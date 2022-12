Nhiều trường học ở Sóc Trăng chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo số liệu từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 168 trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, dân tộc nội trú có phục vụ bếp ăn bán trú. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn tập thể các cơ sở giáo dục hết sức quan trọng.

Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành lập đoàn thanh tra và phát hiện nhiều đơn vị chưa đảm bảo ATTP.

Theo đó, qua thanh tra 40 trường cho thấy, ở cấp mầm non có 14 trường không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (do thuộc diện không bắt buộc), 7 trường chưa thực hiện cập nhật kiến thức ATTP năm 2022, 3 trường thiếu hồ sơ tự công bố sản phẩm nước uống đóng chai và sữa trong hợp đồng cung cấp nguyên liệu thực phẩm…

Bữa ăn của một trường mầm non ở TP Sóc Trăng được công nhận đạt yêu cầu về ATTP (Ảnh minh họa: XL).

Riêng tại 10 trường THCS và THPT dân tộc nội trú, có 7 trường không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (do thuộc diện không bắt buộc), 3 trường chưa thực hiện cập nhật kiến thức ATTP năm 2022, 3 trường chưa ghi chép đầy đủ sổ kiểm thực ba bước theo quy định, 2 trường chưa thực hiện ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu thực phẩm đối với sản phẩm nước uống đóng bình.

Có 1 trường có nhà vệ sinh nằm trong khu vực bếp ăn và phòng ăn; 1 trường khu phân chia thức ăn, nơi để dụng cụ chế biến, nấu nướng chưa bảo đảm ATTP theo quy định; 1 trường chưa trang bị hệ thống cửa lưới phòng chống côn trùng, động vật gây hại; 1 trường chưa trang bị giá kệ kê cao thực phẩm, một số vật dụng không cần thiết chứa trong kho nguyên liệu.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng đề nghị các trường khắc phục ngay việc ghi chép kiểm thực 3 bước đúng quy định; các hợp đồng phải ghi đầy đủ nội dung và có hồ sơ tự công bố đối với các sản phẩm bao gói sẵn.

Đối với các trường có khu vực bếp bị sụt lún, trần nhà, tường nhà bị thấm nước và khu vực bếp ăn, phòng ăn chưa trang bị cửa lưới phòng chống côn trùng động vật gây hại cần có biện pháp để khắc phục.