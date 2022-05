New Zealand: Điểm đến du học mới yêu thích của du học sinh Việt

Điểm đến du học tuyệt vời ít người biết đến

New Zealand sở hữu một nền giáo dục chất lượng với 8/8 trường đại học đều lọt top 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo kết quả bảng xếp hạng QS World Ranking. Với phương pháp giáo dục thực tế và chất lượng giảng dạy luôn được giám sát bởi cơ quan có thẩm quyền, sinh viên tốt nghiệp tại New Zealand không chỉ được có bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới mà còn có được những kĩ năng cá nhân: Tư duy độc lập, phản biện, khả năng lãnh đạo... - những giá trị mà các nhà tuyển dụng toàn cầu luôn tìm kiếm.

Du học sinh tại New Zealand được tạo môi trường rèn luyện khả năng tư duy độc lập, sáng tạo...

Ít được quảng bá rộng rãi như Úc nhưng chất lượng giảng dạy tại New Zealand cũng không hề kém cạnh. Các trường tại New Zealand luôn khuyến khích sinh viên nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần để phát triển con người toàn diện và có những kỹ năng cần giúp người học thành công hơn cuộc sống.

Môi trường sống an toàn, thân thiện

Bảng Chỉ số Hòa bình Toàn cầu 2021 ghi nhận New Zealand là quốc gia yên bình thứ hai thế giới, tăng 1 hạng so với năm trước. Bảng này so sánh mức độ an toàn và rủi ro bị bạo lực tấn công của người dân ở 163 quốc gia trên thế giới.

Trong một nghiên cứu gần đây của Blacktower Financial Management, New Zealand được xếp hạng 7 trong số những quốc gia hàng đầu cho người nước ngoài năm 2021. Kết quả này được đưa ra dựa trên việc đánh giá 6 chỉ số chính gồm mức lương trung bình hàng tháng, chi phí sinh hoạt, xếp hạng hạnh phúc thế giới, tỉ lệ giá trị tài sản trên thu nhập, chất lượng chăm sóc sức khỏe và mức độ hòa bình toàn cầu.

Môi trường sống an toàn cho du học sinh tại New Zealand - quốc gia bình yên thứ hai thế giới.

Bên cạnh đó, quyền lợi và đảm bảo sự an toàn cho sinh viên quốc tế luôn là ưu tiên hàng đầu của New Zealand. Chính phủ đưa ra Quy chế Bảo trợ và chăm sóc sinh viên quốc tế, trong đó có nêu rõ các tiêu chuẩn mà tất cả các trường hay trung tâm đào tạo đều phải tuân theo dù ở trong hay ngoài khuôn viên nhà trường.

Có nhiều chính sách đãi ngộ cho sinh viên quốc tế

Không chỉ có chính sách visa thuận lợi, mức học phí hợp lý và những phần học bổng hấp dẫn, đa dạng từ 30-100%, New Zealand còn là một quốc gia luôn quan tâm và đưa ra những tiêu chuẩn về các chính sách đãi ngộ và chăm lo cho sinh viên quốc tế. Chính vì thế, New Zealand dần trở thành điểm đến du học yêu thích của rất nhiều học sinh, sinh viên.

Vợ hoặc chồng của sinh viên quốc tế theo học bậc cao học thuộc nhóm ngành thiếu nhân lực dài hạn và vợ hoặc chồng nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ được phép làm việc toàn thời gian. Con (từ 5 - 18 tuổi) của những người học này sẽ được học miễn phí tại các trường công lập của New Zealand và được hưởng các phúc lợi như học sinh bản xứ.

Cơ hội ở lại đến 3 năm sau khi tốt nghiệp

Khi hoàn thành chương trình cử nhân học hoặc sau đại học tại một trường ở New Zealand, sinh viên có thể nộp đơn xin thị thực làm việc sau tốt nghiệp và có thể ở lại New Zealand trong tối đa 3 năm để tìm kiếm và làm việc.

Ngoài ra, sinh viên học tập toàn thời gian tại New Zealand được phép làm thêm tối đa 20 giờ/ tuần trong thời gian học và đi làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ. Mức lương tối thiểu theo quy định của chính phủ New Zealand ở hiện tại là 21,20 đô New Zealand /giờ. Đây vừa là cơ hội giúp các bạn học sinh, sinh viên tích lũy kinh nghiệm làm việc quý báu, vừa có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của mình và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Nắm bắt được những nhu cầu tìm hiểu về lộ trình du học của du học sinh sau ngày New Zealand mở cửa biên giới, tháng 5 này, IDP phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức Ngày hội du học New Zealand trực tuyến, nhằm mang đến thêm nhiều thông tin hơn cho hành trình du học New Zealand cũng như hàng ngàn cơ hội săn học bổng du học tại New Zealand hấp dẫn.

Ngày hội du học New Zealand với hàng ngàn cơ hội săn học bổng hấp dẫn

