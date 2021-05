Mùa hè thời điểm "vàng" cho trẻ phát triển năng khiếu và trau dồi kỹ năng

Dân trí Năm học chính khóa sắp khép lại cũng là thời điểm "vàng" lý tưởng để phụ huynh cho con trải nghiệm những điều thực tế mới mẻ, sống động trong cuộc sống, tránh xa các thiết bị điện tử để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện và năng động hơn.

Làm thế nào để con có được một mùa hè thật ý nghĩa, vui vẻ mà vẫn có cơ hội phát huy năng khiếu, trau dồi khả năng tiếng Anh và tích lũy thêm nhiều kỹ năng cần thiết trong cuộc sống là vấn đề được rất nhiều phụ huynh hiện nay quan tâm. Thấu hiểu tâm lý và nguyện vọng trên từ các bậc phụ huynh, các chuyên gia giáo dục của Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã thiết kế một khóa hè mới hoàn toàn khác biệt với việc đề cao sự trải nghiệm nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng của thế kỷ 21 để hội nhập và trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

Summer Camp 2021 của Asian School sẽ chính thức khởi động từ 15/6/2021

Bức phá tiếng Anh, trang bị kỹ năng công dân số, công dân toàn cầu

Với nền tảng dựa trên xu hướng giáo dục mới trên thế giới, khóa hè Summer Camp 2021 bao gồm nhiều hoạt động học tập, vui chơi hấp dẫn và trải nghiệm thực tế sống động đa dạng dành cho các bạn học sinh. Tất cả đều được tổ chức bằng tiếng Anh với sự hướng dẫn và giảng dạy của các giáo viên nước ngoài. Sân chơi thú vị này sẽ giúp học sinh vừa có thể vui chơi, thư giãn một cách thoải mái vừa có thể trau dồi, rèn luyện, phát triển kỹ năng tiếng Anh một cách chủ động và toàn diện ở "mọi lúc mọi nơi".

Summer Camp 2021 được tinh chọn từ những đặc sắc trong Chương trình quốc tế của Trường

Bên cạnh việc nâng cao ngoại ngữ, Summer Camp Asian School còn đặc biệt chú trọng các trải nghiệm thực tế và thực hành đa dạng các kỹ năng số để học sinh có thể nắm bắt kịp các xu hướng tiến bộ khoa học của nhân loại trong thời đại 4.0. Cụ thể, tại khóa hè, các em sẽ được hướng dẫn triển khai các dự án học tập, workshop, tham gia hội thảo với nhiều chủ đề thời sự, thực hành khoa học và công nghệ với chương trình Science, Media, Maths và ứng dụng kiến thức toán - kỹ thuật - công nghệ để lập trình, lắp ráp và điều khiển robot (STEM Robotics)…

Không chỉ được trau dồi kiến thức, tích lũy kỹ năng số, nâng cao năng lực tiếng Anh thông qua các chuỗi hoạt động thú vị trên, các em còn được rèn luyện và phát triển các kỹ năng về học thuật như: tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp … một cách tự tin, chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn.

Rèn kỹ năng sống, phát huy tài năng toàn diện

Với hàng loạt các trải nghiệm ý nghĩa được thiết kế để học sinh phát triển toàn diện, có khả năng hội nhập và trở thành một công dân toàn cầu trong tương lai, Summer Camp 2021 còn là sân chơi lý tưởng để các em phát huy tài năng, năng khiếu tiềm tàng của bản thân thông qua các môn học nghệ thuật hấp dẫn như: Cinema, Drama, Music, Fine Arts.

Các tiết học lập trình công nghệ Robotics; khám phá, thực hành khoa học vui nhộn cùng chương trình Science, Media và Computer Science, thử thách tài năng qua lễ hội trò chơi công nghệ sôi động tại khóa hè Asian School cũng góp phần giúp học sinh thỏa sức thể hiện sự đam mê và năng khiếu của bản thân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đến với Summer Camp 2021, học sinh còn được rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết, tăng cường giao lưu gắn kết tập thể với chuỗi hoạt động ngoại khóa, dã ngoại thú vị như: trải nghiệm tuần lễ phim tại Nhà hát Diên Hồng chuẩn quốc tế của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), tham quan thực tế nhà máy Ajinomoto Long Thành, trải nghiệm "Một ngày làm nông dân" tại nông trại Happy Farm, trổ tài trang trí bánh kem, tập huấn PCCC, Toy Festival, trại hè, Summer Concert, thưởng thức tiệc buffet...

Chọn khóa hè Asian School - Chọn khác biệt, độc đáo, hấp dẫn

Ngoài ra, khóa hè cũng có các hoạt động nâng cao, phát triển thể chất, rèn luyện kỹ năng thi đấu, khả năng phối hợp đội nhóm với các môn thể thao, vận động, vui chơi ngoài trời đa dạng: bóng đá, bóng rổ, võ Vovinam, dancesport, bơi lội… để học sinh phát triển năng khiếu, sở thích cá nhân, cân bằng giữa thể lực và trí tuệ.

Khóa hè Summer Camp 2021 được tổ chức từ ngày 15-6 đến hết ngày 30-7-2021.

(*) Khóa hè chỉ diễn ra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và trường học được hoạt động bình thường.

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Với việc đào tạo song song chương trình giáo dục Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), Trường cung cấp cho học sinh nền tảng kiến thức khoa học và trình độ tiếng Anh tương đương học sinh các nước phát triển. Hàng nghìn học sinh của trường chuyển tiếp du học thành công ở bậc đại học, các cấp lớp phổ thông tại nhiều nước trên thế giới. Nhiều em còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore (NUS)…

Trường Thịnh