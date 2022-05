Ra mắt Sedu Academy - Trung tâm đào tạo tiếng Anh uy tín, chất lượng tại Hà Nội

Đội ngũ nhân sự tại Sedu trong buổi lễ ra mắt Sedu Academy.

Để nâng cao trình độ tiếng Anh, góp phần tiếp cận với mạng lưới thông tin toàn cầu, tăng cơ hội việc làm và các mối quan hệ quốc tế, hiện nay nhiều trung tâm, cơ sở giảng dạy tiếng anh đã được xây dựng, hình thành đáp ứng nhu cầu của mọi học viên. Trong đó, phải kể đến Sedu Academy, một trong những trung tâm triển khai phương pháp giảng dạy hiện đại, đạt hiệu quả cao.

Sedu là công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo, hiện đang sở hữu 4 thương hiệu đào tạo Tiếng Anh uy tín với mạng lưới hệ thống cơ sở trải rộng khắp Hà Nội. Với slogan "Learn it your way", Sedu Academy mong muốn mang đến cho học viên một môi trường học tiếng Anh "tốc độ - hiệu quả - cá nhân hóa" .

Đại diện công ty TNHH Đào tạo Sedu phát biểu tại buổi lễ.

Với sự dẫn dắt của đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và ban lãnh đạo nhiệt huyết, Sedu Academy được thành lập mang sứ mệnh giúp 2 triệu người Việt đạt 6.5 -7.5 IELTS. Hiện, trung tâm đang tập trung đào tạo chuyên sâu về IELTS.

Tại buổi lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Phương Dung - Đại diện công ty TNHH Đào tạo Sedu khẳng định: Chúng tôi có những lớp học đa dạng lựa chọn với nhu cầu của mỗi học viên , đặc biệt mô hình lớp học 1 thầy 1 trò với phương châm " học thật, thi thật ", mang đến tư duy tiếng Anh chủ động và ứng dụng kiến thức vào công việc cũng như giao tiếp một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong và uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo IELTS, giúp học viên đáp ứng được yêu cầu về tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế.

Ngoài ra, với đội ngũ giáo viên 100% nước ngoài có trình độ cao, tốt nghiệp ở những trường đại học danh tiếng, dày dặn kinh nghiệm cùng khả năng truyền đạt kiến thức dễ hiểu, tương tác thường xuyên giúp cho học viên tiếp thu được kiến thức tốt nhất. Quá trình học tập thường xuyên được đan xen với các bài kiểm tra đánh giá năng lực, từ đó giúp học viên cải thiện điểm yếu, đạt kết quả tốt trong các kỳ thi.

Đặc biệt, đội ngũ giáo viên tại Sedu Academy cũng có những chứng chỉ giảng dạy được công nhận quốc tế như: TESOL, Licensure Examination For Teachers. Bên cạnh đó, nhân viên chăm sóc khách hàng của Sedu Academy luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ bạn mọi lúc trong quá trình học tập, lắng nghe những góp ý và phản hồi từ học viên.

Buổi lễ ra mắt Sedu Academy diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Buổi lễ ra mắt Sedu Academy diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng đặc biệt thông qua phần trò chơi "Ai là người may mắn nhất", khách mời đã được nhận thưởng voucher giảm học phí 50% tất cả các khóa học Sedu A.

Cũng tại buổi lễ, công ty TNHH đào tạo Sedu và Công ty TNHH Không gian công nghệ giáo dục và thương mại SET đã cùng ký kết hợp tác. Việc ký kết lần này góp phần giúp cho Sedu Academy ngày càng phát triển, trở thành một trong những sản phẩm mũi nhọn của doanh nghiệp.

Khách mời nhận thưởng voucher giảm học phí 50% tất cả các khóa học Sedu A.

Mô hình học tập "1 kèm 1"

Với phương châm "học thật, thi thật", đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mỗi học viên, Sedu Academy triển khai mô hình lớp học 1 thầy, 1 trò mang lại hiệu quả tối ưu cho các học viên muốn chinh phục 7.5 IELTS, cũng như thúc đẩy tư duy chủ động, yêu thích tiếng Anh của mỗi học viên.

Đặc biệt, với mô hình này, giảng viên sẽ đồng hành sát sao với học viên trong quá trình học để nắm rõ năng lực, mức độ tiếp thu của học viên. Từ đó sẽ có những định hướng phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả hơn.

