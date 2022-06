Một mùa hè năng lượng tại nơi trao "chìa khóa" trải nghiệm cho học sinh

Ngay từ những ngày đầu tháng 4, Trường Hoàng Gia (Royal School) đã triển khai nhiều hoạt động thú vị cho học sinh, mang đến những trải nghiệm có "một-không-hai" để chào đón mùa hè.

Là môi trường đào tạo song ngữ quốc tế hiện đại, Royal School mong muốn giúp học sinh vừa vững vàng kiến thức học thuật, vừa có tâm lý thoải mái, hào hứng và thích thú hưởng ứng các phong trào. Với chuỗi hoạt động hè năm nay, nhà trường đem đến thật nhiều trải nghiệm, để học sinh thỏa sức vui chơi, tận hưởng mùa hè nhưng vẫn có thể rèn luyện và tích lũy tri thức.

Các em học sinh thích thú trước nhiều bài học "không sách vở" trong mùa hè.

Hào hứng làm tên lửa nước, lắp ráp mô hình - lời chào hè đầy ấn tượng

Ngày hội Tên lửa nước, Ngày hội "Experience To Grow - Trải nghiệm để Trường thành" là các hoạt động khởi đầu chương trình hè đầy sáng tạo tại Royal School. Đến với Ngày hội Tên lửa nước, các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 11 đã cùng nhau chế tạo những tên lửa nước đầy màu sắc, đa dạng về hình dáng. Dựa trên kiến thức vật lý như phản lực và động lượng Newton, từng đội đã thiết kế cho riêng mình những động cơ bơm nước "nhà làm" đầy sáng tạo.

Học sinh tự sáng tạo tên lửa với đủ màu sắc, hình dáng.

Tham gia chương trình, học sinh Royal School không chỉ áp dụng kiến thức trên lớp vào thực tế, mà còn được trau dồi kỹ năng làm việc nhóm. Đặc biệt hơn là có những giây phút vừa học vừa chơi thoải mái cùng bạn bè, được tạo cơ hội để thỏa sức thể hiện niềm đam mê sáng tạo của bản thân.

Cũng nằm trong chuỗi chương trình chào hè, Ngày hội "Experience To Grow" mang đến cho học sinh những trải nghiệm mới mẻ về sự sáng tạo từ đầy đủ các lĩnh vực. Royal School tổ chức các trạm lắp ráp mô hình điều khiển, sáng tạo con vật từ ly nhựa, tô tượng, tranh cát, các trò chơi dân gian, câu đố tiếng Việt & Toán học,... để các em cùng nhau vượt qua và "về đích".

Các em học sinh thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê khoa học tại Ngày hội "Experience To Grow".

Vi vu dã ngoại học làm nông dân, khám phá văn hóa

Không chỉ được vui chơi, vận động trong không gian đa sắc màu tại trường, học sinh trường Royal School còn được vi vu tham quan nhiều tỉnh thành với nhiều hoạt động thú vị như hóa thân thành "nông dân" miệt vườn miền sông nước và tham gia các hoạt động vui chơi đặc trưng với làng quê.

Chuyến đi dã ngoại như "phần thưởng" tuyệt vời của Royal School dành đến cho học sinh.

Royal School đã phân chia chương trình và sắp xếp điểm đến phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học. Royal School tổ chức cho các em tham quan Nông trại Ong Vàng (Huyện Nhà Bè, TPHCM), Nông trại Green Park (Huyện Củ Chi, TPHCM), Khu du lịch Lan Vương (Bến Tre). Đến đây, học sinh được làm quen với không gian làng quê, hình ảnh đồng ruộng, dòng sông bến nước,... Các em được thử làm bánh dân gian Nam Bộ, tham gia trò chơi dân gian, bắt cá đồng, trồng lúa, gieo mầm,...

Nhập vai nhà thám hiểm trong trại hè hoành tráng khám phá thế giới

Nối tiếp chuỗi hoạt động vui chơi, trải nghiệm, Trại hè Summer Camp 2022 là phần quà "siêu to khổng lồ" mà bất kỳ học sinh nào cũng yêu thích. Với chủ đề The World Around Us - Thế giới quanh ta, các em được "nhập vai" thành những nhân vật yêu thích như: Nhà thám hiểm, nhà bảo tồn thiên nhiên, nhà khoa học…. Kéo dài 8 tuần, trại hè Summer Camp chính thức khởi động từ ngày 20/6 đến hết ngày 12/8/2022.

Nhiều trải nghiệm thú vị trở thành điểm thu hút của Summer Camp 2022.

Truyền tải thông điệp "để con có một mùa hè hạnh phúc, được học điều con yêu, hiểu điều con thích", Summer Camp 2022 chú trọng quan tâm nhiều đến cảm xúc và cảm nhận của học sinh.

Tất cả cho một mùa hè đáng nhớ từ Royal School

Không sách vở, không bục giảng, Summer Camp và các chương trình hè khác tại Royal School vẫn làm đầy thêm hành trang tri thức vững vàng cho các em học sinh. Từ chính các chuyến đi thực tế, vui chơi trải nghiệm cùng bạn bè, thầy cô, các em được tạo cơ hội để giảm áp lực, tận hưởng tuổi trẻ và thanh xuân tươi đẹp với những kỷ niệm khó quên.

Có thể nói, với các chương trình hè ấn tượng, Royal School đã cho thấy được sự khác biệt và "đặc biệt" trong cách xây dựng chương trình đào tạo, giáo dục sáng tạo. Kết hợp những hoạt động để tạo nên những trải nghiệm, giúp các em học sinh tích lũy nhiều bài học bổ ích và hơn thế là một tâm lý thoải mái, sẵn sàng bước vào năm học mới.