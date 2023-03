Phenikaa School kiến tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh

Kiến tạo môi trường học tập an toàn

Được thiết kế tiện nghi và đặt tiêu chí an toàn cho trẻ lên hàng đầu, trên tổng diện tích gần 30.000 m2, Phenikaa School có cơ sở vật chất hiện đại, theo chuẩn quốc tế với đầy đủ các phòng học và khu vực rèn luyện thể chất và phòng chức năng chuyên biệt (phòng y tế, phòng tư vấn tâm lý, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà thi đấu đa năng…).

Từng góc nhỏ trong lớp học, trên hành lang hay nhiều khu vực của trường được thiết kế cẩn thận để nâng cao an toàn cho học sinh, như hệ thống lưới bảo vệ quanh hành lang và cầu thang, ổ điện có thể thu lên trần tại các xưởng chế tạo, camera an ninh tại toàn bộ các khu vực hành lang hay sân trường, hệ thống chiếu sáng lớp học an toàn cho mắt…

"Lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường thể hiện sự quan tâm một cách tinh tế, chú ý đến từng chi tiết nhỏ để các con luôn cảm thấy thoải mái tự tin và an toàn hơn. Đơn cử, bệ rửa tay tại các khu vệ sinh, với hai loại chiều cao phù hợp cho nhiều lứa tuổi học sinh. Quan trọng hơn cả là đội ngũ giáo viên luôn sát sao và đồng hành trong nhiều hoạt động, sinh hoạt trong lớp và ngoài lớp của các em", đại diện nhà trường chia sẻ.

Hệ thống ổ điện kéo rút đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh và thiết kế bồn rửa tay hai loại chiều cao phù hợp cho nhiều lứa tuổi (Ảnh: Phenikaa School).

Trường đặc biệt chú trọng đến từng bữa ăn của trẻ. Thực phẩm của nhà trường được cung cấp bởi các cơ sở cung ứng thực phẩm uy tín và đạt chuẩn, mỗi ngày bếp đều có đội kiểm tra vệ sinh an toàn và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, sẵn sàng chào đón phụ huynh đến trải nghiệm bữa ăn cùng các con. Phenikaa School cũng có đội ngũ chuyên viên dinh dưỡng riêng, luôn đảm bảo xây dựng thực đơn phong phú, chế độ dinh dưỡng hài hòa, cân bằng các nhóm thực phẩm và phù hợp với từng lứa tuổi.

Vận hành trường học với sự hỗ trợ của công nghệ

Đại diện nhà trường cho biết, Phenikaa School sử dụng ứng dụng thông minh được thiết kế riêng (vận hành trên cả Android và iOS) để kết nối giữa nhà trường và phụ huynh, giúp cha mẹ theo sát các hoạt động học tập, sinh hoạt của con trong ngày, bao gồm thời khóa biểu, thực đơn ăn trưa,… Ứng dụng còn cho phép phụ huynh theo dõi lộ trình xe buýt đưa đón con, cập nhật thông tin nhanh chóng tới gia đình về trạng thái đến trường và vào lớp của trẻ.

Theo dõi lộ trình xe buýt đưa con đến trường - một trong nhiều tính năng hữu ích của ứng dụng Phenikaa School (Ảnh: Phenikaa School).

Sắp tới, Phenikaa School sẽ triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo, giúp điểm danh học sinh chính xác qua khuôn mặt. Theo đó, khi các con bước lên xe buýt hay vào cổng trường, phụ huynh sẽ lập tức nhận được thông báo.

Đồng hành với những phát triển tâm sinh lý của trẻ

Mảnh ghép còn lại của trường học an toàn là chương trình học bồi dưỡng kỹ năng hữu ích cùng sự sát cánh của đội ngũ giáo viên. Điều này góp phần kiến tạo lên môi trường nhân văn, giàu tình yêu thương cho trẻ.

"Ở Phenikaa School, con được chăm lo tận tình bởi đội ngũ giáo viên chất lượng cao, yêu nghề, yêu trẻ, tâm huyết với từng học sinh, từng bài giảng. Khi có những băn khoăn trong cuộc sống, trong quan hệ với bạn bè, con có thể ghé thăm phòng tư vấn tâm lý của trường. Phòng được bố trí theo không gian mở, nằm trong hành lang riêng tư, để các con cảm thấy an toàn và thoải mái chia sẻ. Các chuyên gia tư vấn tâm lý trong trường luôn có mặt để trò chuyện, thấu hiểu, đưa ra những lời khuyên cho con. Cùng với đó, cha mẹ cũng có thể đặt lịch hẹn trao đổi riêng với các chuyên gia tư vấn để chia sẻ, tháo gỡ những băn khoăn trong cách giao tiếp với con, lắng nghe những lời khuyên về tâm lí trẻ nhỏ", đại diện nhà trường cho biết.

Trường cũng chú trọng trang bị cho trẻ tính tự lập, biết cách tự sắp xếp cuộc sống, bảo vệ bản thân qua các tiết học kỹ năng sống, các chủ đề gần gũi và hữu ích như tự lập thời gian biểu, tự sơ cứu khi bị thương, giải quyết mâu thuẫn với bạn bè…. Việc này giúp con được phát triển các kỹ năng xã hội, tự chăm sóc bản thân, rèn luyện tính chủ động và tinh thần cộng tác, để thấu hiểu bản thân và những người xung quanh, cùng nhau xây dựng một môi trường học nhân văn, cộng tác.

Các học trò nhỏ thường rất thích nói chuyện với giáo viên kỹ năng sống (Ảnh: Phenikaa School).

"Một tuổi thơ khỏe mạnh, hạnh phúc, tự tin và phát triển toàn diện - đó là đích đến mà Phenikaa School không ngừng nỗ lực để mang đến cho các học sinh của mình, xứng đáng với tên gọi trìu mến mà phụ huynh luôn dành cho trường - ngôi trường hạnh phúc và truyền cảm hứng sáng tạo", đại diện nhà trường chia sẻ.