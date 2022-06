Phát triển đa kỹ năng từ sân chơi học đường tại Asian School

Để có thể hòa nhập trong thời đại "cách mạng công nghiệp 4.0", bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, làm việc nhóm, tư duy phản biện… được xem là "chìa khóa" quyết định sự thành công. Chính vì vậy, việc trang bị các kỹ năng mềm từ sớm và đầy đủ sẽ giúp học sinh dễ dàng thích ứng, hòa nhập nhanh chóng.

Môi trường học tập năng động, sáng tạo là "điểm tựa" để học sinh rèn luyện, đánh thức đam mê.

Đa dạng các hoạt động rèn luyện thể chất

Thể thao không chỉ mang lại lợi ích trong việc nâng cao sức khỏe mà còn là "liều thuốc" tinh thần giúp giảm căng thẳng và gắn kết cộng đồng, vì thế bên cạnh các chương trình học thuật, Asian School luôn đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện thể chất. Rất nhiều bộ môn thể thao như bóng rổ, bóng đá, bơi lội, cầu lông, bóng bàn… được đưa vào chương trình giảng dạy, các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ (CLB).

Rèn luyện thể chất là một trong những yếu tố được Asian School chú trọng phát triển bên cạnh các chương trình về học thuật.

Cũng giống như các CLB học thuật, nghiên cứu khoa học, stem, nghệ thuật,… các CLB thể thao cũng là nơi thu hút đông đảo học sinh tham gia. Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, cuộc thi năng khiếu, qua đó học sinh được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và kỹ năng với các bộ môn thể thao ngoài thời gian học tập trên lớp.

Sân chơi học thuật và kỹ năng, "cái nôi" ươm mầm tài năng

Trong suốt năm học, Asian School liên tục tổ chức nhiều sân chơi trên các lĩnh vực khác nhau, mang đến cho học sinh môi trường tự học tập, tự rèn luyện với nhiều bài học giá trị. Ngoài kiến thức sách vở, học sinh có thể áp dụng những lý thuyết vào thực tiễn để phát huy tính sáng tạo cùng khả năng tư duy.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động về học thuật, chuyên ngành như hội thảo, tập huấn, talkshow, giúp học sinh trải nghiệm, học tập ở hầu hết các lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học, tìm hiểu các giá trị về văn hóa, nghệ thuật như: English Singing Contest, English Speaking Contest, Healthy Living Contest, Art Contest, Talent Seeking Contest, Let colors speak, Science Fair…

Đỗ Minh Nhật, Đoàn Trần Diễm Phúc và Nguyễn Lê Cát Quyên (từ phải sang trái) là 3 thí sinh xuất sắc giành được giải Nhất của cuộc thi English Speaking Contest 2022.

Với các sân chơi đầy bổ ích, học sinh có cơ hội nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh, rèn luyện khả năng phản xạ, làm chủ sân khấu, cùng tư duy phản biện đầy sắc sảo, nhạy bén với những dẫn chứng đầy sức thuyết phục. Song song đó, các em còn được rèn luyện các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, cách giải quyết vấn đề, kỹ năng tìm kiếm thông tin… đây cũng là nền tảng vững chắc giúp các em phát triển trong tương lai.

Không chỉ "nạp" kiến thức, kỹ năng qua các sân chơi về học thuật, học sinh còn được truyền cảm hứng thông qua các hoạt động cộng đồng như Lễ hội Halloween, Tết Việt, Giao lưu cùng các ngôi sao, Lễ hội đồ chơi, các hoạt động hưởng ứng Ngày Trái Đất 2022, Vui hội Trăng rằm, hoạt động thiện nguyện… Đó cũng là dịp để các em thư giãn, giải trí, thể hiện sự sáng tạo, gắn bó tinh thần động đội và tinh thần tương thân tương ái.

Trải nghiệm trại hè bổ ích cùng Summer Camp

Sau 2 năm "đóng băng" vì dịch bệnh Covid-19, khóa hè Summer Camp đã chính thức quay trở lại với phiên bản độc đáo, mới lạ cả về nội dung và hình thức. Chương trình được thiết kế đa dạng, nhiều chủ đề hấp dẫn với các dự án tích hợp giữa học tập hiệu quả, phát triển toàn diện kỹ năng, mang đến những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa cho mùa hè của học sinh.

Không chỉ được trau dồi kiến thức và kỹ năng, khóa hè sẽ là cơ hội để học sinh bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, dấn thân vào các hoạt động chưa bao giờ được thử, giúp các em có thêm kinh nghiệm sống, vững bước hơn cho hành trình tương lai.

Sôi nổi khóa hè quốc tế Happy Summer Camp 2022 thu hút đông đảo học sinh Asian School tham gia.

Mô hình câu lạc bộ đa dạng cùng chương trình ngoại khóa sôi động cùng các sân chơi học thuật, cuộc thi năng khiếu, thể thao, nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt năm học, học sinh Asian School học sinh được bồi dưỡng cả kiến thức, khả năng thích ứng và hòa nhập, định hướng trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Đó sẽ là hành trang quý báu giúp các em khơi dậy đam mê, nuôi dưỡng tiềm năng, tự tin phát triển tài năng của chính mình.

Trường Quốc tế Á Châu đào tạo liên cấp từ 1-12, kết hợp song song chương trình của Bộ GD&ĐT và chương trình quốc tế theo tiêu chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO), Common Core State Standards & chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ cung cấp cho học sinh nền tảng tiếng Anh, tri thức, kỹ năng vững chắc.

100% học sinh của Asian School tốt nghiệp THPT, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao trong nước và quốc tế. Nhiều em còn giành học bổng, đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý phụ huynh vui lòng xem thông tin tại website www.asianschool.edu.vn