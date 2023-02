Nhìn lại những vụ tai nạn đau lòng của học sinh vì xe đưa đón

Tài xế bất cẩn và tai nạn đau lòng

Sự việc học sinh lớp 3 bị chiếc ô tô đưa đón cán tử vong xảy ra trước cổng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo đó, khoảng 12h15 ngày 8/2, ô tô biển số 60B-043.93 do tài xế Lê Thanh Lâm (52 tuổi) chở 29 học sinh lớp 3/18 do cô H.T.T.N. chủ nhiệm, đi từ nhà cô đến trường học khoảng 200m.

Thời điểm này, cô giáo đi xe máy phía sau. Khi ô tô đến cổng trường, cô giáo hướng dẫn học sinh xuống xe đi vào sân trường. Trong quá trình di chuyển, tài xế ô tô khuất tầm nhìn, điều khiển xe va chạm em C. đang đứng trên vỉa hè, dẫn đến nạn nhân tử vong.

Một học sinh lớp 3 bị ô tô đưa đón cán tử vong tại Đồng Nai (Ảnh: Song Biên).

Theo lãnh đạo Công an TP Biên Hòa, cơ quan điều tra đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ tai nạn giao thông. Qua kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ, cơ quan công an nhận định nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô thiếu quan sát dẫn đến tai nạn.

Đầu tháng 11/2021, trong lúc đưa đón học sinh, tài xế ở huyện Krông Năng (Đắk Lắk) quên đóng cửa xe nên khi đánh lái mạnh để tránh chiếc xe ngược chiều, khiến một nam sinh rơi ra ngoài và bị chính chiếc xe này tông tử vong.

Cụ thể, tài xế T.V.L (49 tuổi, ngụ xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) điều khiển xe hợp đồng đưa đón học sinh đến trường. Tài xế L. điều khiển xe khách 50 chỗ chở 30 học sinh đến học tại trường THCS Ama Trang Lơng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nam sinh lớp 6 văng ra khỏi xe tử vong (Ảnh: CTV).

Quá trình di chuyển, tài xế đã bất cẩn quên đóng của xe nên khi xe di chuyển ngang qua đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Dliê Ya) thì đã đánh lái mạnh để né chiếc xe ngược chiều nên cháu N.G.H (11 tuổi, học sinh lớp 6C Trường THCS Ama Trang Lơng) đang đứng gần cửa xe bị văng ra ngoài đường và bị bánh xe này cán qua người tử vong.

Cũng trong tháng 11/2021, tại Quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Mâm, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn do ô tô 16 chỗ chở 19 học sinh sau giờ tan học bị bung chốt cửa khi đang lưu thông. Vụ tai nạn khiến 3 học sinh trên xe rơi xuống đường khiến một em tử vong và hai em khác bị thương.

Qua xác minh, tài xế Lò Văn Xịch chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, xe chở quá số người quy định. Phương tiện đã sử dụng 16 năm.

Ngày 26/11/2019, một ô tô 16 chỗ đón 16 học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 1/6 Trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Khi xe đi qua khúc cua thì cánh cửa sau bung ra làm 3 học sinh rơi xuống đường.

Rất may không có phương tiện nào chạy phía sau, các học sinh bị rơi khỏi xe đều kịp thời đứng dậy nên không gặp hậu quả đáng tiếc.

Ba học sinh rơi xuống đường bởi tài xế xe đưa đón quên đóng cửa (Ảnh: Từ clip).

Bỏ quên học sinh trên xe đưa đón

Năm 2019, sự việc chấn động dư luận khi một học sinh lớp 1, Trường Gateway (Hà Nội) tử vong vì bị tài xế bỏ quên trên ô tô đưa đón.

Những người làm giáo dục, cộng đồng mạng bàng hoàng bởi đây là lần đầu tiên, một tai nạn hi hữu xảy ra trong khuôn khổ nhà trường mà nguyên nhân bắt nguồn từ sự tắc trách, cẩu thả của những người liên quan.

Sự việc được xác định xảy ra vào sáng 6/8/2019. Hôm đó, ông Doãn Quý Phiến lái ô tô cùng bà Nguyễn Bích Quy đi đón 13 học sinh Trường Gateway, trong đó có cháu L.H.L.

