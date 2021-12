Hội khuyến học Quảng Nam trao học bổng đến 300 học sinh nghèo hiếu học

Dân trí Sáng nay 9/12, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ trao học bổng "Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam" đợt 1 năm học 2021-2022 đến 300 học sinh nghèo hiếu học.

300 em học sinh nhận học bổng đợt này gồm các em ở bậc Tiểu học thuộc các huyện Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn và thành phố Tam Kỳ.

300 em học sinh nhận học bổng sáng 9/12 (Ảnh: Công Bính).

300 suất học bổng do Ngân hàng Cathay United Bank tài trợ với tổng số tiền của đợt một là 180 triệu đồng.

Đây cũng là năm thứ 14, Ngân hàng Cathay United Bank đồng hành tài trợ học bổng đến học sinh nghèo tỉnh Quảng Nam thông qua Hội Khuyến học tỉnh.

Ngoài chương trình học bổng "Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam" do Ngân hàng Cathay United Bank tài trợ trao trong sáng 9/12, từ đầu năm đến nay tỉnh Hội vận động và tổ chức cấp nhiều chương trình học bổng do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ như Công ty Cổ phần điện gió ngoài khơi LaGan, học bổng hỗ trợ học tập do tổ chức Vòng Tay Thái Bình tài trợ, học bổng Alennelson trường Nhật ngữ Đông Du, học bổng Đinh Thiện Lý, học bổng của tỉnh Hội dành cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, hỗ trợ gia đình học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức trao 6.750 suất học bổng, khen thưởng, hỗ trợ khó khăn, mỗi suất từ 1-3 triệu đồng tùy theo hoàn cảnh gia đình học sinh, sinh viên với tổng số tiền đã cấp trên 7,55 tỷ đồng.

Trong năm 2021 này, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng Hội vẫn tổ chức vận động và trao học bổng đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; qua đó, giúp các em bớt khó khăn, vươn lên trong học tập.

Công Bính