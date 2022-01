Lào Cai: Học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 24/1

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định cho học sinh các cấp học của tỉnh Lào Cai được nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 sớm hơn so với trước.

Ngày 11/1, bà Giàng Thị Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký văn bản chỉ đạo về việc Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai theo đề nghị của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai.

Theo văn bản trên của UBND tỉnh Lào Cai, học sinh toàn tỉnh Lào Cai sẽ được nghỉ tết từ ngày 24/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (từ ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022).

Do đó học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được nghỉ học sớm hơn và đi học cũng sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch ban hành trước đó.

Phạm Ngọc Triển