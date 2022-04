Nữ sinh đạt IELTS 8.0: Kỉ luật và phương pháp luôn đặt lên hàng đầu

Không ngừng cổ vũ bản thân

Để có được những thành quả như hiện tại là cả một quá trình dài với nhiều thử thách cần Hiền Anh phải nỗ lực vượt qua.

Nhan sắc nữ sinh Hoàng Phan Hiền Anh, đạt IELTS 8.0

Trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, tiếng Anh là ngôn ngữ cần thiết để hỗ trợ cho sự phát triển của bản thân. Hiền Anh biết tri thức ngoài kia bao la rộng lớn, muốn hòa mình, không bị lạc lõng với thế giới thì điều căn bản cần có là tiếng Anh. Vậy nên nữ sinh xác định cần phải chinh phục được ngôn ngữ này để từ đó làm bệ phóng cho nhiều dự định trong tương lai.

Quá trình ôn thi IELTS của cô không mấy thuận lợi khi tình hình dịch Covid- 19 có những diễn biến phức tạp, hầu hết mọi hoạt động đều bị trì trệ. Thời gian phải giãn cách ở nhà có lúc Hiền Anh rất chán nản và mất động lực. Nhưng may mắn là cô bạn đã nhanh chóng tìm lại được cảm hứng học tập và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu.

Quan điểm sống của cô nàng là: "You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours." (Tạm dịch: Bạn có thể trải qua nỗi đau của sự kỷ luật hoặc nỗi đau của sự hối hận. Lựa chọn tùy thuộc vào bạn). Đây chính là câu mà Hiền Anh luôn nghĩ đến mỗi khi xuất hiện ý định trì hoãn hay bỏ cuộc. Nó giúp cô duy trì sự kỉ luật và cố gắng của bản thân để trong tương lai không phải hối hận.

Cô nàng quan niệm rằng: "Học cái gì cũng thế, mấu chốt quan trọng nhất là kỉ luật và phương pháp". Trong thời gian nghỉ dịch Hiền Anh tận dụng tối đa thời gian rảnh, tự chủ được thời gian và lên được kế hoạch. Thời gian biểu học tập cũng được cô sắp xếp một cách khoa học tùy vào điểm mạnh và điểm yếu của mình.

Để việc học có hiệu quả cao nhất, từ lâu Hiền Anh đã tập cho mình đã tập thói quen ngủ lúc 10h tối và dậy lúc 4h sáng. Dậy sớm giúp cô bạn cảm giác như mình có nhiều thời gian hơn và luôn trong tâm thế sẵn sàng để bắt đầu ngày mới tốt hơn.

Để không bị hoảng bởi lượng công việc làm quá nhiều, Hiền Anh có một lời khuyên là nên lập thời gian biểu cho mỗi giai đoạn, mỗi tuần và chia nhỏ ra mỗi ngày để sáng thức dậy, các đầu việc đã sẵn sàng và cứ thế làm từng thứ một. Lúc đó mọi việc diễn ra sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bí quyết để được IELTS 8.0

Trước đây Hiền Anh đã có lần thi IELTS rồi nhưng tính chất công việc đòi hỏi cô bạn cần có chuyên môn cao hơn nên cô nàng quyết định sẽ chinh phục chứng chỉ này thêm một lần nữa.

Không ngoài dự tính khi nữ sinh đạt số điểm 8.0. Chia sẻ về bí quyết, Hiền Anh hào hứng chia sẻ: "Để được điểm cao IELTS, thông thường mọi người sẽ cần ghi nhớ rất nhiều từ vựng và cấu trúc.

Có 2 phương pháp mà mình vô cùng tâm đắc và đã áp dụng thành công là "Học theo nhóm chủ đề" và "Lặp lại gián đoạn". Khi học từ theo nhóm chủ đề, mọi người sẽ dễ dàng nhớ lại và liên kết các từ vựng để xây dựng câu trả lời và phát triển ý hơn, đặc biệt rất tốt cho 2 kỹ năng nói và viết. Còn lặp lại gián đoạn là khi các bạn chủ động học nhắc lại kiến thức ngay trước khi các bạn quên nó, việc này sẽ giúp các bạn nhớ kiến thức trong khoảng thời gian rất dài sau đó. Tips mà ai cũng nên lưu ý nữa là cần phải bấm thời gian mỗi khi luyện đề nữa".

Hiền Anh đam mê làm nghề giáo viên.

Khi được hỏi về ước mơ, Hiền Anh kể cô bạn có đam mê làm giáo viên từ bé. "Hơi buồn cười một xíu nhưng mà khi còn học cấp 1, mình đã rất thích việc chấm bài và mình đã từng giữ lại hết những phiếu bài tập của thầy cô với mong muốn một ngày mình cũng có thể soạn được những bài tập hay như thế.

Lớn lên thì mình nhận thấy trường ĐH Sư phạm mình đang học là nơi lý tưởng để có thể học được những phương pháp giảng dạy, cách soạn giáo án, phong cách đứng lớp, giao tiếp với học sinh… nói chung là tất cả những hành trang để mình có thể tự tin trở thành một giáo viên tiếng Anh chất lượng nên mình đã tin tưởng lựa chọn."

Điều khiến Hiền Anh luôn trân trọng nơi đây là vì ngôi trường đã mang lại cho nữ sinh rất nhiều trải nghiệm. Từ đội ngũ giảng viên giỏi, nhiệt thành đến cơ hội gặp và quen với những người bạn thân mà cô bạn nghĩ sẽ không thể nào tìm được ở những nơi khác.

Sau khi tốt nghiệp, Hiền Anh có dự định học lên thạc sĩ và có mong muốn đi du học.

Hiện tại Hiền Anh vẫn đang cố gắng hoàn thành thật tốt việc học ở trường, việc dạy thêm và học hỏi nhiều nhất những gì mình có thể. Sau khi tốt nghiệp, cô bạn có dự định học lên thạc sĩ và có mong muốn đi du học cho bậc học này.

Ở tương lai xa hơn nữa cô vẫn luôn mơ ước của mình có thể giúp đỡ nhiều bạn học sinh trong việc học tiếng Anh hơn và xây dựng được uy tín cũng như có thêm thật nhiều kinh nghiệm.