Hội nghị VUS TESOL Webinars 2021 thu hút 4.294 lượt đăng ký sau 5 phiên hội thảo

Chuỗi hội nghị trực tuyến miễn phí về giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL với chủ đề: PUSHING BOUNDARIES in the world of ELT diễn ra từ ngày 1/7 - 3/8 đã, đang và sẽ mang đến nhiều trải nghiệm học thuật với 10 chủ đề nổi bật.

VUS TESOL Webinars 2021 khởi động từ ngày 1/7 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng giáo viên và các nhân sự làm việc trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh trong khu vực và trên toàn cầu. Trải qua 5 hội thảo đầu tiên, với hơn 4.294 lượt đăng ký tham dự đến từ 16 quốc gia như Việt Nam, Australia, Trung Quốc, Hong Kong, Đức,... cho đến nay VUS TESOL Webinars 2021 đã chứng minh được sức lan tỏa cũng như giá trị thực tiễn mà hội thảo đã mang lại. Quy tụ những chuyên gia đến từ các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới và Việt Nam như Cambridge Assessment English, Cambridge University Press, E-future, Macmillan Education, MM Publications, National Geographic Learning, Oxford University Press, Studycat, VUS… VUS TESOL Webinars 2021 hướng dẫn người tham dự nhận diện những vấn đề mới đồng thời tự trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết trong sự nghiệp. Đặc biệt là chủ đề được các giáo viên Anh ngữ quan tâm trong giai đoạn giãn cách xã hội: Làm thế nào để xây dựng hệ thống dạy học từ xa (Remote Education) hiệu quả? Trong buổi hội thảo đầu tiên diễn ra vào ngày 1/7/2021, diễn giả Rudi Cohen đến từ National Geographic Learning Vietnam đã chia sẻ các vấn đề liên quan đến việc Thiết kế hoạt động lớp học từ xa một cách hấp dẫn và hiệu quả thông qua giáo trình điện tử và ứng dụng Zoom. Lớp học trực tuyến là hoạt động cấp tiến nhất trong giai đoạn giãn cách xã hội để duy trì thói quen ôn luyện kiến thức. Tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn cân nhắc đến chất lượng học tập khi so sánh giữa lớp học trực tuyến và trực tiếp. Diễn giả Rudi Cohen đã chia sẻ những phương pháp & công cụ giảng dạy để tối đa hóa chất lượng lớp học. "Hội thảo trực tuyến rất hữu ích với những hoạt động thú vị có thể áp dụng cho lớp học của mình như phỏng vấn ảnh, truy tìm kho báu… Tôi hy vọng sẽ được tham gia thêm nhiều hội thảo trực tuyến hữu ích dành cho giáo viên tiếng Anh như vậy" - chia sẻ từ giáo viên tham gia hội thảo. Tại buổi hội thảo thứ Hai diễn ra ngày 6/7/2021, diễn giả Gari Funiestas đến từ E-future cũng chia sẻ thêm về cách Tiếp cận mọi đối tượng học viên với các phương pháp dạy đa dạng. Trong đó, mỗi học viên với trình độ khác nhau sẽ được quan tâm và giảng dạy theo phương pháp và hoạt động khác nhau. Tham gia buổi hội thảo này, Cô Ivy Bayadog Racal, Giáo viên TESOL từ Philippines cùng chia sẻ "Thêm một hội thảo với kiến thức chuyên sâu về chủ đề này sẽ rất tuyệt. Trân trọng cảm ơn!" Ngoài việc dạy và học, bài kiểm tra còn là cách để phụ huynh xác định chất lượng học tập của con. Tuy nhiên, vấn đề trở nên khó khăn hơn khi các nhà giáo dục phải thực hiện các bài đánh giá theo hình thức trực tuyến thay vì trực tiếp. Thông qua những câu hỏi thảo luận (Q&A) giữa người tham dự cùng diễn giả Mark Richard đến từ Oxford University Press trong buổi hội thảo ngày 8/7/2021, hàng loạt vấn đề liên quan như "Cách thức tổ chức bài kiểm tra online hiệu quả", "Làm thế nào để kiểm soát gian lận",... đã được giải quyết với hình thức ứng dụng công nghệ và các phương pháp thay thế. Nhằm nâng cao chất lượng cho các lớp học tiếng Anh online, các giáo viên cũng cần chú ý đến việc xây dựng kỹ năng tư duy cho mỗi học viên. Trong buổi hội nghị VUS TESOL Webinars 2021 thứ 4 diễn ra ngày 13/7 diễn giả Derek Spafford đến từ NXB Macmillan Education đã chia sẻ về các phương pháp thực tiễn để xây dựng một bức tranh tư duy sinh động thông qua việc sử dụng hình ảnh, sơ đồ tư duy hoặc tổ chức các buổi học phản biện. Bên cạnh đó, trong quá trình giảng dạy , các giáo viên tiếng Anh cũng cần quan tâm xây dựng môi trường học tập chủ động cho trẻ. Diễn giả Jake Whiddon đến từ Studycat đã giúp các thầy cô khám phá được ích lợi của việc học chủ động trong buổi hội thảo thứ 5 "Kiến tạo tư duy chủ động cho trẻ trong việc học tiếng Anh" diễn ra ngày 15/7. Thông qua đó, mỗi giáo viên có thế hướng dẫn học viên ôn luyện kiến thức trước, trong và sau buổi học bằng những ứng dụng rèn luyện Anh ngữ. Đặc biệt, hoạt động này dễ dàng thực hiện trong thời đại công nghệ phát triển cùng hàng trăm ứng dụng ôn tập từ phổ thông đến độc quyền từ nhà xuất bản, trung tâm Anh ngữ mà học viên có thể tham khảo. Diễn giả Jake Whiddon chia sẻ tại buổi hội thảo VUS TESOL Webinars thứ 5. Không chỉ ấn tượng bởi các diễn giả và nội dung diễn thuyết, các thầy cô còn đánh giá cao về sự chuyên nghiệp đến từ đơn vị tổ chức với khả năng sắp xếp thời gian vừa đủ và kiểm soát các vấn đề kỹ thuật. Hướng đến xây dựng và nâng cấp trình độ chuyên môn của người trực tiếp giảng dạy đồng thời chuẩn bị đầy đủ từ tâm lý đến chuyên môn khởi bước cho hành trình KHƠI MỞ trong giai đoạn Bình thường mới tiếp theo (The Next Normal), chuỗi hội nghị VUS TESOL Webinars 2021 sẽ tiếp tục diễn ra với 5 chủ đề hấp dẫn. Đặc biệt, buổi hội thảo thứ 10 sẽ diễn ra theo hình thức tọa đàm quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều cầu truyền hình trên thế giới bao gồm Cambridge Assessment English, Cambridge University Press, MM Publications và VUS. Đăng ký tham gia các hội thảo còn lại tại đây. VUS TESOL Webinars 2021 là chuỗi hội nghị trực tuyến miễn phí về giảng dạy tiếng Anh được tổ chức thường niên tại VUS. VUS TESOL mang đến những thông tin cập nhật và các xu hướng mới trong lĩnh vực giáo dục, giúp các giáo viên Anh ngữ cập nhật và làm mới bản thân trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. Thông qua đó, VUS mong muốn góp phần chia sẻ trách nhiệm phát triển cộng đồng và xã hội trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên Anh ngữ trên toàn quốc và trong khu vực trước những đòi hỏi mới của thời cuộc. 15 kỳ tổ chức, từ 2006 đến nay, VUS TESOL đã thu hút hơn 23.000 giáo viên tham gia. Đặc biệt, chuỗi hội nghị 2021 sẽ là thời gian để các thầy cô cùng nhau thảo luận và phân tích về giảng dạy Anh ngữ (ELT) cùng những thách thức trong kỷ nguyên mới.