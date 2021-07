KFO - chìa khóa du học New Zealand năm 2021: Ấn tượng về du học sinh Việt

Dân trí Chuỗi webinar "Chìa khóa du học New Zealand" được Viện ISB-Trường Đại học Kinh tế TP.HCM phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) thực hiện mang đến cho độc giả thông tin về nền giáo dục New Zealand ở nhiều khía cạnh.

Tiềm năng của du học sinh Việt Từng làm việc với sinh viên Việt Nam trong suốt 20 năm, Giáo sư Neil Quigley nhận xét, đây là thế hệ sinh viên tiềm năng, với thái độ học tập chuyên nghiệp, kỹ năng ngoại ngữ tốt, rất cần cù và quyết tâm cao. Ông cho biết, đã chứng kiến nhiều du học sinh Việt tại New Zealand thành công trên hành trình du học, nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Giáo sư Neil Quigley nhận xét: "Hệ thống giáo dục Việt Nam rèn luyện cho học sinh tính chính trực và phát triển các kỹ năng học tập với nền tảng kiến thức vững chắc". Theo ông, những yếu tố này giúp học sinh Việt vươn xa trên bản đồ tri thức thế giới, giúp họ thành công tại New Zealand. "Du học sinh Việt Nam ngày càng thể hiện năng lực của bản thân trong những năm gần đây" - Giáo sư Neil chia sẻ. Giáo sư Neil Quigley cũng đề cao vai trò của gia đình trong giai đoạn tiền du học. Theo đó, mỗi bố mẹ cần khuyến khích con em "phát triển tư duy sáng tạo, vì đó không chỉ quan trọng trong sự nghiệp mà ảnh hưởng đến cả cuộc sống các em". Đặc biệt hơn, khi thời đại mới đòi hỏi tính sáng tạo thì những cá nhân đột phá nhất sẽ có ưu thế, được thị trường lao động săn đón. Trong nhiều năm qua, sự hợp tác giáo dục chặt chẽ giữa Việt Nam và New Zealand đã có nhiều bước tiến rõ rệt. Điển hình với chương trình huấn luyện giảng viên tương lai, Đại học Waikato đồng ý cấp học bổng và hỗ trợ chi phí học tập cho du học sinh Việt tại New Zealand thông qua nhiều hoạt động giảng dạy bán thời gian, chương trình việc làm và còn rất nhiều hỗ trợ khác đến từ chính phủ. "Nhìn thấy các du học sinh trở về, cống hiến cho nền giáo dục nước nhà và trở thành những đối tác với New Zealand, đó là điều thật tuyệt vời", Giáo sư Neil Quigley chia sẻ. Còn đó những bất cập Bên cạnh những lời khen có cánh, Giáo sư Neil cũng chỉ ra một vài điểm bất cập mà học sinh Việt Nam cần cải thiện để hòa nhập nhanh chóng với nền giáo dục quốc tế. Theo đó, ông cho rằng "chương trình phổ thông và đại học ở phương Tây khuyến khích sinh viên sáng tạo và phản biện lại những gì có trong sách vở, được thử thách về tư duy và trí tưởng tượng của mình với của giáo viên. Điều này dường như chưa được phát huy ở các em học sinh Việt Nam." Sự sáng tạo luôn được đề cao trong phương pháp giáo dục tại New Zealand, tại đây, các sinh viên được trao cơ hội để phát huy khả năng sáng tạo, tư duy độc lập và không ngừng tìm kiếm tri thức mới thông qua trải nghiệm của mỗi cá nhân. Chính vì thế, Giáo sư cho rằng nền giáo dục New Zealand có thể giúp học sinh Việt Nam cải thiện trở ngại này, "Chúng tôi cung cấp môi trường và trao cho các em cơ hội để những bộ óc sáng tạo và khả năng phản biện của sinh viên được phát triển mạnh mẽ hơn." - ông Neil nói. Tiếp lời Giáo sư Neil, bà Sharon, Giám đốc Ban Quốc tế, Đại học Waikato cũng mang đến nhiều lời khuyên thiết thực xoay quanh hành trình du học của các du học sinh được chính bà quan sát ghi nhận. Cụ thể, ngoài việc tìm hiểu về đất nước và trường học, mỗi du học sinh cần trang bị thêm cho mình nhiều kỹ năng về tiếng Anh học thuật. Văn hóa cũng là vấn đề cốt lõi mỗi sinh viên cần nghiên cứu sâu sắc, để dễ dàng thích ứng với cuộc sống mới trong những ngày đầu khi đến với New Zealand. Trong đại dịch Covid-19, Đại học Waikato không ngừng thay đổi chiến lược và chính sách nhằm hỗ trợ du học sinh Việt Nam trong công cuộc tìm kiếm tri thức. Đứng trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Đại học Waikato không ngừng thay đổi chiến lược và chính sách nhằm hỗ trợ du học sinh. Theo đó, bà Sharon chia sẻ về chương trình du học bán phần liên kết giữa Viện ISB và Đại học Waikato. "Đây được xem là cơ hội tuyệt vời để các em bắt đầu hành trình du học ngay tại Việt Nam trong giai đoạn Covid-19, làm quen và gắn kết với những người bạn đồng trang trước khi đến New Zealand du học". Không những tiết kiệm chi phí, mô hình du học bán phần đóng vai trò như nền tảng giúp các du học sinh tương lai dần làm quen với môi trường học đường tại New Zealand. Mặt khác, chương trình liên kết bán phần lại hoàn toàn phù hợp với thực tế hiện tại, khi các em có thể bắt đầu du học sau khi tốt nghiệp cấp 3 và sẽ chuyển tiếp sang New Zealand khi tình hình dịch ổn định hơn. Chuỗi hội thảo trực tuyến "Chìa khóa du học New Zealand 2021" sẽ được tiếp nối với chủ đề "Chiến lược của New Zealand cho Du học sinh thời hậu COVID" vào lúc 20g00 ngày 16/07/2021 với sự tham gia của các đại diện đến từ Chính phủ New Zealand Buổi hội thảo cung cấp những thông tin giá trị về thực trạng Covid-19 tại New Zealand và những chính sách hỗ trợ du học sinh Việt trong giai đoạn hậu Covid-19. Đăng ký tham gia tại: https://isb.edu.vn/chia-khoa-du-hoc-new-zealand-2021-chu-de-4/ Trường Thịnh