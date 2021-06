New Zealand: Top 3 thế giới giáo dục hướng đến tương lai

Dân trí Tự hào là một trong nhiều nước có nền giáo dục phát triển bậc nhất trên thế giới, New Zealand vì thế trở thành bến đỗ du học lý tưởng của sinh viên quốc tế, cùng chất lượng giáo dục không ngừng hoàn thiện.

Ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực Châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), khách mời trong chủ đề đầu tiên của hội thảo trực tuyến "Chìa khóa du học New Zealand 2021" được Viện ISB-Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hợp tác tổ chức, đã chia sẻ những lý do, vì sao New Zealand nên là điểm đến của du học sinh quốc tế.

Nền giáo dục ứng dụng công nghệ tân tiến

"Vì nằm khá tách biệt với phần còn lại của thế giới, con người New Zealand có cách nhìn nhận và đối đầu với thách thức độc đáo", ông Ben Burrowes nêu sự khác biệt trong vị trí địa lý để nhấn mạnh đặc tính sáng tạo của vùng đất Kiwi và tinh thần không ngại thử thách của con người nơi đây.

Đó chính là lý do giúp New Zealand đạt những thành tựu "đầu tiên" được ghi nhận: quê hương của nhà khoa học đầu tiên bóc tách hạt nhân nguyên tử, người chinh phục "nóc nhà thế giới" Everest, quốc gia đầu tiên công nhận quyền bầu cử của phụ nữ… cùng rất nhiều đóng góp cho nhân loại từ New Zealand.

Là quốc gia sở hữu 8 trường đại học và tất cả đều nằm trong top 3%, tức là Top 500 Thế giới, 22 môn học Top 50 Thế giới, 39 môn học Top 100, theo ông Ben Burrowes, những thành tựu ấn tượng ấy là kết quả đến từ chất lượng giáo dục đạt chuẩn cao nhất cùng uy tín toàn cầu, không chỉ một nhưng khắp hệ thống bằng cấp tại New Zealand.

New Zealand ngày càng khẳng định vị trí của mình trong nền giáo dục quốc tế.

Tất cả bắt đầu từ phương pháp giảng dạy đặc biệt dành cho học sinh, ngay khi còn nhỏ. "Chúng tôi khuyến khích học sinh suy nghĩ độc lập từ khi còn nhỏ tuổi, biết đặt câu hỏi cho giáo viên, vận dụng kiến thức vào tình huống thực tế. Chúng tôi áp dụng mô hình học tập tìm tòi, học thông qua dự án, làm việc nhóm và tự chọn vấn đề để giải quyết," ông Ben Burrowes chia sẻ.

Với tinh thần học là "bước ra ngoài khuôn viên lớp học", nuôi dưỡng sự sáng tạo, biến việc học thành hành trang giá trị và phục vụ người học trên con đường chinh phục tri thức, theo ông Ben Burrowes, hành trình ấy lại được "công nghệ hóa" một cách tối ưu nhất. "New Zealand đã xây dựng uy tín toàn cầu cho các chương trình giáo dục trong đa lĩnh vực như khoa học, xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật, làm phim, hoạt hình, và thiết kế… Ở đó, sự sáng tạo được kết hợp mạnh mẽ với công nghệ", ông Ben Burrowes cho biết.

Cũng chính sự tham gia của công nghệ mà "trợ lý" tư vấn du học trực tuyến đã ra đời. Đó là công cụ "My StudyNZ" tại trang web chính thức của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ). "Chỉ cần điền các thông tin và sở thích cá nhân, chúng tôi sẽ đề xuất một số gợi ý chương trình học ở trường phù hợp, và qua đó kết nối bạn với đội tuyển sinh của nhà trường" Sự bứt phá đến từ công nghệ đã thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng của nền giáo dục quốc tế, và cách riêng tại New Zealand.

Nền giáo dục hướng đến trong tương lai top đầu thế giới

Theo xếp hạng của tổ chức Economist Intelligence Unit, New Zealand được xếp hạng 3 trên thế giới về nền giáo dục hướng tới tương lai, trong tổng số 50 quốc gia và 50 nền kinh tế phát triển. Đây là sự công nhận mang tính toàn cầu. Bên cạnh việc lĩnh hội các tri thức học thuật, người học còn được trau dồi những kỹ năng cần thiết, để sẵn sàng bước tiếp hành trình dài phía trước và đối đầu với các thách thức trong tương lai.

Một trong những thách thức nóng nhất được ông Ben Burrowes, chính là biến đổi khí hậu. Cũng theo ông, giá trị bền vững (sustainability) được đặc biệt chú trọng đưa vào nội dung giảng dạy, với mục đích nâng cao nhận thức của người trẻ về các vấn đề môi trường. Kết quả ban đầu khá khả quan khi có đến "80% sinh viên mong muốn chọn những ngành học có ảnh hưởng tích cực đến môi trường."

"Chúng tôi trang bị cho sinh viên bộ kỹ năng mà các nhà tuyển dụng trên thế giới đều đang tìm kiếm" - ông Ben Burrowes nhận định.

Ông Ben Burrowes khẳng định: "Những báo cáo khác còn cho thấy sự ổn định của chúng tôi về mặt kinh tế xã hội, bình đẳng giới, sự đa dạng và bảo vệ môi trường… Sự vượt trội trong hầu hết các lĩnh vực trên đều được phản ánh và lồng ghép vào lớp học". Lý tưởng giáo dục tại New Zealand không đơn thuần tạo nên thành công trong sự nghiệp của một cá nhân, mà còn hướng cá nhân đó trở thành một tác động tích cực đến thế giới trong tương lai.

Nhiều năm công tác trong mảng giáo dục quốc tế, ông Ben Burrowes từng gặp nhiều du học sinh Việt Nam tại New Zealand, kể cả những người đã tốt nghiệp và đi làm. Theo ông, đó là những người Việt Nam vô cùng tuyệt vời vì "nói chuyện với bất kỳ trường nào tại New Zealand, bạn cũng sẽ thấy họ đánh giá rất cao sinh viên Việt Nam."

Ông rất vui mừng khi ngày càng có nhiều chương trình du học bán phần hợp tác cùng các trường đại học tại Việt Nam. Trong tương lai không xa, ông mong rằng khi biên giới được mở cửa, và học sinh sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội được tiếp cận trực tiếp những tinh hoa đến từ nền giáo dục ngay tại New Zealand.

Chuỗi hội thảo trực tuyến "Chìa khóa du học New Zealand 2021" sẽ được tiếp nối với chủ đề "Trò chuyện cùng Hiệu trưởng Đại học Waikato" vào lúc 20h00, ngày 18/06/2021 với sự tham gia của bộ đôi khách mời, diễn giả: Giáo sư Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato và Bà Sharon Calvert, Giám đốc Ban Quốc tế, Đại học Waikato, cùng sự dẫn dắt đến từ PGS.TS. Trần Hà Minh Quân, Viện trưởng Viện ISB-Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Buổi hội thảo hứa hẹn sẽ cung cấp cho các bạn trẻ góc nhìn đa chiều và chân thật nhất về nền giáo dục New Zealand và phương pháp giáo dục tiên tiến tại Đại học Waikato.

