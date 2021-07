Khoảng 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021

Dân trí Chiều nay 6/7, khoảng 1 triệu thí sinh đã đến trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo Bộ GD-ĐT, cả nước có 45 thí sinh mắc Covid-19, nhiều nhất là TPHCM với 27 thí sinh.

Đúng 14h chiều 6/7, thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Theo Bộ GD-ĐT, năm nay có khoảng 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Thống kê mới nhất từ Bộ GD-ĐT đến 16h30 ngày 05/7/2021, cả nước có 45 thí sinh mắc Covid-19, nhiều nhất là TPHCM với 27 thí sinh.

Tổng số thí sinh dự kiến thi đợt 2 do ảnh hưởng bởi Covid-19 là: 11.551 thí sinh (tại 39 tỉnh thành phố, nhiều nhất là Bình Định với 2.569 thí sinh, Bắc Giang với 2.477 em).

Tổng số F1 toàn quốc là: 362 thí sinh (nhiều nhất Bình Dương với 231 em).

Tổng số F2 toàn quốc là: 337 thí sinh (nhiều nhất là TP.HCM với 69 em).

Cần Thơ: Siết chặt biện pháp phòng, chống dịch Covid tại kỳ thi THPT

Chiều nay 6/7, các thí sinh Cần Thơ đến các địa điểm thi làm thủ tục đầy đủ, đúng giờ, công tác phòng, chống Covid-19 tại các địa điểm thi được siết chặt.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Cần Thơ có 12.160 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1015 thí sinh tự do với 514 thí sinh ngoài thành phố và 501 thí sinh trong thành phố.

Kỳ thi năm nay, Cần Thơ bố trí 24 điểm thi với 682 phòng thi, trong đó 530 phòng thi chính thức, 58 phòng chờ và 94 phòng dự phòng.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, nên mỗi điểm thi đều có bố trí phòng dự phòng nếu có thí sinh nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Cán bộ coi thi hướng dẫn các em làm thủ tục (Ảnh: Phạm Tâm)

Đồng thời, tại mỗi điểm thi bố trí một cán bộ Trạm y tế xã, phường trực tiếp giám sát, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Phân công cán bộ giám sát tại công trường việc thực hiện kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và mang khẩu trang của cán bộ coi thi và thí sinh.

Tất cả thí sinh dự thi phải nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng, chống dịch, thực hiện đeo khẩu trang y tế (hoặc khẩu trang vải có kích thước tương đương khẩu trang y tế) từ nhà đến điểm thi và trong suốt thời gian thi, chỉ tháo khẩu trang khi cán bộ coi thi kiểm tra. Ngoài ra, tại các điểm thi, các địa phương tổ chức test nhanh Covid-19 tại điểm thi.

Đắk Lắk: Trên 19.000 thí sinh làm thủ tục dự thi

Chiều 6/7, trên 19.000 thí sinh tại Đắk Lắk đã đến 32 điểm thi làm thủ tục đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT 2021.

Để thuận lợi trong công tác chuẩn bị kỳ thi, tỉnh Đắk Lắk bố trí 32 điểm thi chính thức, 32 điểm thi dự phòng; 841 phòng thi chính thức, 40 phòng thi dự phòng cho các thí sinh.

Thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi.

Ngoài ra, 2.600 cán bộ, giáo viên, giám sát… được huy động để phục vụ tại các điểm thi.

Ghi nhận tại điểm thi THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), các thí sinh đến làm thủ tục dự thi khá đầy đủ. Sau khi được kiểm tra các thông tin cá nhân, giám thị phổ biến lại quy chế thi… các thi sinh được cho ra về sớm để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên vào ngày mai.

Em Nguyễn Gia Bảo (ngụ TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, em đến làm thủ tục dự thi để biết được phòng thi, kiểm tra đối chiếu tên tuổi để tránh nhầm lẫn, thiếu sót không đáng có. "Ngày mai đã chính thức vào kỳ thi, em khá hồi hộp, có chút lo lắng nhưng em sẽ nỗ lực để hoàn thành kỳ thi cuối cấp của mình", em Bảo nói thêm.

Thí sinh tại huyện Lắk được test nhanh Covid-19.

Được biết, có 518 thí sinh điểm thi trường THPT Lắk (địa bàn có 2 ca mắc Covid-19) đã được test nhanh Covid-19 và 150 giáo viên coi thi, giám thị, người phục vụ kỳ thi… tại huyện Lắk cũng được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Thí sinh Phú Yên có chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 mới được vào phòng thi

Chiều ngày 6/7, hơn 10.000 thí sinh ở Phú Yên đã đến các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh, để làm thủ tục dự thi trước khi kỳ thi chính thức diễn ra.

