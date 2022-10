Nhiều cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, New Zealand hút du học sinh

Giáo dục ưu tiên trang bị kiến thức và kỹ năng cho nghề nghiệp tương lai

Nền giáo dục New Zealand nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo phụ huynh Việt. Ngoài trang bị những kỹ năng cần thiết, chương trình học ở New Zealand còn tập trung nâng cao năng lực thích ứng nghề nghiệp tương lai giúp tăng khả năng được tuyển dụng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Chính phủ, trường học cùng các đơn vị liên kết cũng hỗ trợ người học cơ hội cọ xát, thực hành, từ đó hình dung rõ nét về ngành học và tăng khả năng thích ứng với nghề nghiệp sau này. Vì vậy, New Zealand nhiều năm liền là quốc gia nói tiếng Anh đứng top 3 Chỉ số Giáo dục cho Tương lai (Educating for the Future Index đánh giá bởi The Economist Intelligence Unit).

Môi trường học và chính sách của New Zealand giúp người học gia tăng kỹ năng thích ứng nghề nghiệp (Ảnh: ENZ).

Ngoài ra, để hỗ trợ sinh viên quốc tế rèn luyện kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Chính phủ New Zealand còn thực hiện chính sách Post-Study Work Rights - quyền lợi cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp tại nước này lên đến 3 năm tùy bậc học. Chính sách này đã góp phần đưa New Zealand trở thành một trong những nước cấp visa đi làm sau khi tốt nghiệp tốt nhất thế giới.

Gia nhập mạng lưới doanh nghiệp từ sớm

Bên cạnh chú trọng giảng dạy kiến thức, các trường đại học, cơ quan Chính phủ, tổ chức ở New Zealand còn xây dựng mạng lưới hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm. Theo đó, Đại học (ĐH) Otago đã phát triển kênh "Career Development Hub" cập nhật cơ hội nghề nghiệp, thông tin thực tập. Trường cũng tổ chức các buổi hội thảo củng cố kỹ năng phỏng vấn, hoàn thiện CV…

Cùng với đó, chương trình "Otago Mentor Match" là cổng kết nối các bạn trẻ đang theo học với những tiền bối đang làm việc trong cùng lĩnh vực. Sinh viên cũng có thể tôi luyện kiến thức, thử thách bản lĩnh bằng loạt cơ hội như: Chinh chiến các cuộc thi tài năng lãnh đạo tại ĐH Otago, gia nhập mạng lưới công dân toàn cầu, tham gia chương trình trao đổi sinh viên theo các học kỳ.

Còn ĐH Công nghệ Auckland nổi bật với chương trình "Industry Lunch Time", mời các cá nhân tiêu biểu hoặc đại diện công ty tham dự bữa trưa với sinh viên, từ đó cùng chia sẻ về kinh nghiệm tuyển dụng, các kỳ thực tập... Trường cũng thành lập phòng kết nối với sứ mệnh mang CV của sinh viên đến nhà tuyển dụng và hỗ trợ các em tham gia vào các dự án thực tế.

Các trường học và tổ chức cộng đồng song hành cùng sinh viên xây dựng kỹ năng nghề nghiệp tương lai (Ảnh: ENZ).

Ngoài sự kiện do trường học tổ chức, cộng đồng du học sinh cũng có những hoạt động góp phần tăng kỹ năng thích ứng nghề nghiệp. Đây là một trong những hoạt động nổi trội đến từ Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ). Không những là đầu tàu kết nối cộng đồng du học sinh Việt Nam tại đất nước kiwi, VSANZ còn cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tổ chức chuỗi webinar "Gặp để gỡ" nhằm giải đáp, tư vấn cho sinh viên, học sinh đang dự định du học New Zealand.

Triển lãm Giáo dục New Zealand là sự kiện để phụ huynh và học sinh cập nhật tin tức về du học New Zealand (Ảnh: ENZ).

"Nền giáo dục New Zealand không chỉ được biết đến vì chất lượng quốc tế, mà còn nổi tiếng vì triết lý giáo dục đặt người học làm trung tâm và môi trường học tập an toàn, thân thiện. Nơi đây đề cao sự bao dung và hòa nhập", ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của ENZ nói.

Để trải nghiệm tinh thần giáo dục, tìm hiểu về triển vọng ngành nghề qua việc học tập và sở hữu tấm bằng danh giá của New Zealand, cũng như nắm bắt thông tin về chính sách thị thực, phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể tham dự Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022 - sự kiện giáo dục New Zealand lớn nhất năm của Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam, được phối hợp tổ chức cùng Lãnh sự quán và Đại sứ quán New Zealand.

Tại đây, hơn 40 trường hàng đầu New Zealand sẽ tư vấn về lộ trình đào tạo và các lựa chọn du học phù hợp với từng cá nhân. Cùng với đó, sự kiện còn có những buổi hội thảo chuyên đề về hướng nghiệp và kinh doanh bền vững. Khách tham dự cũng có thể lắng nghe kinh nghiệm từ cựu du học sinh New Zealand và nhận quà tặng tại triển lãm. Ngoài ra, Cơ quan Giáo dục New Zealand cũng dành tặng nhiều chương trình học bổng đến người tham dự triển lãm.

Sự kiện diễn ra vào 8h - 12h thứ Bảy, ngày 29/10 tại Melia Hotel (Hà Nội) và 8h - 13h Chủ nhật, ngày 30/10 tại Le Meridien Hotel (TPHCM).

Thông tin chi tiết truy cập tại: https://bit.ly/NZEduFair1-3