Hội Khuyến học tiếp sức học sinh khó khăn có cha, mẹ mất vì Covid-19

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu vừa tổng kết công tác khuyến học năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, cho biết năm 2021 cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng, dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của công tác khuyến học.

Tuy nhiên, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã khắc phục những khó khăn và thực hiện được một số kết quả khả quan.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu vừa tổng kết công tác khuyến học năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Ảnh: HKHBL).

Năm qua, Hội Khuyến học các cấp đã vận động Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục được hơn 63 tỷ đồng, đạt 126% (vượt 26% so với chỉ tiêu năm 2021 là 50 tỷ đồng/năm). Trong đó, tính riêng xã hội hóa giáo dục là hơn 26 tỷ đồng, như xây dựng trường, lớp học, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế….

Đáng chú ý, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học tiếp tục được các địa phương duy trì, phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh đã tổ chức khui 99.366 con heo đất, thu được trên 30,3 tỷ đồng.

"Phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, tiêu biểu như các Chi hội khuyến học ở cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Vĩnh Lợi tổ chức "Ngày hội nuôi heo đất tiết kiệm" số lượng 28 con, thu trên 15 triệu đồng. Tất cả số tiền đều ủng hộ vào Quỹ Khuyến học huyện để tạo nguồn hỗ trợ cho các em học sinh nghèo", bà Nguyễn Thị Quế Phượng thông tin.

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, từ các nguồn ủng hộ, các đơn vị đã trao tặng gần 6.000 suất học bổng, với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng (bình quân 758.000 đồng/suất). Bên cạnh đó, còn vận động dụng cụ học tập, xe đạp, sách giáo khoa, tập, viết, máy tính, điện thoại thông minh… cho các em học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trong đợt khai giảng năm học mới 2021-2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên tỉnh Bạc Liêu chưa thể dạy học trực tiếp tại trường. Hưởng ứng cuộc vận động phong trào "Sóng và máy tính cho em" của Thủ tướng Chính phủ và chương trình "Máy tính cho em" của Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu thông qua nguồn Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt hỗ trợ cho 131 em học sinh THCS, mỗi em thêm một triệu đồng để mua máy tính.

Ngoài ra, thông qua nguồn Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt, Hội Khuyến học tỉnh cũng trao tặng 30 thiết bị học trực tuyến cho 30 em học sinh nghèo, khó khăn có cha, mẹ mất vì dịch Covid-19 trong toàn tỉnh.

"Đây là sự hỗ trợ kịp thời, góp phần chăm lo và tiếp sức cho các em học sinh được tiếp bước học tập và vượt qua giai đoạn khó khăn để vững tin vào cuộc sống", Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Thị Quế Phượng nhấn mạnh.

Hội Khuyến học trao học bổng đến học sinh nghèo trên địa bàn TP Bạc Liêu năm 2021 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, năm 2021, tỉnh phát triển mới được hơn 20.000 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh trên 389.000 hội viên, đạt tỷ lệ 42,8% so với dân số. Tỉnh đã công nhận gần 183.000 gia đình học tập (tỷ lệ 88,08% so với tổng số hộ toàn tỉnh), 3.213 dòng họ học tập (tỷ lệ 68,85% so với tổng số dòng họ), 516 cộng đồng học tập (tỷ lệ 100% số ấp, khóm), 629 đơn vị học tập (đạt 96,76% so với tổng số đơn vị).