Kỳ thi năm nay có phần đặc biệt, khi tại Phú Yên dịch Covid-19 đang hoành hành phức tạp với 301 ca dương tính SARS-CoV-2 chỉ trong 13 ngày.

Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Phú Yên đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ cho tất cả thí sinh, giám thị, hội đồng thi…

Đội ngũ y tế tỉnh Phú Yên thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thí sinh thi THPT vào ngày 3/7.

Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên cho biết: "Công tác lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các thí sinh, giáo viên, hội đồng thi diễn ra suôn sẻ. Đến nay, sở chưa ghi nhận thí sinh nào dương tính với SARS-CoV-2".

Cũng theo Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên, để đảm bảo một kỳ thi an toàn, sở yêu cầu các trưởng điểm thi, phải kiểm tra giấy chứng nhận đã xét nghiệm SARS-CoV-2 của các thí sinh, nếu đảm bảo thì mới được vào phòng thi.

Ninh Bình: Có 2 thí sinh diện F1 và 1 thí sinh diện F2

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Ninh Bình có 11.077 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 2 thí sinh diện F1 và 1 thí sinh diện F2.

Ngày 6/7, Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Ninh Bình có 11.077 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 10.642 thí sinh đang học lớp 12 THPT và học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên, còn lại là 435 thí sinh tự do đăng ký dự thi.

Học sinh trường THPT Yên Khánh B (Ninh Bình) ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Ảnh: Minh Quang).



Qua thống kê, rà soát, toàn tỉnh Ninh Bình có 3 thí sinh diện F, trong đó 2 thí sinh diện F1, một thí sinh diện F2. Hai thí sinh diện F1 dự thi tại điểm thi trường THPT Kim Sơn A (huyện Kim Sơn) và điểm thi trường THPT Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh), còn 1 thí sinh diện F2 dự thi tại điểm thi THPT Gia Viễn A (huyện Gia Viễn).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Sở GD&ĐT Ninh Bình tổ chức 24 điểm thi, với 485 phòng thi tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Điểm thi lớn nhất là tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (có 33 phòng thi, gồm 766 thí sinh). Gần 2.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng khác được huy động làm nhiệm vụ phục vụ cho kỳ thi.

Thanh Hóa: Hơn 40 nghìn thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Chiều 6/7, tại Thanh Hóa, hơn 40 nghìn thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT tại 75 điểm thi.

Năm nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 40. 247 thí sinh đăng ký dự thi. Cụ thể, thí sinh học sinh lớp 12 là 38.583 (hệ THPT: 35.306; hệ GDTX: 4.941); số thí sinh tự do là 1.664 (hệ THPT: 1.582; hệ GDTX: 82).

Trong đó, số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT là 12.253; số thí sinh xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 26.517; số thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 1.477.

Thanh Hóa có hơn 40 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Toàn tỉnh có 75 điểm thi với 1.742 phòng thi. Địa phương huy động khoảng 6.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi. Có 21 điểm thi thuộc các huyện miền núi, trong đó có 3 điểm thi (THPT Quan Hóa, THPT Quan Sơn, THPT Mường Lát) cách xa trung tâm thành phố Thanh Hóa.

Tại các điểm thi có bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi bảo đảm an toàn; có đủ số lượng tủ đựng đề thi, bài thi; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng bảo quản đề thi, bài thi, tại khu vực chấm thi, phòng chấm thi.

Thí sinh được đội tình nguyện viên đo nhiệt độ trước khi vào phòng làm thủ tục dự thi.

Ghi nhận của phóng viên tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa như: Trường THPT Đào Duy Từ, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Trường THPT Hàm Rồng... công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được quan tâm thực hiện bảo đảm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Cán bộ coi thi nhắc lại lịch thi, phổ biến quy chế thi đến thí sinh, xử lý, điều chỉnh những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh…

Hầu hết các thí sinh đến điểm dự thi một mình, một số ít có phụ huynh đi cùng. Tuy nhiên, cả phụ huynh và thí sinh đều chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực thi.

Gần 12.000 sĩ tử Quảng Bình sẵn sàng "vượt vũ môn"

Chiều 6/7, các thí sinh Quảng Bình đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đã có mặt tại các điểm thi để tiến hành làm thủ tục, chỉnh sửa sai sót thông tin (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Các thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường thi (Ảnh: Tiến Thành).

