Ngày hội hiến máu Topica: “Chia sẻ yêu thương 21:  Mỗi giọt máu - vạn sẻ chia”

Ngày 14 tháng 11 vừa qua, Topica khu vực miền Nam đã tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề “Chia sẻ yêu thương 21: Mỗi giọt máu - vạn sẻ chia”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do CLB sinh viên Topica tổ chức với mong muốn được chia sẻ với người bệnh trong thời điểm khan hiếm máu hiện nay.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, để đảm bảo lượng máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh, mỗi quốc gia cần tối thiểu 2% dân số hiến máu. Ở nước ta, với dân số khoảng 90 triệu dân thì mỗi năm cần tối thiểu 1.800.000 đơn vị máu. Tuy nhiên, hiện tại nước ta mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu - vạn sẻ chia”, chương trình Tình nguyện “Chia sẻ yêu thương” số 21 do CLB sinh viên Topica tổ chức mang ý nghĩa cao cả và thiết thực. Hoạt động đã được các cựu sinh viên, các giảng viên doanh nhân, toàn thể cán bộ Topica và người thân hưởng ứng đông đảo, nhiệt tình. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, chương trình đã hiến tặng được 91 đơn vị máu cho Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Anh Mai Khắc Minh - Trưởng phòng đào tạo quản lý sản xuất và kho vận Công ty CP dệt may đầu tư thương mại Thành Công - sinh viên chương trình TVU - Topica đã tham gia hiến máu 6 lần chia sẻ: “Thực tế hiện nay, các tai nạn thương tâm thường xuyên xảy ra khiến nhiều người không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong mà nguyên nhân chính là do mất máu quá nhiều. Trong khi đó, Ngân hàng dự trữ máu lại khan hiếm dẫn đến việc chi phí truyền máu tăng cao khiến nhiều người không có điều kiện truyền máu đành phải chấp nhận số phận. Trước thực trạng đó, các tổ chức y tế thường xuyên kêu gọi hiến máu tình nguyện và liên tục tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện, bản thân mình thấy đây là một hoạt động vì cộng đồng rất tốt, thể hiện được truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.”

Nhiều người hiện nay do không nắm đầy đủ thông tin về hiến máu đã có những định kiến không tốt như khi cơ thể mất một lượng máu lớn sẽ dễ kiệt sức hay hiến máu xong sẽ làm cơ thể bị béo phì, tăng cân,… Chia sẻ về điều này, anh Mai Khắc Minh cho biết: “Thực tế, cơ thể của chúng ta khi mất đi lượng máu ít hơn 13% tổng lượng máu có trong cơ thể thì cơ thể ta vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Ngược lại, việc mất đi một lượng máu nhỏ sẽ kích thích sản sinh tế bào máu, tái tạo mới lại lượng máu trong cơ thể lại khiến cho các cơ quan bên trong hoạt động hiệu quả hơn. Về vấn đề tăng cân, cá nhân mình đã trải qua 6 lần hiến máu, cân nặng luôn duy trì ở mức 63 - 65kg. Quan trọng là chúng ta chỉ cần giữ chế độ ăn uống như bình thường, uống thuốc bổ máu để hỗ trợ quá trình tái sản sinh tế bào máu diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.”

Hiến máu không chỉ để cứu người, hoạt động đó còn nhắc nhở mỗi người rằng chúng ta đang sống trong một cộng đồng và cộng đồng đó cần có sự tương tác, chia sẻ giữa con người với con người để hướng tới một xã hội tốt đẹp, nhân ái. Chắc chắn, CLB sinh viên Topica sẽ còn tổ chức các chương trình mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, vì lợi ích cộng đồng nhiều hơn trong tương lai.

Một số hình ảnh ý nghĩa trong ngày hội hiến máu:

Dù chỉ mới 7 giờ sáng nhưng sinh viên đã đến đăng ký tham gia hiến máu rất đông.

Tham gia hiến máu còn có cả sinh viên lẫn Cựu sinh viên TOPICA.

Ban tổ chức trao quà cho các sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Tìm hiểu thêm về chương trình cử nhân trực tuyến tại đây.