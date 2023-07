Người phụ nữ 61 tuổi kiên trì học tiếng Anh

Động lực học tiếng Anh là để đồng hành cùng các cháu

Bà Nguyễn Thị Thúy (61 tuổi) hiện đang sinh sống cùng gia đình tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Mỗi ngày, bà Thúy đều đặn đăng tải các video lên Tiktok để ghi lại quá trình học tiếng Anh của mình. Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi, chậm rãi phát âm và học thuộc từng từ tiếng Anh khiến nhiều bạn trẻ thích thú và ngưỡng mộ.

Có những video của bà Thúy thu hút tới hàng trăm nghìn lượt xem và rất nhiều bình luận. Đa phần các bình luận đều bày tỏ sự thán phục trước tinh thần học tập bất kể tuổi tác của bà.

"Ban đầu tôi mua một khóa học cho cháu ngoại học. Sau khi học cùng cháu vài buổi, tôi thấy rằng học tiếng Anh cũng không quá khó và đã học được tận 100 từ trong 3 ngày đầu.

Động lực học tiếng Anh của tôi là để đồng hành cùng các cháu, có thêm kiến thức để kèm cặp cháu mình. Sau một thời gian học tiếng Anh, tôi và các cháu đã trao đổi được các câu đơn giản như "What is this?" (Đây là cái gì?), "What color is this?" (Đây là màu gì?)… và một số mẫu câu cơ bản khác", bà chia sẻ.

Người phụ nữ 60 tuổi thực hành giao tiếp tiếng Anh cùng các cháu (Video: NVCC).

Vì là người lớn tuổi nên bà Thúy cũng gặp không ít khó khăn trong học tập cũng như quay dựng video. Bà tâm sự, mỗi khi học đều cần dùng đến kính lão để nhìn rõ chữ, trí nhớ không còn nhanh nhạy như các bạn trẻ để có thể tiếp thu kiến thức.

Việc sử dụng các thiết bị điện tử cũng là một khó khăn, bởi bà không hề biết cắt ghép, chỉnh sửa video.

Tuy nhiên, chính bởi việc không biết cắt ghép hay chỉnh sửa nên những video của bà đều chân thật.

Bà Thúy kể: "Cháu tôi hỏi sao không chỉnh sửa video để khỏi phải quay nhiều lần, thật sự thì những công nghệ đó tôi không biết. Tôi không biết chỉnh sửa video và cũng không muốn làm vậy. Tôi cứ học và quay một lần từ đầu đến cuối, đến khi nào thuộc làu, không vấp váp thì mới đăng".

Đã không ít lần bà Thúy gặp phải những thắc mắc, chê cười từ bạn bè.

"Có người hỏi tôi "Già rồi thì học làm gì nữa?", "Học tiếng Anh để lấy ông Tây à?". Những lúc như vậy, tôi nói với họ rằng học là để đồng hành cùng cháu, để biết thêm ngôn ngữ mới, đồng thời giúp tăng cường trí nhớ và trở nên minh mẫn hơn", bà nói.

"Tôi thấy mình như đang gieo những hạt thiện lành cho các bạn trẻ"

Bà Thúy rất bất ngờ khi video của mình lên xu hướng trên Tiktok và thu hút nhiều người quan tâm. Sau khi học tiếng Anh, cuộc sống của bà thêm niềm vui và ý nghĩa.

Bà Thúy cho hay, cuộc sống của bà có thêm nhiều ý nghĩa kể từ khi học tiếng Anh (Ảnh: NVCC).

Lịch trình học tiếng Anh của bà bắt đầu vào 4 giờ sáng mỗi ngày. Buổi sáng sẽ là lúc học bài mới, còn buổi tối là thời gian ôn tập kiến thức. Tinh thần học tập bất kể tuổi tác này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bà Thúy không giấu nổi niềm vui khi đọc những bình luận động viên: "Tôi vui lắm, nhất là khi đọc bình luận của các bạn trẻ. Tôi cảm giác như mình đang gieo các hạt thiện lành để giúp đỡ người trẻ, truyền cảm hứng học tập cho các bạn ấy.

Có những bình luận như: "Con đang định đi ngủ nhưng nhìn thấy video của bác lại bật dậy ngồi học", thế là tôi lại càng vui. Có bạn khen tôi phát âm chuẩn, cũng có bạn chúc tôi nhiều sức khỏe... Nhận được nhiều yêu quý như vậy nên tôi có thêm nhiều động lực để học tiếng Anh".

Không chỉ lan tỏa tinh thần học tập đến các bạn trẻ, bà Thúy đã và đang động viên những người lớn tuổi cùng học tiếng Anh. Sau khi được giới thiệu, em gái và một số người bạn của bà cũng đã bắt đầu học ngôn ngữ này.

Bên cạnh những niềm vui ấy, tiếng Anh cũng giúp bà có cơ hội được trò chuyện với nhiều người hơn. Trong một lần đưa bạn tham quan thủ đô, bà Thúy đã có dịp "trổ tài" nói tiếng Anh để giao tiếp với bạn bè quốc tế.

"Hôm ấy, tôi đưa bạn tham quan các danh lam thắng cảnh ở Hà Nội. Chúng tôi gặp một đoàn khách người Hàn Quốc và giới thiệu cho họ về chùa Một Cột. Dù tôi nói còn chưa thạo, chưa biết nhiều từ nhưng vẫn nghe hiểu và trao đổi được một ít với họ - điều này khiến tôi rất phấn khởi.

Tôi thấy rằng, học ngoại ngữ thì cần mạnh dạn thực hành, nếu cứ sợ thì sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được".

Bà Nguyễn Thị Thúy (góc trên cùng bên trái) tham gia lớp học tiếng Anh trực tuyến (Ảnh: NVCC).

Bà Thúy nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng Anh trong đời sống: "Tiếng Anh bây giờ không phải ngoại ngữ mà là ngôn ngữ phổ thông mà ai cũng cần biết.

Càng giỏi tiếng Anh thì càng được mở rộng tầm nhìn, giao lưu với nhiều người trên thế giới, giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn. Ngay như các đồ vật thông dụng cũng cần biết tiếng Anh để sử dụng, chẳng hạn như điều hòa, điều khiển, bàn phím…

Chúng tôi là người già, học được tiếng Anh thì tốt nhưng với người trẻ thì đặc biệt quan trọng. Các bạn còn nhiều thời gian, cần học để nâng tầm hiểu biết và mở rộng cơ hội cho chính mình".