Căng thẳng, hồi hộp là tâm trạng chung của nhiều sĩ tử trước "giờ G". Mặc dù là ngày làm thủ tục dự thi, tuy nhiên thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên đã được mẹ chở đến điểm thi Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp từ rất sớm.

"Dù ôn tập kỹ rồi nhưng em vẫn cảm thấy rất lo, không biết đề ra năm nay sẽ như thế nào, hy vọng sẽ trùng với các dạng đề mà em đã làm qua để có kết quả tốt hơn. Sau khi làm thủ tục thi, em sẽ nghỉ ngơi để có sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho buổi thi vào sáng mai", Duyên chia sẻ.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Bình, địa phương này có 11.954 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Trong đó, thí sinh THPT là 11.546, Giáo dục thường xuyên là 407 và 522 thí sinh tự do. Quảng Bình đã thành lập 30 điểm thi với 523 phòng thi chính thức, 24 phòng chờ và 31 phòng thi dự phòng.

Năm nay, Quảng Bình có 11.954 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (Ảnh: Tiến Thành).

Năm 2021, số lượng cán bộ tham gia công tác làm thi tại Quảng Bình khoảng 1.663 người (trong đó giáo viên THPT 1616, THCS 47). Lực lượng đảm bảo an toàn cho Kỳ thi 296 người (trong đó Công an 200, Y tế 64, bảo vệ 32). Trước ngày thi, Quảng Bình cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, đúng quy chế, đạt kết quả cao.

Hà Tĩnh: Chuẩn bị 49 trường học dự phòng phục vụ kỳ thi trong tính huống đặc biệt

Các thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào làm các thủ tục dự thi.

Chiều nay (6/7), hơn 17.000 thí sinh ở Hà Tĩnh đã có mặt tại 35 điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, quy định phòng dịch và thực hiện thủ tục dự thi .

Trước khi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi, các thí sinh đã được đo thân nhiệt.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, tại cụm thi Hà Tĩnh có 1F0 và 2 F1 không thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong đợt một này và sẽ thực hiện thi trong đợt 2.

Em Nguyễn Văn Khánh (điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) chia sẻ: "Trước khi bước vào kỳ thi tâm lý của em khá thoải mái. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng em tự tin sẽ vượt qua được kỳ thi này với kết quả tốt nhất".

Và thực hiện rửa tay sát khuẩn.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc theo tinh thần của Ban chỉ đạo tỉnh, 35 trường THPT - nơi đặt điểm thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh.

Hà Tĩnh cũng sẵn sàng các kịch bản, tình huống và chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, phần việc, các đơn vị, lực lượng chức năng tại tỉnh này đang tập trung cao nhất để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế.

Các thí sinh tại điểm thi trường Phan Đình Phùng (TP. Hà Tĩnh) kiểm tra lại các thông tin cá nhân.

Mỗi điểm thi đều được chuẩn bị 1 phòng cách ly để cách ly tạm thời khi có thí sinh phát hiện là F1 hoặc các trường hợp nghi nhiễm trong thời gian thi.

Theo đó, ngoài 600 cán bộ coi thi sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần thiết, 49 trường tiểu học, THCS trên địa bàn toàn tỉnh được lựa chọn đặt điểm thi dự phòng trong trường hợp điểm thi chính thức nằm trong vùng phong tỏa, cách ly y tế. Những điểm thi dự phòng cũng đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phòng, chống dịch.

Bạc Liêu, Sóc Trăng: Nhiều thí sinh đến điểm thi làm thủ tục sớm vì... hồi hộp

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, 14h chiều 6/7, hơn 6.000 thí sinh tại tỉnh Bạc Liêu đã đến làm thủ tục tại 14 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Tại một điểm thi trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, nhiều thí sinh đến sớm với vẻ hồi hộp.

Tỉnh Bạc Liêu đang có 3 ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cho biết, hiện chưa có thông tin trường hợp F1 hay F2 nào liên quan đến các ca bệnh này. Vì thế, tỉnh đang triển khai công tác thi theo kế hoạch đã đề ra.

Một thí sinh Bạc Liêu dò lại thông tin cá nhân dự thi.

Có 2 thí sinh tự do từ Hà Nội và Cần Thơ về tỉnh dự thi. Ngành y tế đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR để khẳng định Covid-19. Dự kiến khoảng 18h chiều nay mới có kết quả.

Lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, cho biết đã bố trí sẵn sàng một phòng riêng (tại điểm thi trường THPT Tân Phong ở thị xã Giá Rai) để 2 thí sinh này dự thi nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trong buổi làm thủ tục chiều nay, toàn tỉnh Bạc Liêu có 33/6.351 thí sinh vắng không lý do.

Thí sinh ký tên vào danh sách xác định cá nhân tại điểm thi.

Tại Sóc Trăng, chiều 6/7, thí sinh đến 21 điểm thi làm thủ tục dự thi.

Theo ghi nhận của phóng viên, các thí sinh đến rất đúng giờ, thậm chí có thí sinh đến sớm hơn vì… hồi hộp.

Tất cả các điểm thi đều quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khi thí sinh vào điểm thi đều được cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện đo thân nhiệt, kiểm tra yêu cầu đeo khẩu trang đầy đủ.

Đo thân nhiệt thí sinh trước khi bước vào phòng thi.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Sóc Trăng có 21 điểm thi, 411 phòng thi, với 9.640 thí sinh đăng ký dự thi.

Quảng Ngãi: Siết chặt phòng dịch tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

Trong 3 ngày qua, dịch Covid-19 tại Quảng Ngãi có dấu hiệu lan rộng với 119 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận. Do đó, công tác phòng dịch tại các điểm thi tốt nghiệp THPT được siết chặt.

Ghi nhận tại điểm thi THPT Trần Quốc Tuấn (TP Quảng Ngãi), từ 13h30 ngày 6/7, nhân viên y tế đã có mặt để đo thân nhiệt, yêu cầu thí sinh sát khuẩn tay trước khi vào làm thủ tục dự thi.

Trên 13.000 thí sinh Quảng Ngãi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện dịch Covid-19 có dấu hiệu lan rộng.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, năm nay, toàn tỉnh có trên 13.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt một. Riêng thị xã Đức Phổ đang thực hiện giãn cách nên 1.200 thí sinh của địa phương này sẽ dự thi đợt 2.

Để đảm bảo an toàn, tất cả cán bộ, giáo viên phục vụ kỳ thi đều được tiêm vắc xin, xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi kỳ thi diễn ra.

Một thí sinh TPHCM dự thi tại Quảng Trị

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.528 thí sinh đăng kí và đủ điều kiện dự thi.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang khi vào trường thi.

Sở GD&ĐT bố trí 30 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng (đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị) với tổng cộng 426 phòng thi.

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi ở các khâu (dự kiến): 2.023 người.

Ông Võ Văn Minh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT cho biết, trước khi diễn ra kỳ thi, Sở GD-ĐT đã rà soát, phân loại kỹ, không bố trí cán bộ, giáo viên diện F1, F2 làm nhiệm vụ coi thi. Tại địa phương không có thí sinh diện F1, F2 tham gia kỳ thi; riêng một thí sinh bị "kẹt" tại Nghệ An sẽ làm thủ tục dự thi tại đây, một trường hợp thí sinh TP Hồ Chí Minh về thăm quê sẽ tham dự kỳ thi tại Quảng Trị. Ngoài ra, có 3 thí sinh khác sẽ dự thi đợt 2.

Huế: Thí sinh làm thủ tục dự thi trong tâm trạng lo lắng

Chiều 6/7 tại TP Huế, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đã đến trường thi làm thủ tục.

Thí sinh xem thông tin được dán ở trước cửa phòng thi.

Thí sinh Nguyễn Duy Hoàng Phương (tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế) chia sẻ, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên em có quãng thời gian tự ôn ở nhà và ôn bài online.

Việc ôn tập online không thể hiệu quả bằng học trực tiếp nên em khá lo lắng. Hiện em có nguyện vọng thi vào trường Công an nên cố gắng thật nhiều để đạt kết quả tốt nhất.

Thí sinh Nguyễn Phan Hữu Phát (tại điểm thi trường THPT chuyên Quốc Học Huế) cũng trong tâm trạng hồi hộp trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. "Em cảm thấy hơi hồi hộp, lo lắng một chút. Thời gian vừa rồi dịch bệnh nên học sinh phải học online vì vậy cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình ôn bài của em.

Cô Nguyễn Thị Miên (trú tại phường Trường An, TP Huế) chia sẻ: "Tôi thường xuyên động viên để con có tâm lý thoải mái ôn thi. Trong tình hình dịch bệnh, tôi khá lo lắng cho sức khỏe của con mình cũng như quá trình ôn thi.

