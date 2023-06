Nữ sinh Gen Z đam mê nghệ thuật và muốn gìn giữ bản sắc Việt

Nguyễn Yến Ngọc, nữ sinh theo học hai trường International School Ho Chi Minh City - American Academy (ISHCMC-AA) và Học viện đào tạo Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật SOUL (SMPAA) có niềm đam mê các giá trị truyền thống và khả năng kết nối mọi người.

Cơ hội được học tập đa dạng là thử thách thú vị giúp Ngọc tìm ra lối đi của riêng mình. Ngọc đang là gương mặt đại diện của Học viện SOUL và là học sinh xuất sắc của ISHCMC-AA khi nhận được học bổng đại học trị giá 14 triệu đồng từ Chương trình Global Pathways của Viện ISB - Đại học Kinh tế TPHCM - chuyên ngành Marketing.

Hòa mình trọn vẹn và gìn giữ giá trị truyền thống

Xuất thân trong một gia đình yêu nghệ thuật và được thừa hưởng nét văn hóa lưu giữ các giá trị truyền thống, từ nhỏ Ngọc đã được tiếp xúc và yêu thích các loại hình nghệ thuật dân gian.

"Em biết nhiều bạn chuộng nghe những dòng nhạc thịnh hành mà có thể đã quên rằng, các giá trị nghệ thuật của Việt Nam vẫn luôn có những nét đẹp trường tồn ở mọi thời đại. Nếu giới trẻ tiếp tục thờ ơ với các giá trị tốt đẹp này, bản sắc văn hóa Việt cũng sẽ bị lãng quên", Ngọc quan niệm.

Bởi lẽ đó, em đã được gia đình tạo cơ hội để tiếp xúc với các hình thức dân ca đương đại, một sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và cổ truyền.

Cô nữ sinh gen Z cũng thường xuyên biểu diễn các tiết mục dân ca ở các sự kiện của trường như: Lễ hội Tết, Lễ hội Trung thu, Lễ tốt nghiệp ở trường và tổ chức một số dự án cộng đồng ý nghĩa để lan tỏa nét thi vị của các hình thức nghệ thuật truyền thống đến với nhiều bạn trẻ.

Yến Ngọc - cô gái nhỏ với niềm đam mê các dòng nhạc dân gian Việt Nam (Ảnh: NVCC).

"Thời đại tiến bộ với đa dạng các giá trị quốc tế cần người trẻ khéo léo đón nhận và gìn giữ bản sắc dân tộc theo nhiều cách khác nhau, có thể ở trong định hướng học tập hay con đường sự nghiệp", Ngọc bày tỏ.

Chính vì thế, đứng trước những cơ hội du học đầy hứa hẹn, Ngọc vẫn quyết định lựa chọn học tập những năm đầu bậc đại học tại Việt Nam để gắn bó với quê hương.

Ngọc khẳng định: "Em muốn học đại học ở trong nước - trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) khoảng 2 năm để thích nghi với giảng đường đại học, kết giao bạn bè và tích lũy các nền tảng kiến thức, văn hóa vững chắc trước khi tiếp tục học ở Úc. Khi đó, em sẽ học hỏi những giá trị tốt đẹp của môi trường nước bạn, chọn lọc những điều phù hợp để về xây dựng, đóng góp và làm rạng danh đất Việt".

Được truyền cảm hứng từ ba

"Đằng sau những nỗ lực và đam mê của em chính là ba - một vị sếp tuyệt vời của các nhân viên và là người đàn ông tuyệt vời của em. Chính ba đã truyền cảm hứng về trách nhiệm gìn giữ bản sắc Việt cho em, khích lệ em dấn thân vào nhiều vị trí để nâng cao giá trị bản thân và giúp đỡ mọi người. Khi đó, em sẽ có thể tạo nên chỗ đứng cho mình, không cần dựa vào ai và cũng không còn chật vật giữa những ngã rẽ cuộc sống", Ngọc chia sẻ.

Yến Ngọc sống trọn từng phút giây trên hành trình đam mê nghệ thuật của mình (Ảnh: NVCC).

Được ba truyền cảm hứng phấn đấu trên hành trình trưởng thành, ngoài những nỗ lực duy trì việc học tập, Yến Ngọc còn tích cực tham gia vào các dự án cộng đồng và là "đầu tàu" cho Dragon House của ISHCMC-American Academy - ngôi trường giúp Ngọc trải nghiệm khả năng lãnh đạo, dẫn dắt và kết nối mọi người.

Tại đó, cô gái nhỏ đã học cách nhìn nhận cá tính riêng của các thành viên để truyền tải, điều phối nhiệm vụ phù hợp cho mỗi bạn và đảm bảo các sự kiện, cuộc thi mà Dragon House tham gia diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đó, Ngọc còn tham gia chương trình Đại sứ của SMPAA (Soul majors) để đại diện Việt Nam biểu diễn ở các cuộc thi, sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế.

Yến Ngọc cùng các bạn tại Lễ hội Tết của trường ISHCMC-AA (Ảnh: NVCC).

Ngọc chia sẻ thêm: "Hành trình rèn luyện này chắc chắn sẽ đầy khó khăn nhưng cũng rất đáng nhớ, vì chính những lần đương đầu với các thử thách mới sẽ mài giũa bản lĩnh của em, khiến em trở nên mạnh mẽ hơn. Em mong những cố gắng của bản thân sẽ hiện thực hóa, đó là thành lập một công ty cho riêng mình trên chính mảnh đất quê hương và làm việc với nhiều bạn trẻ khác để chung sức giúp Việt Nam thịnh vượng hơn".

