Không có biển cấm, công an khó xử lý ô tô đỗ tràn lan trước cổng trường

Mới đây, Công an quận Cầu Giấy có văn bản trả lời Báo Dân trí về nội dung được phản ánh trên báo vào tháng 3/2023, xoay quanh vấn đề: Khu vực trước cổng một số trường học tại Hà Nội bị những "hàng rào" ô tô, xe máy "bao vây" khiến phụ huynh và học sinh buộc phải đi bộ dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; điển hình như cổng Trường Tiểu học Nam Trung Yên và Trường Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy).

Ô tô bủa vây trước cổng Trường Tiểu học Nam Trung Yên, học sinh phải đi bộ dưới lòng đường (Ảnh: Quang Trường).

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Báo Dân trí, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự phối hợp với Công an phường Yên Hòa và phường Trung Hòa kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu trên địa bàn quận. Kết quả xử lý cụ thể như sau:

Khu vực cổng Trường Tiểu học Nam Trung Yên không có biển báo cấm dừng, đỗ xe nên Công an quận Cầu Giấy không có chế tài xử lý. Trường Tiểu học Trung Yên nằm trong ngõ, không có tên đường, không có biển cấm đỗ xe, gây khó khăn cho công tác xử lý.

Lực lượng công an đã kiểm tra tại các khu vực trên, xác định có tình trạng dừng, đỗ xe trước cổng trường xảy ra trong thời điểm phụ huynh đưa đón học sinh hằng ngày.

Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự phối hợp với Công an phường Yên Hòa và phường Trung Hòa tăng cường tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh học sinh không dừng, đỗ xe trước khu vực cổng trường gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Công an phường Yên Hòa và phường Trung Hòa đã tham mưu UBND phường nhân rộng xây dựng mô hình "Cổng trường An toàn - Văn minh" đối với các trường trên địa bàn.

Đồng thời, Công an quận Cầu Giấy cũng gửi lời cảm ơn Báo Dân trí đã quan tâm phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bản

Trước đó, vào tháng 3/2022, Báo Dân trí đã có tuyến bài phản ánh về tình trạng ô tô, xe máy dừng, đỗ bừa bãi xung quanh cổng trường học tại Hà Nội gây mất trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho học sinh.

Phương tiện giao thông vây kín cổng Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Ảnh: Quang Trường).

Giờ tan học, trước cổng Trường Tiểu học Nam Trung Yên, những hàng ô tô cũng án ngữ dọc hai bên đường, thậm chí đỗ thành 2 hàng, đè lên cả vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Phụ huynh dẫn con đi bộ ra gần giữa đường trước cổng Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Ảnh: Quang Trường).

Rất nhiều phụ huynh có mặt ở cổng trường chờ đón con. Vì không có chỗ dừng, đỗ nào thuận tiện hơn, phụ huynh đành lao xe máy lên vỉa hè, đứng kín cổng trường. Tình hình giao thông trở nên phức tạp.

Cách đó không xa, trước cổng Trường Tiểu học Trung Yên, tình trạng giao thông cũng không khá hơn.

Tình trạng giao thông trước cổng Trường Tiểu học Trung Yên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho phụ huynh, học sinh (Ảnh: Quang Trường).

Theo quan sát của phóng viên, từ sáng đến chiều, lúc nào hai bên đường cũng có sự xuất hiện của một hàng ô tô. Đủ các loại từ xe cá nhân, xe dịch vụ, xe hợp đồng… án ngữ dưới lòng đường, đè lên vỉa hè. Ít phút sau khi một chiếc ô tô di chuyển đi, khoảng trống hiện ra không lâu thì lại có tài xế khác lấp vào. Giờ tan tầm, nhiều ô tô đậu ngay đầu đường dẫn vào cổng trường.