Rét đậm, hàng chục nghìn học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, sáng nay (21/2) nhiệt độ đo được tại địa phương này là 9,5 độ C, kèm theo có mưa phùn nhỏ. Do nhiệt độ thời tiết xuống thấp, toàn huyện có 22 trường Mầm non và 3 nhóm trẻ độc lập với hơn 5.800 trẻ, có 21 trường Tiểu học với gần 11.000 học sinh được nghỉ học ở nhà. Ngoài ra bậc THCS có 20 lớp chuyển sang dạy học trực tuyến.

Tương tự tại huyện Hương Sơn, trong sáng nay, có tổng 39 trường học từ Mầm non đến Tiểu học với hơn 10.000 học sinh được nghỉ ở nhà do nhiệt độ giảm sâu.

Căn cứ vào điều kiện thời tiết, các trường học sẽ chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe (Ảnh: Thanh Duyên).

"Sáng nay, nhiệt độ trên địa bàn dao động từ 9,5 - 10 độ C. Chúng tôi sẽ theo dõi diễn biến thời tiết để cho học sinh đi học trở lại", ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn nói.

Trao đổi với PV, đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, tỉnh đã cho nhiều trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C.

"Căn cứ vào điều kiện thời tiết, các trường học sẽ chủ động, linh hoạt cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh", lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã có công văn yêu cầu các Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc, trường học chủ động phòng, chống rét cho học sinh.

Theo đơn vị này, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Cho phép học sinh Tiểu học, Mầm non nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu các trường học không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.