Không thi vì Covid-19, thí sinh tự do vẫn có cơ hội vào trường Y

Lần đầu tiên trường ĐH Y dược TPHCM sẽ xét tuyển cả thí sinh tự do (ảnh minh họa: Phạm Nguyễn)

Đây là năm tuyển sinh đặc biệt khi hai trường gồm Trường ĐH Y dược TPHCM và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo sẽ xét tuyển cả thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT các năm trước) vào các ngành đào tạo ĐH năm 2021.

Cuối tháng 8, TS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ký thông báo xét tuyển bổ sung 41 chỉ tiêu đối với 2 nhóm thí sinh. Cụ thể, nhóm thứ nhất là học sinh lớp 12 thuộc diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đặc biệt, nhóm thí sinh thứ 2 là học sinh đã tốt nghiệp THPT có đủ điều kiện và đã đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 để sử dụng kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ. Tuy nhiên, do quy định giãn cách phòng chống dịch Covid-19, các thí sinh này đã không thể tham dự kỳ thi.

Trong số 41 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, nhà trường dành 25 chỉ tiêu cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM và 16 chỉ tiêu cho thí sinh có hộ khẩu tại các địa phương khác.

Mới đây, chia sẻ với báo chí PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TPHCM cũng thông tin trường sẽ xét tuyển cả thí sinh tự do (thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 trở về trước) vào các ngành đào tạo bậc ĐH của trường. Nhóm thí sinh tự do này sẽ tham gia xét tuyển cùng với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước đó, nhà trường đã có thông báo bổ sung phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021. Đối tượng xét tuyển là thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Chỉ tiêu xét tuyển tương ứng tỷ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển, chỉ tiêu bổ sung theo phương thức này không quá 3% chỉ tiêu từng ngành được phân bổ theo thông báo xét tuyển vào ngày 7/5/2021 của trường.

Phương thức xét tuyển là dựa vào điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc ĐH Quốc gia TP.HCM, kết hợp với kết quả học tập THPT.

Thí sinh phải có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo đầu vào do Trường ĐH Y dược TP.HCM quy định. Đồng thời, thí sinh có kết quả học tập THPT của từng môn trong tổ hợp xét tuyển từ 8.0 trở lên cho cả ba năm lớp 10, 11 và 12. Tổ hợp môn xét tuyển, riêng ngành dược học xét 1 trong 2 tổ hợp (A00, B00). Các ngành còn lại chỉ xét tổ hợp B00.

Được biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều địa phương không thể tổ chức tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Trong số các thí sinh không thể thi đợt 2 có những trường hợp là thí sinh tự do đăng ký thi để xét tuyển vào các trường đại học y.

