Hơn 1 triệu thí sinh hồi hộp làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2022

Thí sinh Hà Nội đến trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022 (Ảnh: Mạnh Quân)

Cả nước có 42.293 phòng thi

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông THPT năm 2022 được tổ chức vào các ngày 07, 08/7/2022; dự kiến, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời vào ngày 24/7/2022; công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.

Thí sinh xem phòng thi tại điểm thi Phan Đình Phùng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.002.432, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi được thực hiện khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương với 2243 Điểm thi với 42.293 phòng thi.

Các địa phương đều có các giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi.

Cán bộ coi thi phổ biến Quy chế thi tới các thí sinh (Ảnh: Mạnh Quân).

Sửa ngay sai sót cá nhân trong ngày làm thủ tục dự thi

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được phổ biến Quy chế thi và được quán triệt những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi; đặc biệt lưu ý những vật dụng không được phép mang vào phòng thi, như điện thoại; các thiết bị thu, phát thông tin…

Điểm mới trong quy định năm nay là bố trí nơi giữ vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m cũng được đặt biệt nhấn mạnh.

Bộ GD-ĐT lưu ý, trong ngày làm thủ tục dự thi, nếu thí sinh thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời;

Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Thí sinh kiểm tra và sửa lại các sai sót về thông tin cá nhân trong ngày làm thủ tục dự thi (Ảnh: Mạnh Quân).

Thanh Hóa: Thí sinh nhỡ xe, mẹ đi đăng ký dự thi cho con

Do con gái bị nhỡ xe, một phụ huynh phải đến điểm thi để làm thủ tục dự thi thay cho con gái.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tại Thanh Hóa có 74 điểm thi với 37.727 thí sinh đăng ký dự thi, 1.626 phòng thi.

Các thí sinh kiểm tra số báo danh, số phòng thi trước giờ làm thủ tục dự thi (Ảnh: Thanh Tùng).

Kỳ thi năm nay, tỉnh Thanh Hóa cũng điều động hơn 5.700 nhân lực tham gia công tác coi thi theo quy định. Trong đó, Trưởng Điểm thi 74 người; phó Trưởng Điểm thi 198 người; Thư ký Điểm thi 198 người; cán bộ coi thi 3.252 người; cán bộ giám sát 685 người; Công an, quân sự 744 người; cán bộ y tế 74 người; bảo vệ 148 người; phục vụ 346 người.

Đúng 14h, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi (Ảnh: Thanh Tùng).

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, đúng 14h chiều, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi để làm các thủ tục dự thi.

Cũng tại điểm thi này, có chị Hoàng Thị Hương Lan (44 tuổi, trú phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa) là phụ huynh đến từ rất sớm để làm thủ tục dự thi thay cho con gái.

Do con gái nhỡ xe, nên chị Hoàng Thị Hương Lan (44 tuổi, trú phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa) đến từ rất sớm để làm thủ tục dự thi thay cho con gái (Ảnh: Thanh Tùng).

"Con gái tôi đang học một trường đại học rồi, nhưng vì không thích ngành nghề đang theo học nên năm nay cháu muốn thi lại. Hôm nay là ngày làm thủ tục dự thi nhưng do cháu bị nhỡ chuyến xe nên không về kịp giờ làm thủ tục. Vì vậy tôi phải đến để làm thủ tục dự thi thay cho cháu. Nhờ các thầy cô tại điểm thi nhiệt tình nên tôi đã làm thủ tục xong rồi", chị Lan chia sẻ.

Thí sinh kiểm tra các thông tin cá nhân, số báo danh, số phòng thi khi làm thủ tục dự thi (Ảnh: Thanh Tùng).

Các thí sinh đang là lính nghĩa vụ quân sự có mặt để làm thủ tục dự thi (Ảnh: Thanh Tùng).

Giám thị đang phổ biến quy chế và các thủ tục đăng ký dự thi đến các thí sinh (Ảnh: Thanh Tùng).

Hà Nội: Huy động hơn 14.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia coi thi

Năm 2022, Hà Nội có gần 98.000 thí sinh ở Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Với số lượng thí sinh dự thi chiếm gần 1/10 của cả nước.

Toàn thành phố có 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng, với gần 4.600 phòng thi. Tất cả các phòng thi được kiểm tra kỹ lưỡng, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và bảo đảm an ninh, an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội huy động hơn 14.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia coi thi và phục vụ tại các điểm thi.

