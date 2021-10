Nhiều học sinh là F0 ở Nghệ An được hỗ trợ

Ngày 4/10, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở này đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với học sinh là F0 tại phường Nghi Hải, Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò.

Giám đốc Sở SG&ĐT Nghệ An mong muốn lãnh đạo và chính quyền thị xã Cửa Lò tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho các phụ huynh, học sinh yên tâm điều trị hoặc đang đi cách ly tập trung. Đồng thời sớm có phương án để bổ trợ, phụ đạo thêm cho các em sau khi các em đi học trở lại.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, chia sẻ với ngành giáo dục thị xã Cửa Lò có nhiều học sinh là F0 (Ảnh: Sở GD&ĐT Nghệ An).

Dịp này, Sở GD&ĐT đã trao cho 2 phường Nghi Hòa và Nghi Hải mỗi phường 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ thêm cho các em học sinh đang thực hiện cách ly tập trung 10 thùng sữa và nước.

"Qua truy vết, trên địa bàn hiện có khoảng 90 học sinh và 11 giáo viên thuộc diện F1, F2 đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc tại các khu cách ly tập trung. Sở cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò chỉ đạo các nhà trường rà soát trang thiết bị học trực tuyến của học sinh các cấp học trong một gia đình, để điều chỉnh thời gian học và chỉ đạo các nhà trường bố trí lịch học hợp lý khoa học.

Riêng cấp Tiểu học được chia thành 2 ca (giảm một số tiết) học vào buổi chiều và buổi tối, giao cho các nhà trường chủ động, linh hoạt trong kế hoạch dạy học", ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, chia sẻ với các em học sinh, thầy cô giáo huyện Quỳnh Lưu (Ảnh: Sở GD&ĐT Nghệ An).

Sau gần 20 ngày trên địa bàn thị xã Cửa Lò không xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên, chiều ngày 29/9 trên địa bàn thị xã này đã xuất hiện 8 người trong một gia đình tại phường Nghi Hải có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Được biết, tính đến ngày 3/10, thị xã Cửa Lò có 12 học sinh thuộc diện F0, ở cả 3 bậc: THCS, Tiểu học và Mầm non thuộc 2 phường Nghi Hải và Nghi Hòa. Những em này đang điều trị bệnh viện dã chiến số 3, sức khỏe cơ bản ổn định.

Sau khi phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, thị xã Cửa Lò đã huy động lực lượng khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và chỉ đạo tạm thời cho học sinh các cấp học trên địa bàn trở lại học trực tuyến; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, triển khai đảm bảo an toàn trật tự, an sinh xã hội, tránh việc gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận...

Trước đó, thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em", do Thủ tướng Chính phủ phát động, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Mobifone Nghệ An đã trao quà và điện thoại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại huyện Quỳnh Lưu với 20 triệu đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 149 chiếc điện thoại cho các em học sinh trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu với tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Đến thời điểm này, hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em", Ngành giáo dục Nghệ An đã quyên góp được gần 11 tỷ đồng, trong đó có 3,1 tỷ tiền mặt, 110 máy tính, 1.863 điện thoại, 5.500 sim 4G và 125 tài khoản học trực tuyến.