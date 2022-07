Hôm nay 22/7, hạn cuối các tỉnh nộp kết quả chấm thi tốt nghiệp THPT về Bộ

Các tỉnh gửi dữ liệu kết quả chấm thi về Bộ chậm nhất vào 22/7

Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn vừa hoàn thành chuyến kiểm tra công tác chấm thi của 9 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Sau khi nghe báo cáo của các Sở GDĐT, chia sẻ từ đại diện thanh tra của Bộ GDĐT tại địa phương và ý kiến của các thành viên trong đoàn kiểm tra số 1, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận công tác tổ chức chấm thi tại các địa phương diễn ra chặt chẽ, bài bản, thực hiện đúng theo quy chế thi và bảo đảm tiến độ.

Từ việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đến công tác xây dựng kế hoạch tốt và triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm.

Các thành viên đoàn kiểm tra số 1 tại Bộ GDĐT (Ảnh: BGD).

Nhắc lại mục đích của Kỳ thi là lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT và căn cứ để nhiều trường đại học xét tuyển, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu chấm chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Trong đó, việc chấm kiểm tra ít nhất 5% với các bài thi đã khớp điểm và các bài thi điểm cao là rất cần thiết. "Càng làm tốt việc này thì công đoạn chấm phúc khảo sau này càng nhẹ nhàng hơn", Thứ trưởng nói.

Trong thời gian tiếp theo, Thứ trưởng yêu cầu các địa phương quán triệt sâu sắc việc bảo mật thông tin sau khi đã khớp phách; rà soát kỹ để chuẩn bị cho việc đối sánh dữ liệu; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ chậm nhất vào 22/7; thực hiện chế độ bảo lưu theo đúng quy định. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để công bố điểm thi bảo đảm thông suốt, tránh nghẽn mạng.

Chấm thi được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, chính xác

Ghi nhận tại các địa phương, đến thời điểm này việc chấm thi đã được triển khai theo đúng tiến độ với cách làm chặt chẽ, an toàn, nghiêm túc, bảo đảm đúng theo quy chế. Các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng để công bố điểm thi vào ngày 24/7.

Nhiều tỉnh, thành chấm thi xong sớm từ ngày 19/7 (Ảnh: Hải Long).

Ông Hồ Giang Long, Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Bình cho biết, để tổ chức chấm thi, Hội đồng thi tỉnh đã huy động 17 người trong Ban làm phách, 84 người trong Ban chấm thi tự luận và 21 người trong Ban chấm thi trắc nghiệm.

Ban chấm thi tự luận bắt đầu làm việc từ ngày 11/7 đến ngày 16/7. Cán bộ chấm thi được chia thành 4 tổ chấm tại 4 phòng chấm. Lãnh đạo Ban chấm thi đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên; chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ tất cả các khâu của quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các khâu trong quy trình chấm thi được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, chính xác.

Riêng chấm thi kiểm tra, đã bố trí 4 cán bộ tại 1 phòng chấm để thực hiện chấm kiểm tra từ ngày 12/7 đến ngày 15/7 theo quy trình và tiến độ chấm của Ban chấm thi. Tỷ lệ bài chấm kiểm tra đạt 6,54% (717 bài/10.964 bài), trong đó có 8 bài thay đổi điểm sau chấm kiểm tra.

Với bài thi trắc nghiệm, quy trình chấm được thực hiện nghiêm túc, đúng Quy chế. Quá trình làm việc của Tổ chấm bài thi trắc nghiệm được giám sát chặt chẽ, liên tục từ khi mở niêm phong bài thi đến khi kết thúc quá trình chấm thi bởi cán bộ thanh tra và công an.

Dữ liệu điểm thi đã được địa phương gửi về Bộ GDĐT chiều 19/7. Thời gian tới, sau khi Bộ GDĐT tải điểm lên Hệ thống quản lý thi, Sở GDĐT sẽ tiến hành đối sánh kết quả và công bố điểm thi đúng thời gian quy định.

Tại Quảng Trị, Giám đốc Sở GDĐT Lê Thị Hương cho biết: Hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chấm thi theo đúng quy định. Khu vực chấm thi, làm phách bài thi tự luận đảm bảo an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; bố trí thiết bị phá sóng chuyên dụng. Quảng Trị đã hoàn thành chấm thi tự luận vào chiều 18/7; hoàn thành chấm thi trắc nghiệm ngày 19/7/2022

"Đến thời điểm 13 giờ ngày 19/7, công tác tổ chức các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Quảng Trị đã hoàn thành theo đúng tiến độ và khung thời gian quy định của Bộ GDĐT; bảo đảm các điều kiện để tổ chức các khâu tiếp theo của Kỳ thi", bà Lê Thị Hương thông tin.

Còn tại Thừa Thiên Huế, công tác chấm bài thi trắc nghiệm đã hoàn thành vào 18/7 và sáng 20/7 hoàn thành chấm bài thi tự luận. Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Tân cho biết: Quá trình chấm thi thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Từ thực tiễn triển khai, ông Nguyễn Tân đánh giá cao các hướng dẫn của Bộ GDĐT về sự chặt chẽ và phù hợp với quá trình triển khai tại Thừa Thiên Huế.