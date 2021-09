Nhiều kịch bản khai giảng thời dịch Covid-19

Không tổ chức khai giảng năm học mới

Mới đây, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã quyết định không tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, học sinh vẫn tựu trường và học buổi đầu tiên vào ngày 6/9.

Trước đó, TP.HCM là địa phương đầu tiên yêu cầu không tổ chức lễ khai giảng. Năm học mới bắt đầu từ 1/9 với việc tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập qua mạng và củng cố kiến thức.

Ngày 6/9, TP.HCM sẽ giảng dạy chương trình năm học mới. Riêng tiểu học sẽ làm quen từ ngày 8 -19/9, đến 20/9 mới giảng dạy chương trình năm học mới.

Thay vì tổ chức khai giảng vào ngày 5/9, tỉnh Hậu Giang đã quyết định lùi lịch khai giảng. Cụ thể, các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9/9 và khai giảng đồng loạt vào ngày 12/9. Riêng cấp mầm non sẽ không tổ chức tựu trường và khai giảng.

Tại Đồng Nai, ngày bắt đầu năm học 2021-2022 với học sinh mầm non, phổ thông là 13/9, với học sinh giáo dục thường xuyên là 20/9. Lễ khai giảng được tổ chức trước đó 1 ngày.

Đồng Nai là địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 và là điểm nóng Covid-19 khi ghi nhận hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày.

Trong khi đó, tỉnh Cà Mau cũng đưa ra quyết định dừng tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022, cho đến khi có thông báo mới; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học trực tuyến.

Cần Thơ cũng không tổ chức khai giảng và không triển khai dạy học trực tuyến với cấp tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1. Địa phương này cũng chia nhiều đợt để bắt đầu năm học mới. Cụ thể, sẽ bắt đầu dạy trực tiếp học kỳ I năm học 2021 - 2022 vào ngày 20/9 với bậc mầm non, tiểu học. Đối với học sinh lớp 9 và 12 bắt đầu học kỳ I từ 6/9; học sinh lớp 6, 7, 8, 10 và 11 sẽ bắt đầu từ 13/9, theo hình thức dạy học trực tuyến.

Những lễ khai giảng đặc biệt

Trong khi một số tỉnh thành quyết định không khai giảng, nhiều địa phương đã chọn hình thức tổ chức khai giảng năm học mới qua truyền hình, khai giảng trực tuyến để ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Tại Hà Nội, lễ khai giảng chung cho hơn 2,1 triệu học sinh trên toàn thành phố sẽ được tổ chức vào 7h30 ngày 5/9, phát trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Kênh truyền hình H1, H2).

Buổi lễ sẽ diễn ra trong vòng 1 giờ, học sinh các trường theo dõi buổi lễ qua tivi, phòng học online. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, các trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến. Sau đó, từ ngày 6/9, các trường bắt đầu triển khai dạy học qua mạng, trừ bậc mầm non tiếp tục nghỉ chống dịch.

Giống với Hà Nội, Bắc Ninh cũng sẽ tổ chức lễ khai giảng chung cho toàn tỉnh theo hình thức phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình từ 7h30 sáng 5/9. Học sinh được cử đại diện tham dự lễ khai giảng trực tiếp với đầy đủ nội dung của phần lễ gồm: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh phát biểu, đánh trống khai trường, văn nghệ chào mừng. Sau đó, các trường học tổ chức lễ khai giảng trực tuyến.

Sở GD-ĐT Nghệ An chỉ đạo không tổ chức khai giảng riêng vào sáng 5/9. Theo đó, địa phương này chỉ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Tương tự, Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng trực tiếp tại Trường THCS Lê Văn Thiêm vào ngày 5/9. Từ ngày 6/9 bắt đầu thời gian dạy học theo hình thức trực tuyến (riêng giáo dục mầm non và lớp 1 chưa tổ chức dạy học cho đến khi có thông báo mới).

Tỉnh An Giang cũng quyết định chọn 1 điểm duy nhất là Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP Long Xuyên) để tổ chức lễ khai giảng ngày 5/9. Đối với khối 9 và khối 12 sẽ bắt đầu học trực tuyến từ 6/9, từ 15/9 với các khối lớp khác.

Tất cả đều tổ chức phát sóng Lễ khai giảng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Ứng phó linh hoạt trước tình hình dịch bệnh, thành phố Hải Phòng quyết định tổ chức lễ khai giảng kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Lễ khai giảng năm học 2021-2022 thống nhất trên toàn thành phố tổ chức vào 7h30 ngày 5/9; tổ chức khai giảng tập trung đối với khối lớp 1, lớp 6, lớp 10, các khối lớp còn lại nhà trường tổ chức cho học sinh dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến. Đối với bậc học mầm non, các trường chỉ tổ chức khai giảng tập trung cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Nhiều địa phương thực hiện miễn giảm học phí

Nhằm chia sẻ với phụ huynh và học sinh trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, một số tỉnh thành đã quyết định miễn, giảm học phí cho học sinh các cấp trong năm học 2021-2022.

Tại Hà Nội, học sinh các cấp sẽ được miễn giảm 50% học phí cả năm. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở học kỳ II, Hà Nội sẽ tính toán tới việc miễn 100% học phí.

Trong khi đó, tại TP.HCM, UBND thành phố đã đồng ý với đề xuất miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022. Đây là chính sách hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông. Để học sinh không phải đóng học phí học kỳ I, thành phố sẽ thực hiện cấp bù bằng ngân sách.

Đà Nẵng cũng sẽ hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT trường công lập và ngoài công lập trong 9 tháng của năm học 2021-2022 với kinh phí dự kiến gần 87,5 tỷ đồng.

Trước đó, Đà Nẵng đã hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT trong 4 tháng học kỳ I của năm học 2020 - 2021, kinh phí hỗ trợ là gần 38,3 tỷ đồng.

Một số tỉnh thành đã quyết định miễn, giảm học phí cho học sinh các cấp trong năm học 2021-2022 (Ảnh minh họa).

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Quảng Ninh cũng quyết định hỗ trợ 100% học phí trong năm học 2021 - 2022 đối với học sinh các trường công lập và ngoài công lập từ bậc mầm non đến THPT (trừ các trường vốn đầu tư nước ngoài). Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ trong năm học 2021-2022 sẽ là hơn 138,2 tỷ đồng, được lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Năm học 2021-2022 là năm thứ hai Hải Phòng thực hiện miễn học phí cho học sinh các cấp.

Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí là trẻ em mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non được thành lập, cấp phép hoạt động; học sinh THCS, THPT và bổ túc có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng.