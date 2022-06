Mùa tuyển sinh đầu tiên của trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh

Vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học

Trong Ngày hội Tuyển sinh Open Day do trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh tổ chức thường xuyên tại Khu Đô thị Green Park, Bắc Ninh, các phụ huynh và học sinh lần đầu tiên được trải nghiệm môi trường và phương pháp giảng dạy chuẩn quốc tế.

Trong cái nhìn chăm chú của các bạn nhỏ khối mầm non, cô Annebell kể chuyện Ba chú heo con bằng nhiều giáo cụ lẫn các hoạt động đi kèm. Giáo viên vừa dẫn dắt câu chuyện vừa đưa ra các hoạt động như đếm số hay cắt dán hình để các con tương tác chủ động. Trong lúc đó, học sinh khối Tiểu học làm quen với khái niệm động đất trực quan bằng cách thử lắp ráp mô hình và tiến hành các thí nghiệm liên quan. Điều này hoàn toàn khác với việc các em chỉ tìm hiểu qua hình ảnh, video, sách vở.

Các bạn nhỏ chăm chú theo dõi bài học "Ba chú heo con".

Mô hình và phương pháp giảng dạy của các thầy cô ở trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh khiến nhiều bậc phụ huynh bất ngờ. Đây là lần đầu tiên các bố mẹ được chứng kiến cách học như vậy và cũng thấy rõ sự hào hứng của các con khi giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên thay vì chỉ thụ động ngồi nghe.

Thầy Thụy Phạm - Giáo viên môn Toán khối Tiểu học cho biết: "Khuôn khổ lớp học vượt ra ngoài không gian bốn bức tường để sử dụng thế giới tự nhiên như một phương tiện giáo dục, cho phép việc học tập của các em được cá nhân hóa, để các em có thể phát triển theo những cách độc đáo của riêng mình".

Ví dụ như ở môn Toán khi học chủ đề đo lường, mô hình không gian, số hay hàm số được sử dụng để xây dựng nền tảng tư duy, thì trong phần thực hành, học sinh được khuyến khích làm việc nhóm để xây dựng một cây cầu hay thiết kế lưới điện thành phố.

Phương pháp học tập xuyên môn cho phép học sinh tiếp cận nhiều môn học khác nhau trong suốt quá trình học.

Với mục tiêu phát triển năng lực tự chủ và niềm vui thích trong học tập, chương trình học tại trường hướng dẫn học sinh thông qua nhiều hình thức học tập đa dạng. Là người có khả năng nghiên cứu, các em sẽ tự xây dựng câu hỏi phân tích và diễn giải dữ liệu từ nhiều nguồn phương tiện khác nhau, tổng hợp, trình bày và nghiền ngẫm. Là người có năng lực giao tiếp, các em truyền đạt, diễn giải ý tưởng một cách rõ ràng, khoa học, và biết lắng nghe người khác - song song với việc nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau và hiểu những gì đã đọc để đưa ra suy luận và rút ra kết luận

23 năm gắn bó với giáo dục và chương trình Tú tài Quốc tế IB International Baccalaureate, hiện đang đảm nhiệm vị trí điều phối chương trình Mầm non - Tiểu học PYP, cô Annebell Van der Westhuizen cho biết: "Chương trình Tú tài Quốc tế IB có nguồn gốc từ Thụy Sỹ và được đánh giá là một trong những chương trình đào tạo toàn diện nhất hiện nay, được nhiều trường quốc tế hàng đầu đưa vào giảng dạy. IB là chương trình giáo dục được xây dựng dựa trên thế giới thực, điều này có nghĩa, học sinh sẽ học được những kỹ năng cần thiết để đương đầu với một thế giới thay đổi không ngừng. Thông qua việc phát triển ngôn ngữ thứ 2 và năng lực tự học, chương trình IB dung dưỡng ra công dân toàn cầu trẻ tuổi ham học hỏi với một thái độ tôn trọng, năng lực vững vàng có thể phát huy giá trị, trở thành người thành công trong thế giới toàn cầu hóa".

Mùa tuyển sinh đầu tiên

Vượt ra khỏi giờ học trải nghiệm, từ ban giám hiệu của trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đầu tiên - năm học 2022-2023. Là trường quốc tế đầu tiên đưa chương trình Tú tài Quốc tế IB vào giảng dạy ở Bắc Ninh, ban giám hiệu nhà trường vừa hứng khởi vừa kỳ vọng rằng đây sẽ là bến tàu khởi hành mới cho những con thuyền đi tới các đại dương bằng cách trang bị cho học sinh đầy đủ phẩm chất, kiến thức, và kỹ năng.

Hiện thực hóa ước mơ về giáo dục quốc tế của các bậc phụ huynh ở Bắc Ninh và vùng lân cận, trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh cung cấp 2 hệ đào tạo, là hệ Quốc tế với 100% chương trình Tú tài Quốc tế IB, và hệ Tích hợp giữa chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các chương trình giáo dục quốc tế khác.

Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh hân hạnh đồng hành cùng Quý phụ huynh trong quá trình lựa chọn môi trường giáo dục tốt nhất cho con trẻ.

Với kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, thầy Dwayne Lehman - Hiệu trưởng trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh hiểu rằng, cha mẹ ở đâu cũng mong muốn con mình được theo học tại một trường quốc tế với chương trình giảng dạy phương Tây được công nhận. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các con theo học tại những trường đại học lớn trên thế giới và đạt được bằng cấp giá trị.

"Ở trường Quốc tế Him Lam, chương trình học sẽ giảm tính cứng nhắc, tăng cường tính linh hoạt hơn và tập trung vào việc đào tạo kỹ năng để học sinh thành công trong một thế giới luôn thay đổi. Học sinh và giáo viên thường cùng nhau quyết định những gì nên học, cũng như làm thế nào để đạt được điều này một cách tốt nhất" - thầy hiệu trường Lehman chia sẻ.

Trong năm học 2022-2023, trường Quốc tế Him Lam tuyển sinh ở hai bậc học: bậc Mầm non và bậc Tiểu học. Văn phòng tuyển sinh của trường Quốc tế Him Lam sẽ mở cửa quanh năm và tổ chức tuyển sinh liên tục, cho phép học sinh nhập học bất kỳ lúc nào trong suốt năm học nếu còn chỗ trống. Cho mùa khai giảng đầu tiên, phụ huynh sẽ được nhận ưu đãi 40% học phí khi đăng ký nhập học trước ngày 15/7, duy trì liên tục trong vòng 3 năm học. Với những ưu đãi đặc biệt cho niên khóa đầu tiên, trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng trong giáo dục quốc tế, ươm mầm và nuôi dưỡng thế hệ trẻ tinh hoa của đất nước.