Hội thảo quốc tế chia sẻ về giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Covid -19

Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2021, với chủ đề: "Rethinking English Language Education in the Covid Era" - Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Covid vừa diễn ra với sự góp mặt của hơn 600 các nhà khoa học, chuyên gia, giáo viên. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu trong và ngoài nước, là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông.

Hội thảo sẽ giúp cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm giao lưu, trao đổi và chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới, ý tưởng mới... nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học ngoại ngữ, chương trình giáo dục phổ thông mới, và nhu cầu của xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao và trân trọng những nỗ lực, đồng hành của các thầy cô khi vượt qua nhiều rào cản về thiết bị, đường truyền, về cơ sở vật chất, về điều kiện dạy học... cùng với nhiều cách thức dạy học sáng tạo để cùng hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, các thầy cô thảo luận và đề xuất ý tưởng về công tác đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh và nâng cao năng lực ngôn ngữ tiếng Anh cho người học các cấp, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Dù hình thức tổ chức là trực tiếp hay trực tuyến, thứ trưởng Độ tin rằng sự kiện vẫn sẽ làm tốt vai trò kết nối giáo viên, các nhà nghiên cứu, những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh, hướng tới xây dựng và phát triển một cộng đồng TESOL bền chặt không chỉ trong nước mà sẽ vươn tầm khu vực, thế giới.

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham dự hội thảo.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo được phân thành 3 nhóm, tập trung các nội dung: Công nghệ trong giảng dạy và học tập ngôn ngữ; Phương pháp giảng dạy và ngôn ngữ học ứng dụng và Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với 286 báo cáo tham dự dưới hình thức trình bày trực tiếp hoặc video quay sẵn (pre-recorded videos) chia thành các phiên toàn thể và phiên báo cáo song song.

Qua các tham luận, Hội thảo đã giúp cho giáo viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu có nhiều bài học kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác giảng dạy một cách tốt nhất và hiệu quả nhất cũng như các phương pháp giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Hội thảo do Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia phối hợp với Trường Đại học Vinh, Phân hội VietTESOL (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2021, với chủ đề: "Rethinking English Language Education in the Covid Era" (Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Covid).

Bình An