Nữ sinh lập "hat-trick" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Từ thất bại đến cú "hat-trick" của nữ sinh xứ Nghệ

Nhớ về khoảnh khắc biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Phạm Trà Mi (cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) vẫn thấy phì cười. Khoảnh khắc dãy điểm số hiện lên, Trà Mi, mẹ và chị gái đều hét lên đầy phấn khích khiến bố đang ngủ ở phòng khác phải bật dậy chạy sang xem.

Phạm Thị Trà Mi vừa lập cú "hat-trick" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tại kỳ thi này, Trà Mi đạt được số điểm hết sức ấn tượng: 10 điểm Lịch sử, 10 điểm Địa lý, 9,5 điểm Ngữ văn, 9,4 điểm tiếng Anh, 9,5 điểm Giáo dục công dân và 6,8 điểm Toán. Với tổng điểm Văn - Sử - Địa 29,5, Trà Mi trở thành Á khoa khối C toàn quốc, thủ khoa khối C của tỉnh Nghệ An. Đồng thời, tổng điểm 55,2, Phạm Thị Trà Mi cũng "ẵm" luôn vị trí Á khoa tốt nghiệp của tỉnh Nghệ An.

"Dù tự tin và hài lòng với bài làm của mình và dự đoán số điểm đạt được sẽ cao nhưng kết quả này cũng khiến em bất ngờ và phấn khích. Môn Văn em viết 11 trang nhưng tự chấm chỉ đạt 9-9,2 điểm thôi, không ngờ đạt 9,5 điểm. Với 29,5 điểm xét tuyển khối C, em nghĩ chắc sẽ giành vị trí thủ khoa toàn quốc nhưng có bạn còn cao hơn nên hơi buồn một xíu. Đêm đó cả mấy mẹ con vui quá không ngủ được. Mẹ em còn khóc nữa, suốt đêm gọi điện về đánh thức ông bà và các bác, các cô để... khoe điểm", Trà Mi cười, kể lại.

Dù tự tin và hài lòng với bài làm của mình và dự đoán số điểm đạt được sẽ cao nhưng kết quả này khiến Trà Mi bất ngờ và phấn khích (Ảnh: NVCC).

Học sinh lớp chuyên Địa nên điểm 10 đối với Trà Mi không phải là điều quá ngạc nhiên. Em cũng chỉ mất 20 phút để hoàn thành bài thi này. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chỉ trước đó 3 tháng, Trà Mi trượt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở môn thế mạnh này. Bởi vậy, Trà Mi quyết "phục thù" ở kỳ thi tốt nghiệp THPT và đề ra mục tiêu phải nằm trong top dẫn đầu toàn tỉnh.

Nữ sinh này thừa nhận, việc tập trung cho ôn luyện học sinh giỏi khiến em xao nhãng các môn học khác. 3 tháng "nước rút" thực sự là cuộc chiến của Trà Mi trong chinh phục mục tiêu đề ra, đặc biệt là đối với môn Lịch sử và Toán. Tuy nhiên, với cách ôn thi khoa học và chiến lược, mục tiêu rõ ràng, cùng với sự phân bổ thời gian phù hợp, cô học trò nhỏ đã biến thất bại thành động lực để giành điểm số đáng ngưỡng mộ, qua đó lập "hat-trick" trong kỳ thì tốt nghiệp THPT vừa qua.

Và niềm vui liên tiếp với nữ sinh này khi vừa qua, em vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Á khoa khối C chọn học ngành... khối D

Sinh ra trong gia đình bố là lái xe, mẹ làm công nhân may, Trà Mi không có nhiều điều kiện như các bạn. "Mẹ em thường đùa nhà không có ruộng để cày nên phải cố mà học. Hồi nhỏ hoàn cảnh gia đình nên bố mẹ cũng không được học lên cao. Những thiệt thòi của bố mẹ là động lực để hai chị em nỗ lực hơn trong học tập để sau này có lựa chọn nghề nghiệp tốt hơn", Trà Mi chia sẻ.

Người ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhiều nhất cho Trà Mi là chị gái Phạm Thị Lan Nhi (bên trái). Lan Nhi từng 2 lần đoạt học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý, hiện là sinh viên Đại học Ngoại ngữ (Ảnh: NVCC).

Phạm Thị Lan Nhi - chị gái của Trà Mi cũng từng là gương mặt nổi bật của giáo dục Nghệ An khi 2 lần đoạt giải Nhì học giỏi quốc gia môn Địa lý. Chính chị gái cũng là người ảnh hưởng lớn nhất, định hướng giúp Trà Mi có lựa chọn ngành, nghề phù hợp với sở trường và đam mê của mình.

Với kết quả học tập tốt trong 3 năm, Trà Mi đã chắc suất tuyển thẳng vào trường đại học. Tuy nhiên, em đã có dự định riêng cho mình...

Là Á khoa toàn quốc khối C nhưng Trà Mi lại lựa chọn học khối D - ngành ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc - Trường ĐH ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở khối này, Trà Mi đạt 38,13 điểm (tiếng Anh nhân hệ số 2).

Tranh thủ thời gian nghỉ hè, Trà Mi học tiếng Trung Quốc dưới sự hướng dẫn của chị gái để chuẩn bị chinh phục những mục tiêu mới.

"Từ nhỏ em đã có niềm yêu thích đặc biệt đối với ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc - một nền văn hóa có chiều dày và bề sâu. Em lựa chọn ngành học này vì niềm yêu thích và đam mê, hơn nữa em thấy phù hợp với người hướng ngoại như mình và có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khi ra trường", Trà Mi chia sẻ.

Hiện Phạm Thị Trà Mi đang học tiếng Trung Quốc với mục tiêu sau một năm học đại cương tại Việt Nam, sẽ tìm kiếm học bổng để du học, hiện thực hóa giấc mơ của mình.