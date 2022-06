ILA tưng bừng khởi động mùa hè đặc biệt

Bùng nổ chuỗi sự kiện khởi động hè tại 44 trung tâm ILA trên toàn quốc

Ngay tại thời điểm này, tất cả học viên và phụ huynh của ILA đang hào hứng "đếm ngược" đến ngày bắt đầu khóa hè "Summer of Game Changers" đặc biệt nhất từ trước đến nay. 7 tuần hè hấp dẫn tại ILA được kỳ vọng sẽ đem đến cho mỗi học viên những thay đổi tích cực trên con đường học tập dài lâu.

Để khởi động mùa hè đặc biệt ấy, 44 trung tâm ILA trên cả nước đã đồng loạt tổ chức chuỗi sự kiện hấp dẫn. Những hoạt động phong phú, mới lạ tại mỗi trung tâm ILA đã khiến không khí mong chờ khóa hè càng trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.

Mang đậm tinh thần mùa hè nhất chính là sự kiện Ngày hội mùa hè được trung tâm ILA Đà Nẵng tổ chức, tại công viên Biển Đông - trung tâm bãi biển Mỹ Khê. Năng lượng mùa hè sôi động được lan truyền mạnh mẽ qua hàng loạt trò chơi thú vị và các tiết mục dance vui nhộn. Hơn 400 học viên có độ tuổi từ Junior đến Smart Teens được chinh phục các thử thách hấp dẫn, giúp các em nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy khả năng làm việc nhóm.

"Các trò chơi hấp dẫn cùng các bạn trong team giúp em tự tin lên rất nhiều. Với em đây là một buổi khởi động tuyệt vời để sẵn sàng tham gia khóa hè tại ILA trong hai tuần tới", em Phương Anh 12 tuổi, học viên ILA Đà Nẵng bày tỏ niềm phấn khích..

Trung tâm ILA Hội An lại mang đến cho các bạn nhỏ cơ hội rèn luyện, kiện toàn thể chất khi phối hợp cùng Hội An Runners' Community tổ chức giải chạy Marathon Kid Hội An 2022. Với hai cự ly dành cho hai lứa tuổi 5-7 và 8-10, hơn 300 vận động viên nhí cùng hơn 600.000 bước chân đã chinh phục đường đua khám phá phố cổ Hội An xinh đẹp. Sự kiện đánh dấu xuất phát điểm bùng nổ đáng nhớ cho mùa hè 2022 với hàng trăm nụ cười hân hoan.

"Khi cho con tham gia giải chạy của ILA và chạy cùng con, tôi mới thấy các con luôn có đầy ắp năng lượng để khám phá, trải nghiệm cuộc sống. Tôi tin khóa hè sắp tới của ILA sẽ giúp các con biến nguồn năng lượng ấy thành sức mạnh để thành công hơn trong tương lai", chị Thùy Dương - phụ huynh tại ILA Hội An hào hứng chia sẻ.

Ấn tượng nhất chính là chuyến "du hí" Summer Bus của trung tâm ILA Nha Trang đến với các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Nha Trang. Các bạn nhỏ tại các trường đã "cháy" hết mình với các trò chơi thử tài khéo léo, thể hiện bản lĩnh qua các thử thách thể thao khó nhằn, và chứng tỏ IQ vượt trội với những câu đố tiếng Anh hóc búa.

"Con rất thích các trò chơi hôm nay. Con mong sớm đến ngày bắt đầu khóa học hè ở ILA vì khi đó con sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị hơn nữa", bé Quỳnh Mai 7 tuổi- học viên ILA Nha Trang cho biết.

Ngoài ra, hàng loạt hoạt động ca múa, làm bánh, vẽ tranh, ảo thuật… cũng đã diễn ra tưng bừng tại 44 trung tâm ILA trên toàn quốc. Nguồn năng lượng tích cực từ các học viên và phụ huynh của ILA đã thực sự bùng nổ và lan tỏa mạnh mẽ. "Mình rất vui khi con được tham gia vào các hoạt động hè bổ ích và càng mong chờ hơn nữa đến ngày con chính thức được tham gia khóa hè tại ILA", chị Ngọc Huyền, phụ huynh tại ILA Bà Rịa chia sẻ. Anh Đức Nam, phụ huynh ILA tại Nha Trang thì cho rằng: "Những hoạt động mà ILA tổ chức đem đến cho các con cơ hội rèn luyện kỹ năng, rèn tính độc lập tự chủ rất cao. Chuỗi sự kiện "kick-off" mà ILA vừa tổ chức giúp tôi tin tưởng hơn vào quyết định cho con tham gia khóa hè sắp tới".

Chờ đón khóa hè đặc biệt "Summer of Game Changers"

Chuỗi sự kiện khởi động hè vô cùng ấn tượng đã khiến các em học sinh hào hứng mong chờ ngày đoàn tàu "Summer of Game Changers" chính thức khởi hành. Khóa hè đặc biệt sẽ bắt đầu trong vòng 2 tuần nữa tại ILA chính là sự đầu tư đáng giá để bồi đắp hành trình học tập của các con.

Xuyên suốt 7 tuần lễ, khóa hè "Summer of Game Changers" sẽ kiến tạo cho trẻ nền tảng vững chắc và bệ phóng mạnh mẽ trước tương lai đang thay đổi nhanh chóng. Chương trình học được thiết kế linh hoạt giữa học tập - rèn luyện - vui chơi, đem đến cho trẻ tư duy bén nhạy, kỹ năng linh hoạt cùng phẩm chất vượt trội.

Lần đầu tiên trong một chương trình đào tạo Anh ngữ, trẻ được rèn luyện tư duy với Toán Thông minh, được sáng tạo không giới hạn khi du hành vũ trụ, khám phá đại dương, so tài khéo léo khi làm đầu bếp, rèn luyện sức khỏe với những dự án thể chất, tự tin tỏa sáng khi hóa thân thành "Ngôi sao sân khấu" hay "Nhà hùng biện tài ba", vun đắp tâm hồn với những dự án yêu thương, thiện nguyện.

"Summer of Game Changers" không chỉ đào tạo Anh ngữ mà thực sự đột phá khi vươn đến tầm nhìn giáo dục trẻ trở thành những nhà lãnh đạo toàn năng trong tương lai.

Chỉ còn hai tuần nữa để trẻ bắt đầu hành trình đổi thay đáng giá với ILA. Con tàu "Summer of Game Changers" đã đặt vào bệ phóng tại 44 trung tâm ILA khắp cả nước, sẵn sàng đưa trẻ vút bay đến tương lai thành công rực rỡ.

Chương trình hè 2022 - The Summer of Game Changers - được tổ chức tại toàn bộ 44 trung tâm ILA tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Dương, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang.

Nhân dịp này, ILA dành tặng Học bổng trị giá lên tới 30% khi đăng ký trước ngày 20.06.2022.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập Website: https://bit.ly/ila-anh-van-he-dantri hoặc liên hệ hotline: 1900 6965.