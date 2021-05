Ngắm ngôi trường mầm non song ngữ Hoa Trà My hiện đại của Thủ đô

Trường Mầm non song ngữ Hoa Trà My có thể được coi là bậc hiện đại nhất của Hà Nội với cơ sở vật chất, chương trình học tiên tiến đáp ứng những nhu cầu cần cho sự phát triển của trẻ thơ ở mức độ cao trong cuộc sống ngày càng phát triển.

Được thành lập từ năm 2007, với diện tích gần 5000m2, trường MN song ngữ Hoa Trà My thực sự bị cuốn hút bởi khuôn viên của trường lớp thật vui tươi, đẹp mắt được sắp xếp một cách khoa học. Hệ thống các phòng học rộng rãi, thoáng mát, đáp ứng quy chuẩn Quốc tế nghiêm ngặt đối với trường mầm non, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho bé.

Trước giờ vào lớp, các con được vui chơi, trải nghiệm sân trường với thảm cỏ xanh mướt, không gian xanh với rất nhiều cây cối thân thiện môi trường, sân trường đủ các loại đồ chơi cho bé như : cầu trượt, thú nhún, nhà bóng ... cho bé thỏa thích vui đùa.

Là cha mẹ, ai cũng luôn mong muốn mang lại thật nhiều điều tốt đẹp dành cho những đứa con của mình. Ngoài tình yêu thương, sự chăm sóc dạy dỗ, đáp ứng mọi điều kiện về mặt vật chất lẫn tinh thần thì cha mẹ còn phải tìm cho con mình có được một môi trường sống, một môi trường học tập tốt đẹp và trong lành nhất. Trường Mầm non Hoa Trà My đã đáp ứng được yêu cầu đó.

Trường MN Hoa Trà My xây dựng đầy đủ hệ thống bể bơi, sân chơi, các phòng học năng khiếu cho bé , hoàn thiện đầy đủ để bé có thể phát triển một cách toàn diện nhất.

Không giống với các trường mầm non tư thục khác , Hoa Trà My là một ngôi trường mầm non tư thục tiêu chuẩn Quốc tế, có đầy đủ các yếu tố hoàn hảo từ cơ sở vật chất thiết bị, giáo trình giảng dạy, tới việc chăm sóc và dạy dỗ chuyên nghiệp. Với mục tiêu và định hướng “ Trường chuẩn Quốc tế, học phí Việt Nam”.

Sứ mệnh của trường mầm non song ngữ Hoa Trà My là đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam ngay từ khi thơ bé GIỎI TIẾNG VIỆT- THÀNH THẠO TIẾNG ANH- GIÀU KỸ NĂNG SỐNG để trở thành những công dân phát triên toàn diện, có tính tự lập cao, có ý thức với bản thân, gia đình, xã hội và đủ bản lĩnh để hòa nhập với cộng đồng Thế giới.

Trường gồm có 12 phòng học, 8 phòng chức năng, cơ sở vật chất được trang bị đồng bộ hiện đại, đầy đủ trang thiết bị giáo dục phục vụ dạy và học, nuôi dưỡng trẻ đạt tiêu chuẩn, phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện.



Các phòng học tại trường đều được trang bị đầy đủ Camera giám sát mở 24/24h giúp phụ huynh có thể theo dõi hoạt động của con trong lớp học, điều hòa nhiệt độ, quạt, cây nước nóng lạnh, … đều được trang bị đầy đủ.

Phòng học đàn, thanh nhạc cũng được xây dựng để giúp các con phát triển năng khiếu của mình.

Với mô hình mầm non tiêu chuẩn Quốc tế trong thời kỳ đổi mới, một trong những thành công của Hoa Trà My đã đạt được là đã có những nghiên cứu sáng tạo, kết hợp một cách hài hòa có chọn lọc giữa chương trình Mầm non của Bộ giáo dục Việt Nam và chương trình giáo dục tiên tiến của Vương quốc Anh, tạo ra một chương trình giảng dạy song ngữ Việt- Anh rất tích cực, chú tâm vào sự phát triển kỹ năng sống, phát triển kỹ năng xã hội, phát triển ngôn ngữ, tư duy.

Chương trình đào tạo song ngữ Việt- Anh góp phần thúc đẩy gợi mở những tiềm năng còn tiềm ẩn trong trẻ nhỏ, những yếu tố này là mấu chốt cực kỳ quan trọng để hình thành ở trẻ nhỏ thói quen, suy nghĩ một cách độc lập, sáng tạo, đáp ứng được đòi hỏi của thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu.



Học mà chơi, chơi mà học, ngoài những chương trình giảng dạy chuyên ngành mang tính chuyên nghiệp cao thì trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài trời, các hoạt động dã ngoại theo chủ điểm hàng tháng. Với trẻ nhỏ không thể truyền dạy, áp dụng bằng những lý thuyết khô khan, định nghĩa cơ bản, mà phải có những hoạt động cụ thể gây hứng thú cho trẻ để các bé đón nhận các bài học bổ ích, lý thú một cách nhanh chóng mà hiệu quả…

Hoạt động dã ngoại có liên quan chặt chẽ với quá trình giáo dục, nhằm mục đích phát triển thể chất, rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen vận động để qua đó tạo dựng những yếu tố đầu tiên của nhân cách, tình cảm, trí tuệ, phẩm chất tâm lý, tạo dần nên sự hoàn thiện mọi mặt của trẻ thơ.

