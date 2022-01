Phản cảm hình ảnh nữ sinh cấp 3 tát liên tục vào mặt bạn học ngay trong lớp

Dân trí Một video khoảng 12 giây lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh hết sức phản cảm khi một nữ sinh vừa tát liên tiếp vào mặt bạn, vừa văng tục.

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sự việc nêu trên vừa xảy ra tại Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng xác nhận, sự việc trong clip đang gây xôn xao dư luận xảy ra tại ngôi trường này.

Hình ảnh cắt từ clip.

Theo ông Tuấn, sự việc xảy ra vào ngày 5/1, tại lớp 10A8, nguyên nhân là do có xích mích trên mạng xã hội từ trước. Do đó, một nữ sinh của ngôi trường này trong lúc bức xúc đã có hành động tát liên tiếp vào mặt bạn học.

Nữ sinh tát nhau trong phòng học

Phía nhà trường sau khi nắm được sự việc đã mời học sinh liên quan cùng phụ huynh đến làm việc để xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ việc, Công an phường Nam Lý cũng đã lập hồ sơ vụ việc, tuy nhiên qua xác minh nhận thấy chưa đến mức vi phạm nghiêm trọng, do đó phía công an đã để nhà trường xử lý nội bộ theo quy định.

Tiến Thành