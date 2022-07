Lùi lịch thi Kỹ năng nghề quốc gia để tránh trùng với thi tốt nghiệp THPT

Trước đó, vào tháng 4-2022, Ban tổ chức (BTC) kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia có công văn quyết định Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (đợt 2) sẽ tiến hành từ ngày 6 đến 14/7/2022.

Tuy nhiên, BTC kỳ thi đã nhận được ý kiến đóng góp của một số đoàn tham gia nhằm tránh trùng lịch thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh là học sinh thi tốt nghiệp được tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia. Do vậy, sau khi cân nhắc tình hình thực tế, BTC kỳ thi đã quyết định dời lịch.

BTC quyết định thời gian diễn ra kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (đợt 2) năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 15/7-23/7/2022. Đồng thời, BTC cũng hủy không tổ chức thi 3 nghề gồm: Sản xuất bồi đắp, Chế tạo mô hình mẫu và Làm bánh mỳ (do số lượng thí sinh ít không đủ đề tổ chức thi).

Trước đó do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 phải tổ chức làm 2 đợt thi. Đợt 1 đã diễn ra từ ngày 1-12/12/2021 với sự tham gia của 163 thí sinh đến từ 25 đoàn. Trong đó có 23 đoàn dự thi trực tuyến/30 điểm cầu/17 tỉnh, thành phố. Tại đợt 1 này đã có 14 nghề được tổ chức thi, trong đó có 11 nghề thi theo hình thức trực tuyến (do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long chủ trì) và 3 nghề thi theo hình thức trực tiếp (Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam chủ trì).

Tại đợt thi thứ 2 kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2022 sẽ có 12 nghề được tổ chức thi, gồm: Lắp đặt điện, Công nghệ ô tô, Nấu ăn, Dịch vụ nhà hàng, Điện lạnh, Sơn ô tô, Lái xe ô tô, Thiết kế các kiểu tóc, Chăm sóc sắc đẹp, Công nghệ thời trang, Chăm sóc sức khỏe và xã hội. Tất cả 11 nghề này đều được tổ chức thi theo hình thức xã hội hóa.

Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia được xem là sân chơi lớn nhất cả nước cho học sinh, sinh viên theo học hệ giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.

Trong lần thứ 12 tổ chức, kỳ thi đã mở rộng đối tượng tham gia. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hay người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, công ty có độ tuổi dưới 60 đều được đăng ký.

Trước đây, người tham gia kỳ thi chỉ là học sinh, sinh viên, người lao động trẻ tuổi từ 23 đến 25. Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, việc mở rộng đối tượng cũng góp phần lan tỏa phong trào rèn nghề, phát triển kỹ năng lao động, tôn vinh kỹ năng nghề trong cộng đồng.