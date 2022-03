Nữ sinh bị đánh tới tấp, bắt quỳ gối xin lỗi

Trong đoạn video này, một nữ sinh bị 2 người khác đấm, đá, xé áo, giật tóc, bắt quỳ xin lỗi, còn có những lời hăm dọa, chửi bới… Đáng chú ý, video cho thấy có nhiều giọng nữ khác, nhưng không ai can ngăn.

Bà Trương Thị Hồng Chi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhà trường đã nhận được thông tin về vụ việc 2 nữ sinh đánh bạn như video đã ghi lại.

Hai nữ sinh đánh một nữ sinh khác, còn bắt bạn quỳ xin lỗi (Ảnh cắt từ video).

Qua xác minh ban đầu của nhà trường, 2 nữ sinh T. và Th. (lớp 8) đã quây đánh em L. (lớp 7, ở thôn 7, xã Triệu Vân), cùng là học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân, huyện Triệu Phong.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân, do sự việc xảy ra ngoài khu vực nhà trường quản lý nên khi nhận thông tin, trường đã liên hệ chính quyền, công an, Đồn Biên phòng để cùng vào cuộc xác minh vụ việc; đồng thời kịp thời xử lý những tình huống mất an ninh có thể xảy ra khiến sự việc càng phức tạp.

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Triệu Phong đã chỉ đạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân phối hợp với công an địa phương và 2 bên gia đình làm rõ sự việc.