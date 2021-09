Nghe em báo bị đánh, chị gái lao vào trường đánh đấm túi bụi nữ sinh lớp 10

Dân trí Nhận được tin báo của em gái về việc đánh nhau với một nữ sinh khác, người chị gái lập tức xông vào lớp đấm đá nữ sinh kia một trận tơi bời.

Sáng 10/4, Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đang phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Krông Pắk xác minh, làm rõ vụ hai nhóm nữ sinh của trường này đánh nhau và đã gọi người nhà lên "hỗ trợ" đánh nhau.

Chị gái của nữ sinh lớp 10 (áo hồng) đã xông vào trường đánh một em nữ sinh khác túi bụi (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/4 giữa nữ sinh V. (học lớp 10E) và nữ sinh Đ. (học lớp 10C) xảy ra mâu thuẫn cãi vã và xông vào đánh nhau tại lớp học.

Sau đó, em Đ. đã nhắn tin cho chị gái mình về việc bị đánh. Nghe tin, khoảng 9h sáng cùng ngày, chị gái của Đ. đã lao vào lớp học đấm đá túi bụi vào em V. và dù được can ngăn nhưng em V. vẫn bị đánh. Sự việc được học sinh khác quay lại và đăng lên mạng xã hội Facebook.

Theo đại diện TTGDTX huyện Krông Pắk, khi phát hiện 2 phụ huynh (cả chị gái và anh rể của em Đ.) vào trường, bảo vệ đã không cho lên lớp và yêu cầu ngồi chờ ở ghế đá. Tuy nhiên, khi bảo vệ đi đánh trống vào lớp thì 2 người này lập tức lao vào lớp.

"Sự việc may mà thầy cô giáo có mặt để can ngăn. Nguyên nhân ban đầu là do 2 nữ sinh có mâu thuẫn, nhắn tin qua lại từ tối hôm trước rồi hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn", vị đại diện thông tin.

Ngay sau đó, phía Trung tâm đã mời Công an thị trấn Phước An vào cuộc để phối hợp, làm rõ vụ việc này. Đồng thời vào thứ 2 đầu tuần tới, đơn vị sẽ mời phụ huynh các em lên phối hợp xử lý.

Thời gian ngắn qua tại Đắk Lắk bùng phát nạn bạo lực học đường, rất nhiều học sinh đã tìm cách giải quyết mâu thuẫn, xích mích nhỏ bằng việc đánh nhau, hỗn chiến.

Thúy Diễm