Sau khi trả trẻ, cả hai đối tượng trên đều không kiểm tra lần cuối nên không biết cháu L. vẫn đang trong xe.

Một học sinh lớp 1, Trường Gateway (Hà Nội) tử vong vì bị tài xế bỏ quên trên ô tô đưa đón (Ảnh: M.H).

Tại lớp học, giáo viên chủ nhiệm, bị cáo Thủy đã điểm danh và phát hiện cháu L. vắng mặt nhưng không ghi sĩ số lên góc bảng, cũng không cập nhật kết quả vào hệ thống của nhà trường. Phải đến khi được nhắc nhở, bị cáo Thủy mới cập nhật lên hệ thống nhưng lại ghi nội dung bé L. vắng có lý do.

Chiều cùng ngày, cháu L. được phát hiện bỏ quên trong ô tô và đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước khi nhập viện.

Ngày 15/1/2020, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tuyên án Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh) 24 tháng tù, Doãn Quý Phiến (tài xế lái ô tô đưa đón học sinh) 15 tháng tù, cùng về tội vô ý làm chết người.

Với bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm của bé L.), tòa tuyên phạt 12 tháng tù và không được dạy sau 1 năm.

Gia đình kiên quyết đề nghị HĐXX áp dụng mức án cao nhất của khung hình phạt đối với bà Quy và ông Phiến bởi mức án hiện đưa ra chưa tương xứng. Hai đối tượng này cũng đổ lỗi loanh quanh và không một lần tỏ ra hối lỗi hay thăm hỏi gia đình bé L.

Sau vụ Gateway, một cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh đã bị bỏ quên trên ô tô đưa đón suốt từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 13/9/2019.

May mắn thay, do tài xế mở cửa kính ở ghế lái và đỗ xe dưới bóng cây nên cháu bé thoát nạn.

Cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh đã bị bỏ quên trên ôtô đưa đón suốt từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều nhưng may mắn không tử vong. (Ảnh: M.Đức).

Sự việc xảy ra tại Tiên Du, Bắc Ninh. Cháu bé được xác định là học sinh của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí.

Được biết, cháu đi học mầm non sáng 13/9/2019 bằng xe đưa đón của trường, sau khoảng 7 tiếng, gia đình nhận được điện thoại đề nghị tới đón trẻ.

Cháu được chuyển đi cấp cứu tại địa phương, sau đó đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốc nhiệt, hoảng loạn, sốt, hạ đường huyết, mất nước.

Nguyên nhân là tài xế (cũng là chồng của chủ cơ sở giáo mầm non Đồ Rê Mí) để quên cháu trên ô tô. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, cơ sở giáo dục này đã bị đóng cửa.

Tháng 9/2020, do cô giáo phụ trách xe và tài xế chủ quan, bỏ qua việc đi xuống cuối xe để kiểm tra nên đã bỏ quên một học sinh lớp 3 của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) trên xe đưa đón.

Học sinh này đã tự mở cửa xe để đi vào trường (do đã được nhà trường hướng dẫn cách thoát hiểm trên ô tô từ bên trong).

Học sinh này vào lớp trước giờ giáo viên chủ nhiệm điểm danh sĩ số và học bình thường nên nhà trường không phát hiện ra.

Khoảng 17h cùng ngày, khi biết sự việc, nhà trường đã họp khẩn, rà soát quy trình, kiểm tra camera ở thời điểm xe đến trường.

Sau khi rà soát, trích xuất camera cho thấy, cô giáo theo xe và tài xế đã bỏ qua bước xuống cuối xe kiểm tra theo quy định.

Nhà trường đã liên hệ, kiểm tra tình hình sức khỏe và tâm lý học sinh.

Cùng với đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng cô giáo đã trực tiếp xin lỗi cha mẹ học sinh. Đồng thời, nhà trường ra quyết định kỷ luật 2 nhân viên, thay người phụ trách xe.

Tháng 6/2020, một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh. May mắn, cháu bé tỉnh dậy, đập cửa, nhờ người dân trợ giúp đưa ra ngoài.