Không chỉ đơn giản dừng ở đó, định nghĩa về một môi trường giáo dục hoàn hảo của trường là phải toàn diện ở mọi khía cạnh. Căn cứ nhu cầu thực tế của các bậc phụ huynh đang có con,em theo học tại trường, có nguyện vọng cho con mình được tham dự các lớp học năng khiếu trong thời gian học tập tại mái trường tiêu chuẩn quốc tế.

Trường Hoa Trà My đã đưa ra phương án rồi lập tức triển khai tổ chức lớp học năng khiếu cho từng lĩnh vực hoạt động cụ thể , chính xác hơn đó là các Câu lạc bộ riêng biệt, nắm bắt sau đó nâng cao các năng khiếu bẩm sinh, đành thúc niềm đam mê, gợi mở những sở thích vốn sẵn trong tâm hồn trẻ thơ của các bé.

Trong trường có những câu lạc bộ đã đi vào hoạt động ngay sau khi trường được thành lập, đó là Câu lạc bộ Piano, mục đích của câu lạc bộ này là rèn luyện và phát triển khả năng cảm nhận âm nhạc, rèn luyện tính kiên trì tập trung cao độ khi trẻ học đàn, mô hình học chuyên nghiệp một thầy một trò, với sự giảng dạy của giáo viên chuyên môn tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm.

Tiếp đến là một câu lạc bộ hoạt động cũng sôi nổi không kém, Câu lạc bộ Mỹ thuật, giúp trẻ phân biệt màu sắc, thúc đẩy khả năng tư duy, phát triển khả năng cảm nhận nghệ thuật tạo hình, nhận thực được những vẻ đẹp của thế giới xung quanh qua con mát trong trẻo của những họa sĩ nhí tài ba…

Một câu lạc bộ khá lý thú và cực kỳ cần thiết hiện nay, CLB Kỹ năng sống, ở nhiều trường mầm non khác họ quên đi sự quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, thực sự là sai lầm…. Hoa Trà My hiểu được giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không phải là điều gì đó cao siêu xa vời, mà đây là những bài học hữu ích, bắt đầu giúp các em làm quen với cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trang bị cho bé những kỹ năng cần thiết và đời thực nhất là mục đích của CLB kỹ năng sống muốn mang lại cho bé thơ….

Ngoài ra còn có các câu lạc bộ khác như Múa; Aerobic, Võ thuật…. sự ra đời của những câu lạc bộ thực sự vô cùng hữu ích… Từ các kiến thúc kỹ năng có được sau những buổi tham gia hoạt động của CLB Múa; Erobic trẻ phát triển khả năng phối hớp nhịp nhàng giũa cơ thể và âm nhạc, khả năng Tâm vận động được thúc đẩy mạnh mẽ còn Võ thuật thì lại hỗ trợ cho trẻ về tố chất thể lực nhanh, mạnh , khỏe, khéo…. Tất cả nội dung có trong các CLB còn là mấu chốt chính để kích thích niềm đam, sự hứng khởi, kích thích trẻ mạnh dạn tự tin đứng trước đám đông….

Mỗi tháng nhà trường đều lên danh sách những bạn nhỏ sinh nhật trong tháng, và tổ chức sinh nhật cho từng bạn nhỏ. Cô cùng các bạn sẽ hát mừng sinh nhật và tặng quà cho bé để bé cảm nhận được tình thương yêu mà mọi người dành cho mình.

Tại trường, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các chương trình thiếu nhi, có sự góp mặt và dàn dựng kết hợp với các kênh truyền hình trung ương, địa phương, mang đến chương trình sôi nổi, hào hứng nhất cho các bé.

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, Hoa Trà My là một trường mầm non được xếp vào bậc nhất tại Hà Nội; môi trường học tập nơi đây mang tính chất động viên, khuyến khích và thử thách để trẻ luôn cảm thấy thoải mái, thân thiện, vui vẻ khi đến trường.

Tại Hoa Trà My, trẻ luôn được chăm sóc với một chế độ tốt nhất, sữa nhập khẩu Hoa Kỳ, gạo nấu cháo , nấu cơm cho bé cũng được đặt riêng tại nông trại, không sát quá sạch cám, để giữ lại lớp màng giàu dinh dưỡng trên hạt gạo... Với hệ thống nhà bếp hệ thống công nghiệp một chiều hiện đại. hệ thống tủ sấy tiệt trùng, dụng cụ hoàn toàn bằng inox, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bé. Quý phụ huynh vô cùng an tâm vào quy trình chế biến và chất lượng thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng cho các con.

Để chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ phát triển toàn diện Ban Giám Hiệu nhà trường còn mời bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng cho trẻ về nói chuyện theo chuyên đề với phụ huynh và tập thể CB – GV – VN trong trường.

Hàng tháng nhà trường đều cân – đo chiều cao cho các bé và ghi lại thông tin vào sổ nhật ký hàng ngày của bé để bố mẹ và nhà trường tiện theo dõi sức khỏe của con hàng tháng. Từ đó có chế độ chăm sóc phù hợp với trẻ, giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần...

Ngoài các chương trình giảng day, hoạt động, sinh hoạt chủ đạo, trường còn có những dịch vụ bổ sung rất hợp lý như đưa đón trẻ có giáo viên đi kèm, trông trẻ muộn phục vụ ăn tối cho trẻ theo yêu cầu quý phụ huynh.

Hiện nay, Trường mầm non Hoa Trà My vẫn đang tuyển sinh cho năm học 2015 - 2016, cha mẹ học sinh có thể liên hệ với nhà trường theo địa chỉ: T2, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội hoặc truy cập vào website: hoatramyschool.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết.