị lên đến hàng tỉ đồng đang chờ đón bạn.

4. Nhận ngay phần quà hấp dẫn trị giá hơn 20 triệu đồng khi tham dự triển lãm

- Gói tư vấn và hỗ trợ nộp hồ sơ trị giá hơn 16 triệu đồng (áp dụng khi nộp hồ sơ các trường đối tác).

- Vali cỡ lớn chất lượng cao.

- Loa JBL chống nước.

- Thiết bị đọc sách Kindle.

- Và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

5. Khám phá những chủ đề thú vị của chuỗi triển lãm trực tuyến

Trên hành trình khám phá thế giới rộng lớn, chạm đến ước mơ du học, bên cạnh việc lựa chọn trường và ngành học, các bạn HSSV cũng cần trau dồi kỹ năng sống để có thể trở thành công dân toàn cầu. Tại triển lãm, quý PH/HSSV sẽ có cơ hội lắng nghe chia sẻ thực tế nhất về các chủ đề như cú sốc văn hóa, du học mùa dịch, câu chuyện kết bạn, làm thêm, xin học bổng và xin việc, được chia sẻ bởi những du học sinh thành công. Đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp các bạn HSSV chuẩn bị hành trang du học tốt nhất.

Triển lãm được tổ chức với hình thức trực tuyến giúp Quý phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên tham dự 1 cách dễ dàng và thuận tiện nhất.

Quý PH/HSSV sẽ gặp trực tiếp đại diện trường thông qua nền tảng online để trao đổi về các thông tin du học, học bổng và tham gia các hội thảo với các chủ đề diễn ra theo chuỗi:

- 9h00 - 12h00 Chủ Nhật, 13/3: Chủ đề "Vali du học" với nội dung về các bước cần chuẩn bị cho kế hoạch du học dài hạn: Xây dựng bộ hồ sơ, chọn ngành, chọn trường, học bổng và hỗ trợ tài chính.

- 9h00 - 12h00 Chủ Nhật, 20/3: Chủ đề "Du học - Nhiều hơn là chỉ học" chia sẻ về những câu chuyện về kết bạn, làm thêm, cuộc sống du học.

- 9h00 - 12h00 Chủ Nhật, 27/3: Chủ đề "Trạm dừng chân" sẽ thảo luận về các thông tin việc làm sau tốt nghiệp và các chương trình định cư.

Quý PH/HSSV có thể đăng nhập vào triển lãm bất kể giờ nào thuộc khung giờ triển lãm trong 1 ngày hoặc tất cả 3 ngày triển lãm diễn ra (Capstone sẽ gửi link tham dự tới quý khách hàng sau khi đăng ký thành công)

Đừng bỏ lỡ cơ hội "hiếm có khó tìm này", "xách vali" lên và đi săn học bổng ngay thôi!

Về Capstone Việt Nam:

Capstone Việt Nam là công ty tư vấn du học với nhiều năm kinh nghiệm được sáng lập và điều hành bởi Tiến sĩ Mark A. Ashwill - Chuyên gia cao cấp của chương trình Fulbright tại Việt Nam năm 2003, nguyên Giám đốc Viện Ngôn Ngữ Thế giới (SUNY/Buffalo), và nguyên Giám đốc Viện Giáo Dục Quốc tế (IIE) tại Việt Nam, cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm và tu nghiệp ở nước ngoài.

Tiến sĩ Giáo dục Mark A. Ashwill - Đồng sáng lập & Điều hành Capstone Việt Nam.

Chia sẻ về sứ mệnh muốn giúp đỡ các bạn trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, Tiến sĩ Mark A. Ashwill cho biết: "Tôi luôn mong muốn có thể mở rộng tâm trí của mọi người, đặc biệt là những người trẻ mà chúng tôi làm việc cùng, chúng tôi luôn khao khát giúp họ khám phá những khả năng, tiềm năng của chính họ, từ đó tìm được "ikigai" - hay lý do của sự tồn tại của bản thân mình. Nhiều người trong số những học sinh này đi du học, phần lớn thì không. Người Việt Nam nói chung, và đặc biệt là người trẻ, đều đã được chuẩn bị về tâm lý và tinh thần để trở thành những công dân toàn cầu, dù đã có hay chưa có trải nghiệm thực tế ở nước ngoài. Phần lớn trong số họ là những người cởi mở và ham học hỏi về thế giới bên ngoài - vì lợi ích của bản thân và quê hương."

