Kết quả thi tốt nghiệp của 3 thanh niên phá ruộng dưa dấu cụ ông ở Nghệ An

Trong 5 thanh niên phá hoại ruộng dưa hấu của ông Phan Văn Tôn (SN 1956, ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), có 3 thí sinh: Chu Minh N., Nguyễn Đức P. và Lê Trung H., cùng trú tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ruộng dưa hấu gần đến ngày thu hoạch của gia đình ông Tôn bị đập vỡ tung tóe.

Sáng 24/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Nguyễn Sỹ Nam Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An) cho biết, hai học sinh của nhà trường là em Nguyễn Đức P. và Lê Trung H. vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo thông tin phía nhà trường nắm được, hai học sinh này đã đậu tốt nghiệp.

"Phía nhà trường chưa nắm được số điểm cụ thể từng em nhưng theo kết quả của các em báo lại là đã đậu tốt nghiệp THPT. Trong 3 năm học tại trường các em rất ngoan và có học lực trung bình", thầy Thắng cho biết thêm.

3 trong 5 thanh thiếu niên vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo thầy Trần Đức Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), trong 5 thanh thiếu niên phá hoại ruộng dưa hấu của ông Phan Văn Tôn (ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), có em Chu Minh N. là học sinh của nhà trường.

"Vừa qua, N. đã tham gia kỳ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cùng các bạn. Hôm nay (24/7), theo kết quả nhà trường nắm được thì em đã đậu tốt nghiệp. Số điểm cụ thể như thế nào, sau ngày 26/7 nhà trường mới đi duyệt kết quả ở Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An", thầy Dũng thông tin thêm

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 14/7, Công an huyện Diễn Châu đã triệu tập 5 đối tượng gồm: Chu Văn C., Chu Minh N., Nguyễn Trọng T., Nguyễn Đức P. và Lê Trung H., cùng trú tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận, trưa 3/7, khi đi qua ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn, cả nhóm vào ăn trộm thì bị phát hiện và bị nhắc nhở. Cùng ngày, khi đi uống rượu về, các đối tượng quay lại ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn đập phá nhằm trả thù.

Ngày 6/7, sau khi nhận được đơn bãi nại của gia đình ông Tôn và đơn xin bảo lãnh từ phía gia đình, 3 trong 5 thanh thiếu niên đã được trở về địa phương để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được công bố vào lúc 0h ngày 24/7, thì 3 em Chu Minh N., Nguyễn Đức P. và Lê Trung H. đã có số điểm đậu và kết quả cụ thể sẽ được các nhà trường công bố sau ngày 26/7.