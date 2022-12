Những đam mê công nghệ được "chắp cánh" từ Samsung Innovation Campus

Định hướng nghề nghiệp sớm giúp dễ thành công

Hơn 3% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và 2,7% cử nhân đại học thất nghiệp, theo báo cáo phân tích ngành giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020, do nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam triển khai, được cho là do tuyển sinh quá nhiều nguồn cung so với nhu cầu lao động.

Điều này cũng khẳng định việc xây dựng định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ trở nên rất quan trọng, vừa giúp người trẻ hiểu hơn về chính mình, vừa tạo nền móng vững chắc cho một sự nghiệp thành công. Đó cũng chính là mục tiêu lớn của Samsung Innovation Campus (SIC) - chương trình giáo dục Công nghệ Thông tin và Truyền thông toàn cầu từ Samsung dành cho người trẻ tuổi từ 14 - 24 đang là học sinh, sinh viên theo học tại các trường THCS, THPT và Đại học trên cả nước.

Samsung Innovation Campus hướng tới khơi dậy đam mê công nghệ cho người trẻ và cung cấp bộ kiến thức, kỹ năng vững vàng cho tương lai (Ảnh: Samsung).

Nhằm định hướng nghề nghiệp sớm cho giới trẻ, đồng thời nuôi dưỡng các tài năng công nghệ trẻ bằng cách cung cấp cho họ các kỹ năng cốt lõi cần thiết để phát triển trong tương lai, SIC mang đến bộ khóa học bài bản chuẩn quốc tế được cập nhật liên tục, có tính ứng dụng cao nhờ được phát triển bởi các chuyên gia của Samsung dựa trên thực tiễn kinh doanh của nhà phát triển công nghệ hàng đầu.

Theo đó, học viên sẽ được đào tạo năng lực công nghệ trên 3 lĩnh vực AI (Trí tuệ nhân tạo), IoT (Vạn vật kết nối), Big Data (dữ liệu lớn) cùng với khóa học lập trình căn bản và các khóa học về kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp, từ đó giúp họ tự tin cho các vị trí công việc trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển của toàn xã hội.

SIC cung cấp các năng lực công nghệ cốt lõi kết hợp cùng với kỹ năng để người trẻ có thể tự tin làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao trong tương lai (Ảnh: Samsung).

Khai mở đam mê công nghệ cho giới trẻ

Từng là một học viên của SIC niên khóa 2019-2020 khi còn học phổ thông trung học, Nguyễn Thanh Vinh, nay đã là một sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Hà Nội, chia sẻ: "Nhờ tham gia SIC, em không chỉ được trang bị những kiến thức công nghệ mới nhất, cũng như những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai, mà còn tìm thấy đam mê của mình trong lĩnh vực công nghệ. Nhờ đó, em đã chọn đúng ngành nghề yêu thích và hiện đang nỗ lực theo đuổi nó trên giảng đường, cũng như trong cuộc sống".

Thanh Vinh chỉ là 1 trong số hàng nghìn học viên của SIC đang và sẽ trở thành những tài năng công nghệ trẻ được khai mở đam mê bởi chương trình phát triển năng lực công nghệ đặc biệt từ Samsung. "Không chỉ đơn thuần định hướng nghề nghiệp tương lai và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần cho công việc, SIC còn là nơi thắp sáng ngọn lửa đam mê công nghệ cho những người trẻ, giúp họ tự tin theo đuổi con đường riêng, ấp ủ những ý tưởng lớn cho sự nghiệp và cho xã hội", Hà Minh, một học viên khác đánh giá.

SIC có sự kết hợp hài hòa giữa "học" và "hành" giúp người học được trang bị bộ kỹ năng thực tiễn (Ảnh: Samsung).

Kể từ lần đầu tiên triển khai vào năm 2019, đến nay gần 3.000 tài năng công nghệ (số lượng học viên tham gia chương trình Samsung Innovation Campus từ năm 2019 - 2022) được ươm mầm từ SIC, nhiều dự án công nghệ tiềm năng do chính các học viên SIC phát triển được vinh danh và giành được những giải thưởng cao tại Innovation Tech Challenge của Samsung là minh chứng rõ ràng nhất cho những giá trị mà SIC mang lại. Trên tinh thần đó, Samsung kỳ vọng mở rộng gấp đôi quy mô đào tạo với 3.000 học viên cho niên khóa 2022-2023, khẳng định vị thế "lá cờ đầu" của SIC trong đào tạo nhân tài công nghệ trẻ tại Việt Nam.