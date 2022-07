Hơn 3 điểm/môn vẫn đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập tại TPHCM

Thí sinh xem điểm chuẩn vào lớp 10 tại TPHCM TẠI ĐÂY

Điểm chuẩn vào lớp 10 vào 108 trường THPT công lập trên địa bàn Sở GD-ĐT TPHCM công bố sáng 11/7 tiếp tục thể hiện sự chênh lệch đầu vào giữa các trường top trên và top cuối. Có trường 8 điểm mỗi môn vẫn rớt nhưng ở chiều ngược lại, không ít trường thí sinh chỉ cần hơn 3 điểm mỗi môn.

Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM cao nhất 24,25 và thấp nhất là 10,5 (Ảnh: Hải Long).

Trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Nguyễn Thượng Hiền với 24,25 điểm/3 môn, nếu không có điểm ưu tiên thí sinh phải đạt trung bình 8,1 điểm mỗi môn mới trúng tuyển.

Nhóm các trường có điểm cao tiếp theo là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Hữu Huân cùng mức điểm 23,25, Trường THPT Trần Phú có mức điểm chuẩn 22,75, Trường THPT Bùi Thị Xuân và Lê Quý Đôn có cùng điểm chuẩn là 22,25... Để có một suất vào các trường này, thí sinh đều phải đạt trung bình mỗi môn từ 7,5 điểm.

Ở nhiều trường chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn số thí sinh đăng ký nên thí sinh gần như chỉ cần tránh liệt là đã có thể đỗ.

Mức điểm chuẩn vào lớp 10 thấp nhất năm nay là 10,5 điểm/3 môn ở hàng loạt trường như Trường THPT Trung Lập, An Nhơn Tây, An Nghĩa, Cần Thạnh, Bình Khánh, Thạnh An, Đa Phước, Phong Phú, Nguyễn Văn Minh.

Với mức điểm chuẩn này, thí sinh chỉ cần tránh liệt và trung bình mỗi môn 3,5 điểm đã đỗ vào lớp 10. Với những thí sinh có điểm ưu tiên thì số điểm mỗi môn còn... thấp hơn nữa.

Trường có mức điểm nhích hơn là THPT Nguyễn Văn Tăng với 10,75 điểm; có 3 trường có điểm chuẩn 11 là Trường THPT Bình Chánh, Long Trường, Năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh, điểm chuẩn từ 12 - 15 cũng trải dài ở rất nhiều trường như ở quận 4 có trường Nguyễn Trãi (13), Nguyễn Hữu Thọ (15); quận 8 có Lương Văn Can (12), Ngô Gia Tự (12,5), Tạ Quang Bửu (15); TP Thủ Đức có trường Đào Sơn Tây (12); Bình Chiểu (12,5), Linh Trung (14,5); quận Bình Chánh có Tân Túc (12 điểm), Vĩnh Lộc B (13,5)...

Một giáo viên ở TPHCM đánh giá, mức điểm chuẩn đúng như dự đoán khi phổ điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ cao, phù hợp với tình hình thực tế của kỳ thi là nhiều học sinh giỏi bị "sốc" vì điểm thi thấp .

Tuy nhiên, điều giáo viên này băn khoăn là điểm chuẩn ở nhiều trường rất thấp, liệu có phù hợp với năng lực các em được đánh giá ở bậc THCS cũng như lo ngại chất lượng của các trường THPT.

"Nhiều nơi tỷ lệ học sinh khá, giỏi cao nhưng điểm chuẩn vào lớp 10 rất thấp. Nếu có một khảo sát điểm thi lớp 10 và tỷ lệ học khá giỏi ở bậc tiểu học, THCS ở sẽ cho một bức tranh đáng suy ngẫm về chất lượng dạy học và đánh giá học sinh ở các trường", giáo viên này bày tỏ.

Nhiều trường THPT ở TPHCM có điểm chuẩn chỉ 3,5 điểm mỗi môn, tính cả điểm ưu tiên.

ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển từ ngày 12/7 đến 16h ngày 26/7. Sở GD-ĐT TPHCM không giải quyết các trường hợp đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh.

Sở cũng yêu cầu các trường không nhận đơn cũng như không hướng dẫn giải quyết việc xin đổi nguyện vọng, chỉ nhận hồ sơ thí sinh có trong danh sách trúng tuyển của trường.