Phụ huynh đưa thí sinh đến trường thi (Ảnh: Mạnh Quân).

Để thuận tiện cho thí sinh, trong kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bố trí thí sinh trong một quận, huyện, thị xã thành một cụm thi, các giáo viên được đổi chéo giữa các địa bàn để không coi thi học sinh của trường mình. Phương án bốc thăm cán bộ coi thi cũng được xây dựng, nhằm bảo đảm mỗi phòng thi có giáo viên ở hai trường phổ thông khác nhau.

Với mục tiêu bảo đảm an toàn về mọi mặt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, các điểm thi đều đã xây dựng phương án dự phòng để chủ động ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh.

Mặc dù làm thủ tục dự thi nhưng thí sinh tại điểm thi trường Phan Đình Phùng - Hà Nội vẫn rất hồi hộp (Ảnh: Mạnh Quân).

TP.HCM: Có 85.000 thí sinh tham dự kỳ thi

Năm 2022, TPHCM có 85.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Trong đó, có hơn 73.800 thí sinh THPT, gần 7.900 thí sinh giáo dục thường xuyên và trên 3.300 thí sinh tự do.

Thí sinh khá căng thẳng trong ngày làm thủ tục dự thi tại điểm thi trường THPT Marie Curie - TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Về đăng ký tổ hợp dự thi, bài thi khoa học tự nhiên ở Vật lý có 46.930 thí sinh đăng ký, môn Hóa học có 47.391 thí sinh đăng ký và môn sinh học có 46.961 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi trường THPT Marie Curie chiều 6/7 (Ảnh: Hữu Khoa).

Với tổ hợp Khoa học xã hội, môn Lịch sử có 36.728 thí sinh, môn Địa lý có 36.446 và Giáo dục công dân có 29.661 thí sinh đăng ký dự thi.

Có 76 thí sinh được miễn tất cả các bài thi, hơn 7.800 thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT.

Số cán bộ tham gia chấm thi tự luận là 405 người, số cán bộ tham gia vào ban chấm thi trắc nghiệm là 92 người.

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi (Ảnh: Hữu Khoa).

Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp với lực lượng công an, các sở ban ngành có liên quan đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho kỳ thi từ khâu sao in đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi…

Học sinh ở xã đảo khăn gói vào đất liền thi tốt nghiệp

Sáng sớm 6/7, 29 học sinh lớp 12 tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM lỉnh kỉnh đồ đạc vào đất liền tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại đất liền, các em được bố trí thi tại điểm Trường THPT Bình Khánh và Trường THPT An Nghĩa cũng thuộc huyện Cần Giờ.

Học sinh lớp 12 xã đảo Thạnh An, Cần Giờ, TPHCM vào đất liền thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: CTV).

Đây là lứa học sinh thứ 4 của Trường THCS-THPT Thạnh An tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Để hỗ trợ học sinh, năm nay lãnh đạo nhà trường bố trí 4 giáo viên đi cùng vào đất liền để hỗ trợ học sinh.

Xã đảo có 29 học sinh lớp 12 (Ảnh: CTV).

Toàn TPHCM có 158 điểm thi ở khắp các quận huyện, trong đó có 87 điểm thi không có thí sinh tự do và 71 điểm thi có thí sinh tự do.

Hà Tĩnh: Thí sinh đến làm thủ tục thi chậm 20 phút

Chiều 6/7, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh tại Hà Tĩnh đã đến điểm thi để làm thủ tục và học quy chế thi.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết tại Hà Tĩnh có nắng nhẹ, nhiều mây, song, khá oi bức.

Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), thí sinh đa số tự điều khiển phương tiện đến tập trung nghe phổ biến quy chế thi. Nhiều em tỏ ra rất thoải mái, tự tin trước ngày "vượt vũ môn".

Điểm thi THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Có thí sinh đến nghe quy chế thi sớm, song cũng có em đi chậm từ 5 đến 20 phút. Nhiều em đến muộn nhận được sự hỗ trợ của các tình nguyện viên trong việc tìm phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Tĩnh có gần 17.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 35 điểm thi trong toàn tỉnh.

Thời tiết trong buổi làm thủ tục, học quy chế thi tại Hà Tĩnh nắng nhẹ, thuận lợi cho thí sinh (Ảnh: Dương Nguyên).

