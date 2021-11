Nghỉ dịch kéo dài, TPHCM tính phương án dạy học cho trẻ mầm non

Dân trí Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các địa bàn, trường học chuẩn bị phương án dạy học gián tiếp cho trẻ 3 - 5 tuổi.

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 giáo dục mầm non TPHCM ngày 12/11, ông Lê Hoài Nam, Phó GĐ Sở GD-ĐT cho biết, năm học 2021-2022 chịu tác động chưa từng có vì dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, bậc mầm non chịu nhiều thiệt thòi nhất do khó triển khai các giải pháp dạy và học.

Sở GD-ĐT đã xây dựng các tiêu chí, giải pháp, phương án an toàn phòng chống dịch nhưng đến nay, vẫn chưa biết ngày nào trẻ có thể trở lại trường.

Cả năm qua, trường mầm non tại TPHCM chỉ mới hoạt động được hai tháng (Ảnh: HN).

Trong bối cảnh nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các địa bàn, nhà trường cần chuẩn bị phương án dạy học gián tiếp như đưa clip, video phối hợp với phụ huynh để cùng chăm sóc, giáo dục trẻ. Các trường học cần nghiên cứu xây dựng cách thức, giải pháp lâu dài, hiệu quả cho trẻ từ 3-5 tuổi, nhất là đối trẻ 5 tuổi.

Bên cạnh đó, trường học cũng cần sẵn sàng các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu thực hiện Bộ tiêu chí an toàn trường mầm non để khi trường học mở cửa trở lại không bị động, lúng túng.

Đối với khó khăn của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, ông Lê Hoài Nam cho biết, TPHCM đã kiến nghị với Bộ GD-ĐT để kiến nghị lên Trung ương có chính sách hỗ trợ các trường như giãn thuế, giảm lãi suất...

Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM cũng nêu ra thực tế, nhiều trường không ký hợp đồng, không đóng bảo hiểm cho giáo viên hoặc ký nhưng không đóng bảo hiểm dẫn đến khó khăn cho giáo viên trong việc hưởng chế độ chính sách trong dịch Covid-19.

Sở sẽ có văn bản gửi các quận, huyện rà soát đối tượng đã được hỗ trợ, đối tượng chưa được hỗ trợ để có kiến nghị lên UBND thành phố.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm 2021 đến nay, trường học ở TPHCM chỉ mới hoạt động trực tiếp được hai tháng. Riêng các trường mầm non, không tổ chức dạy học online, ngưng mọi hoạt động hoàn toàn đến nay đã 7 tháng.

Đầu tháng 10 vừa qua, gần 100 hệ thống, trường mầm non tư thục tại TPHCM cùng đứng đơn gửi kiến nghị lên Chính phủ về chính sách hỗ trợ đặc biệt vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, các trường có chung mong muốn sớm được hoạt động trở lại, miễn giảm các loại thuế phí.

Tính đến tháng 9/2021, toàn TPHCM có trên 12.340 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong ngành giáo dục bị mất việc làm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó bậc học mầm non chiếm trên 82% với gần 10.200 người. Hơn 150 cơ sở giáo dục mầm non đã giải thể hoặc ngưng hoạt động.

Hoài Nam