Mô hình "1 kèm 1" kết hợp sử dụng công nghệ 4.0 giúp người học được tương tác, trao đổi trực tiếp với giáo viên. Với việc lồng ghép chương trình học đa dạng bằng các thiết bị 4.0, giúp học viên được trải nghiệm chương trình mới lạ, thú vị, tăng sự yêu thích cho người học.

Bên cạnh đó, học viên cũng có thể dễ dàng sắp xếp thời gian học phù hợp với lịch trình của mình, giúp tiết kiệm tối đa thời gian học, nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhất.

Học viên có thể theo các khóa học IELTS "1 kèm 1" tại Sedu Academy từ 3-5 buổi/tuần, mỗi buổi từ 1,5-3 giờ đồng hồ, tùy theo Level học từ 0 đến 7.5 IELTS.

Sedu Academy mang đến cho học viên những khóa học đa dạng và mức học phí phù hợp, cũng như địa điểm học tập linh động.

Khóa học luyện thi IELTS 0 - 7.5+

Để thi và đạt được 7.5 IELTS, học viên cần phải rèn luyện thành thạo cả 4 kỹ năng: nghe (Listening), nói (Speaking), đọc (Reading) và viết (Writing). Tại Sedu Academy sẽ vạch ra 6 level giúp bạn đạt được 7.5 IELTS từ con số 0 chỉ trong một thời gian ngắn.

Chương trình học IELTS tại Sedu Academy được thiết kế dựa trên giáo trình COMPLETE IELTS do Đại học Cambridge xuất bản. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu Thế giới của Anh và cũng là đơn vị quản lý kỳ thi IELTS (thông qua đơn vị TESOL trực thuộc). Với giáo trình luyện thi chất lượng, Sedu Academy sẽ mang đến khối lượng kiến thức khổng lồ và hành trang vững chắc cho bạn trên hành trình chinh phục 7.5 + IELTS.

Khóa học chuyên sâu kỹ năng Speaking IELTS1:1 (MASTER)

Khóa học giúp học viên ôn luyện chuyên sâu kỹ năng Speaking IELTS phù hợp với những bạn có nền tảng từ vựng, ngữ pháp, phát âm tốt, ở trình độ ít nhất 5.0 IELTS. Khóa học sẽ tập trung vào thực hành và luyện tập, bổ trợ cho học viên chuyên sâu kỹ năng Speaking. Học viên được thực hành trực tiếp 1 kèm 1 với giảng viên và được sửa được các lỗi sai trong bài thi. Khóa học cũng cam kết tăng ít nhất 0.5 đến 1.0 band điểm Speaking trong 1,5 tháng.

Khóa học chuyên sâu kỹ năng Writing IELTS 1:1 (MASTER)

Đây là khóa học ôn luyện chuyên sâu kỹ năng Writing IELTS, giúp học viên thực hành và luyện tập trực tiếp 1 kèm 1 với giảng viên. Học viên sẽ được các giảng viên tận tình sửa lỗi sai trong bài thi, khóa học cam kết tăng ít nhất 0.5 đến 1.0 band điểm Writing trong 1,5 tháng.

Học viên kết thúc các khóa học tại Sedu Academy với văn bằng có chữ ký đảm bảo rõ ràng. Các trường hợp chưa vượt qua chuẩn đầu ra hoặc học viên chưa thi sẽ được học lại "miễn phí" để củng cố kiến thức cho kỳ thi sắp tới.

Tính đến nay, Sedu đã đạt những thành tích vô cùng ấn tượng, đào tạo trên 5.000 học viên, quy tụ hơn 200 giáo viên/gia sư chất lượng. Đặc biệt, hơn 90% khách hàng hài lòng với chất lượng đào tạo và dịch vụ tại các chuỗi thương hiệu của công ty. Dự kiến năm 2022, Sedu Academy sẽ phấn đấu xây dựng 12 văn phòng với doanh thu 60 tỷ đồng, tiếp tục phát triển hệ thống, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Với nỗ lực mang đến cho học viên những lựa chọn đa dạng, những khóa học và các mức học phí phù hợp, cũng như địa điểm học tập linh động, Sedu không chỉ tập trung vào việc đào tạo để đạt chứng chỉ đầu ra theo mục tiêu của học viên mà còn luôn coi lợi ích và sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu với tiêu chí: "Khi học viên cần thì có Sedu - Khi học viên khó có Sedu lo".

Liên hệ với Trung tâm Anh ngữ Sedu Academy để được tư vấn và sắp xếp khóa học phù hợp nhất với năng lực của bạn!

Trụ sở chính: Số 12, ngõ 248, Đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: seduacademy.edu.vn