Đây mới là buổi làm thủ tục thi nên nhiều thí sinh khá thong dong (Ảnh: Dương Nguyên).

Các thí sinh xem danh sách trên bảng tin tại điểm thi (Ảnh: Dương Nguyên).

Các giám thị phổ biến quy chế thi (Ảnh: Dương Nguyên).

Thí sinh chăm chú học quy chế thi (Ảnh: Dương Nguyên).

Sĩ tử Tây Đô hăng hái làm thủ tục trước ngày "vượt vũ môn"

Chiều 6/7, hơn 12.000 thí sinh ở TP Cần Thơ đã tập trung đến các điểm thi làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra vào ngày 7-8/7, TP Cần Thơ có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố huy động hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác coi thi tại 25 điểm thi (529 phòng thi).

Ghi nhận của PV, để chuẩn bị tâm thế tốt cho 2 ngày thi chính thức, chiều nay các thí sinh Cần Thơ đến các địa điểm thi làm thủ tục đầy đủ, đúng giờ, công tác phòng, chống Covid-19 tại các địa điểm thi được siết chặt. Công tác phổ biến quy chế thi, an toàn phòng dịch được cán bộ phổ biến cụ thể cho thí sinh.

Các sĩ tử dò tên trong danh sách phòng thi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), từ 1h chiều, số lượng thí sinh đã đến từ sớm để đợi vào lớp làm thủ tục. Tại cổng ra vào chuẩn bị các bàn đặt chai khử khuẩn để thí sinh vệ sinh tay trước khi bước vào lớp.

Nhiều em tỏa ra rất thoải mái và tự tin bởi đã chuẩn bị kiến thức kỹ càng, tự tin đoạt điểm cao trong môn thi đầu tiên vào ngày hôm sau.

Em Nguyễn Thế Cường (lớp 12A1, trường THPT Châu Văn Liêm) cho biết, em đăng ký thi khối B vào Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.

"Nguyện vọng của em đỗ vào ngành Y Đa khoa, với kiến thức ôn luyện kỹ lưỡng trong thời gian qua em rất tự tin mình có thể đạt điểm cao và đỗ vào trường yêu thích".

Nam sinh Nguyễn Thế Cường tự tin sẽ đạt được kết quả tốt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Còn nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Lam, mục tiêu thi vào ngành Răng - Hàm - Mặt (trường ĐH Y Dược Cần Thơ) bày tỏ: "Bây giờ hồi hộp sẽ không ích lợi gì, em cố giữ tâm trạng thoải mái, trò chuyện với bạn bè để giảm bớt căng thẳng".

Nữ sinh Thanh Lam (bìa trái) cùng nhóm bạn trò chuyện để giải tỏa căng thẳng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, Công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, thành lập ban chỉ đạo gồm 18 người và huy động 126 cán bộ công an trực tiếp tham gia giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả các khâu của kỳ thi. Công tác xử lý một số tình huống sử dụng công nghệ cao gian lận trong thi cử được chú trọng.

Thí sinh tập trung nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Vào những ngày diễn ra kỳ thi, Thành Ðoàn Cần Thơ huy động gần 900 tình nguyện viên trực ở 25 chốt tại 25 điểm có tổ chức thi. Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ thí sinh như: Đưa rước miễn phí, phát văn phòng phẩm, hướng dẫn đến phòng thi, phát nước uống, suất ăn miễn phí…

Không ra đề thi vào phần đã được tinh giản

Đề thi gốc đã được chuyển đến các Hội đồng thi ở các địa phương để in sao theo quy định, bảo đảm phục vụ tổ chức Kỳ thi theo kế hoạch. Hội đồng ra đề thi thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu tổ chức thi.

Theo đó, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; các nội dung dạy học được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022) không được đưa vào đề thi năm nay. Đề thi gốc được bàn giao cho các Hội đồng thi để tổ chức in sao kịp thời, bảo đảm bảo mật tuyệt đối.

Do tác động của dịch Covid-19 nên đề thi năm nay không ra vào phần đã được Bộ GD-ĐT tinh giản (Ảnh: Hữu Khoa).

Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã thành lập 05 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 24 địa phương trên toàn quốc và thành lập 10 đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 địa phương. Các địa phương còn lại được Ban Chỉ đạo kiểm tra bằng hình thức trực tuyến.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2022:

