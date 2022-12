Nhìn lại hành trình ươm mầm tài năng công nghệ trẻ tại "Solve for Tomorrow 2022"

Hành trình tỏa sáng của những sáng tạo trẻ vì cộng đồng

Hơn 76.000 học sinh và giáo viên trên toàn quốc đã có cơ hội tìm hiểu và thực hành kiến thức STEM, 1126 ý tưởng sáng tạo được gửi về từ khắp mọi miền đất nước, "Solve for Tomorrow 2022" đã trải qua hành trình 6 tháng, phát triển những sáng kiến vì cộng đồng,… Điều này đã đưa "Solve for Tomorrow 2022" trở thành một trong những mùa giải thành công nhất của Samsung xét về độ lan tỏa và những giá trị tích cực cho xã hội mà sân chơi này mang lại.

Hành trình của "Solve for Tomorrow 2022" đã chính thức khép lại vào ngày 27/11 vừa qua tại Hà Nội. Cuộc thi không chỉ là bệ phóng thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển năng lực công nghệ cho các tài năng trẻ, mà còn góp phần tạo nên một xu hướng sáng tạo đầy tích cực từ một thế hệ chủ động quan tâm và sẵn sàng chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Cuộc thi là bệ phóng thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển năng lực công nghệ cho các tài năng trẻ (Ảnh: Samsung).

Định hướng thiết thực của cuộc thi là ứng dụng giáo dục STEM vào việc nghiên cứu và xây dựng giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề của xã hội, của địa phương. Các giải pháp đột phá hay các sáng kiến vượt trội trên nhiều lĩnh vực lần lượt được các đội thi đề xuất, triển khai và nỗ lực hoàn thành trong suốt hành trình "Solve for Tomorrow 2022".

Trong bối cảnh sức khỏe cộng đồng bị đe dọa trong suốt 3 năm qua, các ý tưởng mới mẻ và hữu ích dành cho sức khỏe - y tế từ các bạn trẻ đã khiến ban tổ chức phải ngạc nhiên vì độ sáng tạo lẫn sự quan tâm của lứa tuổi này, đối với các vấn đề cấp thiết của xã hội.

Có thể kể đến trong số này như: ứng dụng IoT nghiên cứu thiết kế, chế tạo giường bệnh công nghệ cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm và người già tại nhà" của đội Future, hay thiết bị hỗ trợ di chuyển thông minh cho người cao tuổi của đội Saigon Technoholics.

Thiết bị hỗ trợ di chuyển thông minh cho người cao tuổi của đội Saigon Technoholics (Ảnh: Samsung).

Sức sáng tạo và mức độ quan tâm đến cộng đồng của giới trẻ tại "Solve for Tomorrow 2022" tiếp tục được thể hiện ở địa hạt giáo dục, với hệ thống quản lý thư viện thông minh giúp cải thiện công tác thư viện trong nhà trường, hỗ trợ văn hóa đọc cho giới trẻ.

Cùng với đó, "Hey-eye" - hệ thống nhận diện cảm xúc và điểm danh bằng cách nhận diện khuôn mặt giúp nhà trường và gia đình có cái nhìn cụ thể, tổng quát hơn về đời sống tinh thần của các bạn học sinh, từ đó có những can thiệp kịp thời.

Sáng kiến hệ thống quản lý thư viện thông minh, giúp cải thiện công tác thư viện trong nhà trường, hỗ trợ văn hóa đọc cho giới trẻ (Ảnh: Samsung).

Bên cạnh đó, "Solve for Tomorrow" còn khơi gợi trong thế hệ trẻ những sáng tạo hữu ích nhằm cải thiện sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống trong cộng đồng xã hội. Thiết kế hệ thống chăm sóc rau tự động sử dụng năng lượng mặt trời; máy tự động phơi, sấy và thu nông sản; hệ thống cảnh báo điểm mù tích hợp đa năng hỗ trợ an toàn cho tài xế; thiết bị cảnh báo nguy cơ trẻ gặp nguy hiểm tại lan can các nhà cao tầng sử dụng trí tuệ nhân tạo;... đều được đánh giá là những dự án có tính khả thi cao, có thể mang lại nhiều lợi ích cho đời sống.

Định hình tương lai, nâng tầm ảnh hưởng với cộng đồng địa phương

Với tầm nhìn "Together for Tomorrow - Enabling People - Cùng bạn kiến tạo tương lai", sân chơi "Solve for Tomorrow" từ lâu đã được xem là một trong những chuỗi hoạt động nổi bật trong chiến dịch và nền tảng CSR toàn cầu của Samsung.

"Kiên định với mục tiêu khơi dậy tiềm năng của thế hệ trẻ và trao cơ hội để họ tự tin làm chủ tương lai, Solve for Tomorrow trải qua 4 mùa tổ chức, đã có những đóng góp không nhỏ đến cộng đồng địa phương. Nhiều dự án ý nghĩa từ sân chơi này đã được các bạn trẻ lan tỏa và thực hiện, qua đó đem lại nhiều lợi ích thiết thực", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

"Solve for Tomorrow" là một trong những chuỗi hoạt động nổi bật trong chiến dịch và nền tảng CSR toàn cầu của Samsung (Ảnh: Samsung).

Không giới hạn sáng tạo trong khuôn khổ cuộc thi, "Solve for Tomorrow" còn là nơi trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để các thí sinh có thể nuôi dưỡng ước mơ công nghệ, tự tin mang những ý tưởng, sáng kiến áp dụng vào đời sống thực tế.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc ngoài mục tiêu nuôi dưỡng và phát huy các tài năng công nghệ trẻ, Samsung cũng đang góp phần đào tạo nên một nguồn nhân lực chất lượng cao, vững kiến thức, chắc kỹ năng, sẵn sàng cùng nhau và cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên số.