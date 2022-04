Phiên bản học tiếng Anh online Ecoach ra đời với nhiều tính năng vượt trội

Vào ngày 13/3 vừa qua, sự kiện ra mắt Ecoach đã diễn ra tốt đẹp. Nền tảng học online này được ra mắt với mong muốn đem lại giá trị và trải nghiệm tốt hơn cho học viên. Với slogan "Love From The First Lesson", Ecoach hướng tới một không gian không chỉ để học tiếng Anh mà còn là nơi truyền đam mê học tập, giúp học viên đạt được mục tiêu mong muốn.

Buổi ra mắt Ecoach ngày 13/3 vừa qua.

Tại buổi ra mắt, Ecoach cũng giới thiệu tới người dùng nhiều tính năng vượt trội như: Quy trình test đầu vào và thi thử như thi thật; Box tri thức - Trải nghiệm hands-on thú vị; Phương pháp học tập mới Active Learning hay giới thiệu về app học tập hỗ trợ học viên và chương trình ôn thi Đại học sắp đi vào hoạt động. Trong đó, lần đầu tiên app học tập trên nền tảng ứng dụng được cho ra mắt với nhiều cải tiến đột phá để học viên có thể trải nghiệm một thế giới học tập hấp dẫn, mới lạ và đầy cảm xúc.

Ra mắt app học tập được tích hợp nhiều tính năng thú vị.

Đối tượng tham dự sự kiện cũng được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm để hiểu rõ tính năng và mong muốn của Ecoach thông qua sự cải tiến này.

Giới thiệu về chương trình luyện thi Đại học dành cho sinh viên.

Box tri thức quà tặng.

Với tên gọi mới, tính năng mới, Ecoach đặt mục tiêu có thể biến quá trình học tập của mỗi học viên trở thành một hành trình không những gặt hái được nhiều thành quả mà còn vô cùng vui vẻ và đáng nhớ.