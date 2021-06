Nam sinh hệ đào tạo 9+ đạt 7.5 IELTS: Mơ ước thành lập trình viên

Dân trí Nguyễn Viết Sơn, sinh viên hệ 9+ Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội xuất sắc đạt 7.5 IELTS. Em ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi, có khả năng hội nhập quốc tế.

Thành công nhờ rèn luyện và nỗ lực hết mình

Với Nguyễn Viết Sơn (Sinh viên hệ 9+, nghề Thiết kế trang Web, khoa CNTT khóa 9; Lớp Văn hóa 12c5 - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội), tiếng Anh không chỉ là đam mê mà còn là công cụ quan trọng song hành cùng chuyên môn, giúp em từng bước hiện thực hóa ước mơ nghề nghiệp của mình.

Chia sẻ về quá trình học tập, Sơn cho biết: "Chọn hệ đào tạo 9+ không phải là sự lựa chọn ban đầu của em. Tuy nhiên, sau khi được gia đình tư vấn và hướng nghiệp, em quyết định chọn học hệ 9+.

Tại trường nghề, em có thể vừa học văn hóa, vừa lựa chọn học một nghề thuộc khoa Công nghệ thông tin để tiệm cận dần với ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi trong tương lai của mình".

Khi theo học ở trường, ban đầu Viết Sơn cũng gặp nhiều khó khăn do học song song 2 chương trình cùng một lúc, phương pháp học cũng khác so với cấp THCS, may mắn được gia đình động viên, các thầy cô giúp đỡ, dần dần em đã thích nghi được với môi trường học tại đây. Sơn vừa đạt điểm 7.5 IELTS, trong đó: Listening 8.5, Reading 9.0, Writing 6.5 và Speaking 6.5.

Nguyễn Viết Sơn đạt 7.5 IELTS.

Việc vừa việc chinh phục 7.5 IELTS, vừa học song song 2 chương trình học (học nghề và học văn hóa), đồng thời phát triển nhiều kĩ năng khác với một học sinh như Sơn, không phải là điều dễ dàng. Nhưng sau tất cả, thành tích đạt được chính là "quả ngọt" từ những tháng ngày rèn luyện và nỗ lực hết mình.

Nói về kinh nghiệm đạt 7.5 IELTS, đặc biệt là kĩ năng Reading đạt 9.0, Sơn cho biết: "Từ nhỏ, em thường xuyên đọc sách, truyện, báo, tạp chí, xem phim có phụ đề tiếng Anh.

Những năm gần đây, em học tiếng Anh qua Youtube nên dễ dàng bắt nhịp với bài đọc hơn so với các kĩ năng khác. Qua những sách báo từng đọc, em đều tìm kiếm thông tin và rèn luyện kĩ năng của mình.

Phần thi Reading của IELTS là đề học thuật, khó hơn trong việc xác định ý chính, câu trả lời đúng nhưng qua quá trình rèn luyện thường xuyên, em dễ dàng đạt được điểm cao trong phần thi này".

Sơn chia sẻ thêm: "Học IELTS không dễ như tiếng Anh thông thường và cần nhiều nỗ lực. Trong quá trình học, các bạn có thể chán nản nên hãy tìm động lực đề học tập. Bạn hãy luôn hướng tới mục tiêu và cố gắng mỗi ngày.

Khi học, các bạn nên kết hợp cùng những sở thích cá nhân như: Nghe nhạc, chơi cờ,.. Bên cạnh đó, việc có giáo viên chất lượng, thân thiện tạo môi trường tốt sẽ giúp các bạn hứng thú và đạt điểm cao hơn".

Tiếng Anh là công cụ quan trọng song hành cùng nghề nghiệp

Mong muốn trở thành một lập trình viên giỏi trong tương lai, được làm việc tại các quốc gia phát triển nên Viết Sơn đã chọn học ở trường nghề.

Không dừng lại ở đó, từ sớm, Nguyễn Viết Sơn đã ý thức rất rõ vai trò quan trọng của tiếng Anh. Với em, tiếng Anh chính là công cụ quan trọng song hành cùng chuyên môn, nghề nghiệp sau này.

Nguyễn Viết Sơn đang theo học nghề Thiết kế trang Web (khoa CNTT) tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Sơn tâm sự: "Em thích lĩnh vực Khoa học máy tính, đặc biệt là ngôn ngữ lập trình. Tiếng Anh giúp ích cho em rất nhiều khi em đi sâu vào học tập và nghiên cứu lĩnh vực này, mở ra nhiều cơ hội hội nhập thế giới".

Sau khi đạt được thành tích xuất sắc 7.5 IELTS, Nguyễn Viết Sơn tiếp tục ra những mục tiêu mới cho mình.

Sơn khiêm tốn nói: "Em không muốn định hướng một điều gì quá to tát, em muốn đặt ra trong tương lai gần, những mục tiêu nhỏ như vậy sẽ dễ thực hiện hơn và em sẽ thực hiện dần dần. Và trước mắt, em cần tập trung để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tiếp đó sẽ cố gắng chinh phục 8.0 IELTS và theo học ngành Lập trình máy tính".

Tuổi trẻ với đầy đam mê, hoài bão, chàng sinh viên hệ 9+ đang từng ngày chăm chỉ, nỗ lực viết tiếp ước mơ nghề nghiệp của mình.

Lệ Thu