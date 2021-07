Phú Yên dừng 2 điểm thi do 139 trường hợp nghi mắc Covid-19

Dân trí Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Phú Yên vừa có báo cáo sơ bộ về vụ việc 2 điểm thi ở tỉnh này đột ngột dừng thi trong ngày 7/7, khiến hơn 700 thí sinh phải đi về.

Chiều ngày 7/7, Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên vừa có văn bản gửi Bộ GD - ĐT báo cáo về kỳ thi THPT năm 2021 ở tỉnh này.

Văn bản nêu, để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD - ĐT phối hợp với Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thí sinh và cán bộ làm công tác thi (khoảng 13.000 người) vào ngày 3 và 4/7.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, khoảng 13.000 thí sinh và cán bộ làm công tác thi ở Phú Yên đã được làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đến sáng sớm nay 7/7, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Phú Yên đã điện thoại thông báo đến Sở GD - ĐT về kết quả xét nghiệm trước đó.

Điểm thi THPT Trần Hưng Đạo bị yêu cầu dừng thi vì có 100 thí sinh nghi mắc Covid-19.

Qua đó xác định có 166 trường hợp nghi mắc Covid-19, trong đó 2 điểm trường phải dừng tổ chức thi có 139 thí sinh, cụ thể:

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa) có 39 thí sinh; THPT Lê Trung Kiên có 4 công an (cán bộ làm công tác thi), THPT Nguyễn Công Trứ 6 công an, THCS Trường Chinh 6 thí sinh và 3 công an, THCS Quang Trung 2 công an (các trường này đóng tại thị xã Đông Hòa);

Tại địa bàn TP Tuy Hòa, điểm thi trường THCS Trần Hưng Đạo 100 thí sinh, THPT Nguyễn Trãi có 3 thí sinh; Phổ thông Duy Tân, THPT Nguyễn Huệ, THCS Hùng Vương mỗi điểm thi có một thí sinh.

Thấy con đi về, không thi, nhiều bậc phụ huynh đến điểm thi THPT Trần Hưng Đạo để hỏi nguyên nhân.

Sau khi nhận được thông báo trên, Sở GD - ĐT đã có Quyết định số 379/QĐ-SGDĐT về việc hủy điểm thi Kỳ thi tốt THPT năm 2021 đối với 2 điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Báo cáo cũng nêu về 2 thí sinh nghi mắc Covid-19 tại 2 điểm thi THCS Hùng Vương và Phổ thông Duy Tân; thông tin cho biết do các thí sinh đã nhận đề nên các em vẫn làm bài thi bình thường đến hết buổi thi tại phòng cách ly.

Trao đổi với PV Dân trí về số lượng thí sinh và cán bộ coi thi nghi mắc Covid-19 nhiều, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên nhận định là do khi xét nghiệm mẫu, ngành y tế đã thực hiện gộp mẫu, nên mới có số lượng lớn như vậy.

"Có thể ngành y tế lấy mẫu sau đó gộp 5, gộp 10 để xét nghiệm. Khi xét nghiệm một gộp dương thì nhiều trường hợp khác đều xác định là nghi dương tính" - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên nói.

Nói về nguyên nhân số ca nghi mắc Covid-19 nhiều, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên cho rằng, khi xét nghiệm mẫu, ngành y tế đã gộp 5, gộp 10 mẫu để xét nghiệm.

Còn theo bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, đến nay tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 vẫn đang được làm xét nghiệm khẳng định.

Hiện Phú Yên đang xét nghiệm lại tất cả các mẫu đơn nghi mắc Covid-19.

Lãnh đạo ngành y tế tỉnh chia sẻ, kỳ thi THPT diễn ra trong thời điểm Phú Yên bùng phát dịch. Trước áp lực vừa xét nghiệm theo yêu cầu chống dịch vừa xét nghiệm cho các thí sinh và giáo viên coi thi, các phòng xét nghiệm ở tỉnh đã rất nỗ lực làm việc 24/24 mới xác định các trường hợp nghi nhiễm.

"Hiện ngành y tế đang xét nghiệm lại tất cả các mẫu đơn nghi nhiễm để có kết quả chính xác nhất" - bà Ngọc thông tin.

